السبت, يوليو 16, 2022
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الهدهد

سياسي كويتي للسعوديين: “بايدن لم يرضخ..جاي يصهينكم ويسحب نفطكم فلا تعيشون الدور”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
محمد صالح الملا watanserb.com
محمد صالح الملا
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وطن- عبر السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، محمد صالح الملا عن غضبه الشديد من دخول السعودية في سباق التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مهاجما تبريرات الذباب الإلكتروني السعودي بأن الرئيس الأمريكي رضخ للمطالب السعودية في زيارته للمملكة.

وقال “الملا” في تدوينة غاضبة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”بايدن لم يرضخ لأحد أبداً، هو صهيوني -صريح جداً جداً- جاي يصهينكم ويسحب نفطكم، فلا أحد يعيش الدور”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “بعيدا عن “المتصهينين” و”الصهينة”.. وصهاينة العرب.. ستبقى دولة الكويت التي ضحت كثيراً، ولم ترضخ أبداً لكل الأطماع.. في قلب “الخليج العربي” غير مطبعة “عربية” عزيزة.”

وأردف “الملا” قائلا:”بالطبع لن أحل قضية فلسطين “العادلة” بموقف! لكنني أيضاً لن أقبل بسلام الخسيسين”الجبناء” على حساب أصحاب الحق. و التطبيع “المُذل” المُهين عليّ كعربي وعلى بلدي الكويت! موقفي هو “الحد الأدنى”،وهو بحد ذاته “مُقاوِم”.. صعب جداً على البعض فهمه!”.

وواصل حديثه قائلا: “مازلت أفتخر بوطني الكويت يالله لا تبلانا بالسقوط وبالتطبيع مع الصهاينة. نحن وطن شامخ وشعب عظيم وقيادة حكيمة ضد التطبيع ولله الحمد. لا شأن لنا بغيرنا.. الله لا يبلانا.”

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وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، قد أعلنت فجر الجمعة، إنها قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي “تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء”، ما يعني أنها تشمل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الهيئة في بيان أن القرار يأتي “استكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزا للربط الجوي الدولي”.

فتح الأجواء السعودية أمام الطيران الإسرائيلي

وجاء هذا القرار قبيل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى جدة قادما من دولة الاحتلال التي زارها منذ الأربعاء، وسط أنباء على اتفاق للتطبيع بين الرياض وتل أبيب على ضوء الزيارة.

موافقة إسرائيل على نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي النهائية على الاتفاق بين الولايات المتحدة ومصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين.

وأوضح موقع “I24” الإسرائيلي، أن “تل أبيب وافقت بشكل نهائي على الخطوط العريضة للاتفاق مع الولايات المتحدة والسعودية ومصر بشأن الجزيرتين الاستراتيجيتين في البحر الأحمر تيران وصنافير”.

وبحسب الموقع “تمهد هذه الخطوة الطريق للإعلان عن إجراءات تطبيع السعودية خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة”.

كما “يسمح الاتفاق حول الجزر بإبرام اتفاقية منفصلة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن منح الإذن لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي للرحلات الجوية إلى الشرق وخاصة إلى الهند والصين وكذلك السماح برحلات طيران مستأجرة مباشرة من إسرائيل إلى السعودية لحجاج إسرائيل والمسلمين الذين يزورون المدن المقدسة مكة والمدينة”.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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