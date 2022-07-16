سلطان عمان هيثم بن طارق.. هذا ما كان يحرص عليه والده طارق بن تيمور بشدة

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وطن– يتصدر اسم السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان الذي تولى حكم السلطنة في العام 2020، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، مواقع التواصل في السلطنة بالتزامن مع زيارته لألمانيا.

سلطان عمان هيثم بن طارق

وأشاد العديد من النشطاء بسياسات السلطان هيثم، منذ توليه حكم السلطنة والتي كرسها لحل العديد من المشاكل التي كانت متجذرة في البلاد.

وأعاد ناشطون بهذه المناسبة كذلك تداول السيرة الذاتية لسلطان عمان على حساباتهم بتويتر، والتي كانت نشرتها وزارة الإعلام العمانية عن السلطان عقب توليه الحكم.

وبحسب السيرة الذاتية المشار إليها، فقد ولد السلطان هيثم بن طارق، في مدينة مسقط في الحادي عشر من أكتوبر عام 1955.

هذا ما كان يحرص عليه والده طارق بن تيمور

وتلقى سلطان عمان تعليمه الإبتدائي في المدرسة السعيدية بمسقط.

وقد حرص والده الراحل طارق بن تيمور، على أن يتلقى أبناؤه التعليم العصري، فالتحق السلطان هيثم بإحدى المدارس اللبنانية وهي مدرسة “برمانا العليا” ليتلقى التعليم في المرحلة الإعدادية.

ولم يدم بقاء هيثم بن طارق، في بيروت كثيرا حيث غادرها في عام 1972 متوجها إلى المملكة المتحدة.

وذلك لمواصلة دراسته الثانوية ومن ثم الجامعية حيث التحق بواحدة من أعرق جامعات العالم، وهي جامعة “أكسفورد” حيث دخل كلية “بيمبروك”.

اهتمامات سلطان عمان

وللسلطان هيثم بن طارق اهتمامات واسعة منها الاهتمامات الرياضية.

حيث ترأس أول اتحاد عماني لكرة القدم خلال الفترة من عام 1983 إلى عام 1986.

وهي المرحلة التي شهدت تأسيس الكثير من الجوانب التنظيمية في عمل كرة القدم والأندية الرياضية في السلطنة.

مسيرته العملية

وخلال مسيرته العملية حصل السلطان هيثم بن طارق، على أوسمة سلطانية عدة في مقدمتها “وسام الرسوخ” الذي تسلمه من السلطان الراحل قابوس بن سعيد، في نوفمبر 2010.

بالإضافة إلى وسام “آل سعيد”، ووسام “عمان” ووسام “النهضة العمانية”.

توليه الحكم

وتولى هيثم بن طارق، حكم سلطنة عمان في 11 يناير 2020.

وجاء ذلك خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، في انتقال سلس للحكم بالسلطنة كان موضع تقدير العالم وإعجابه.

مناصبه

تولى السلطان هيثم ـ بحسب سيرته الذاتية على البوابة الإعلامية للسلطنة ـ مسيرته العملية مناصب عدة.

وليس مصادفة أن يعينه السلطان الراحل قابوس، أهم مدرستين تستطيعان إعداد رجل يليق بقيادة عمان وهما: مدرسة الدبلوماسية عندما انخرط في العمل في وزارة الخارجية العمانية، وتدرج فيها ليصل إلى منصب أمين عام الوزارة.

أما المدرسة الثانية فكانت مدرسة التراث والثقافة، عندما عمل هيثم بن طارق، وزيرا للتراث والثقافة قرابة 18 عاما، اقترب خلالها من عظمة التاريخ العماني تراثا وثقافة، وعرف عن قرب تاريخ البلاد.

كما تولى السلطان هيثم رئاسة العديد من اللجان أهمها اللجنة الرئيسة للرؤية المستقبلية عمان 2040.

زوجة السلطان هيثم عهد بنت عبدالله البوسعيدية

ويشار إلى أن زوجة السلطان هيثم بن طارق، هي “السيدة الجليلة” ـ كما يلقبها العمانيون ـ عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدية.

وولدت عهد البوسعيدية في محافظة مسقط لأسرة عريقة يعود نسبها من والديها إلى الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، مؤسس الدولة البوسعيدية.

أبناء سلطان عمان

وأبناء السلطان هيثم هم، ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، ولي العهد ووزير الثقافة والرياضة والشباب.

وهو النجل الأكبر للسلطان وهو أول شخص يتولى منصب ولاية العهد في سلطنة عمان، بعد استحداث هذا المنصب في السلطنة.

والابن الثاني للسلطان هو بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد.

وللسلطان أيضا بنتين هما، ثريا بنت هيثم بن طارق آل سعيد، وأميمة بنت هيثم بن طارق آل سعيد.

زيارة السلطان هيثم لألمانيا

وفي سياق آخر أكد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، على أن الزيارة الرسمية التي قام بها السُّلطان هيثم بن طارق، لألمانيا “تاريخية وتدشن مرحلة جديدة من العلاقات العُمانية الألمانية.”

وقال “البوسعيدي” في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، إن مباحثات القمة التي أجراها السلطان، مع كل من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وأولاف شولتس المستشار الألماني، تناولت موضوعات واسعة ومجالات التعاون القادمة بين البلدين.

وخاصة ما يتعلق بالطاقة النظيفة الجديدة والهيدروجين الأخضر، وتعميق الشراكة في عدد من المجالات الحيوية مثل النقل والتعليم والأمن الغذائي والمائي والصحي وتعزيز التعاون السياحي والثقافي.

بدر البوسعيدي أضاف أنه على الصعيد السياسي فقد شهدت المباحثات توافقًا في وجهات النظر حول العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذلك انطلاقًا من اهتمام الجانبين بالجهود الإنسانية، وكل ما من شأنه أن يُسهم في تحقيق وتثبيت الأمن والسلام والاستقرار في ربوع العالم.