سر “السجادة البنفسجية” في استقبال ابن سلمان لبايدن بقمة جدة!

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وطن- لفت أنظار النشطاء بتويتر استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الأمريكي جو بايدن، في المطار بعد وصوله لحضور قمة جدة، على “سجادة بنفسجية” اللون فرشت على باب الطائرة.

سجادة بنفسجية في استقبال بايدن بالسعودية

ويشار إلى أن السعودية استقبلت بايدن، الجمعة، خلال زيارته الرسمية للمملكة، وكان في استقباله فور هبوط طائرته الأمير خالد الفيصل أمير مكة، وسفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر

ويأتي لون السجادة اللافت على غير اللون الأحمر المعتاد، لسجادة استقبال الزعماء في المملكة والدول الأخرى.

السجاد المفروش أمام الطائرة وبقصر السلام بجدة أيضا، أثار حية وتساؤلات النشطاء، بشأن هذا التغيير في البروتوكول وإذا كان أمرا خاصا ببايدن وحده أم لا؟

وبتتبع المصادر وبعد انتشار الجدل اتضح أن وكالة الأنباء السعودية، سبق أن أشارت إلى أن المملكة خصصت اللون البنفسجى لونًا معتمداً لسجاد مراسم الاستقبال منذ مايو 2021.

وذلك في بمبادرة مشتركة من وزارة الثقافة والمراسم الملكية بالسعودية، للتعبير عن عنصر ثقافي تنفرد به المملكة.

وزارة الثقافة السعودية توضح

وفى تفسيرها لأسباب اختيار اللون البنفسجي كلون معتمد للسجاد المراسم، أفادت وزارة الثقافة السعودية بأنه “يتماهى مع لون صحارى المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى.

وكذلك نباتات أخرى مثل العيهلان والريحان، التي تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي، يعكس ترحيبَ أرض المملكة بعابريها، وكرمها الذي يتماثل مع كرم أهلها، من خلال لون الطبيعة المِعطاءة وهي تعيش في أزهى حالاتها”.

ويتضمن سجاد المراسم البنفسجى حضوراً بارزاً لعنصر ثقافي سعودى آخر يتمثّل في فن حياكة “السدو” التقليدي الذي يُزيّن أطراف السجاد الجديد، ليُضفي بُعداً ثقافياً إضافياً كونه من الحِرف الشعبية الأصيلة فى المملكة.

وبحسب الوكالة يعكس سجاد مراسم الاستقبال بهويته الجديدة، حالةَ التجدد والنمو والنهضة التي تعيشها السعودية في ظل رؤية 2030، من حيث التجدد المستمر، والاعتزاز المتنامي بجذور التاريخ والهوية والحضارة.

مرات سابقة ظهرت فيها “السجادة البنفسجية”

ويشار إلى أن السجادة البنفسجية سبق أن ظهرت أيضا، في استقبال السعودية لرئيس جمهورية كوريا، في يناير الماضي.

رئيس جمهورية #كوريا يصل الرياض.. و سمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبليه. pic.twitter.com/wOPUj4gF1a — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) January 18, 2022

وكانت السجادة في المطار لحظة استقبال الرئيس الكوري في الرياض، وكان ولي العهد محمد بن سلمان، في مقدمة مستقبليه آنذاك.

كما سبق أن استقبل محمد بن سلمان، رئيس الإمارات الحالي الشيخ محمد بن زايد، على ذات السجادة البنفسجية، وكان ابن زايد وقتها ولي عهد أبوظبي.

وكان ذلك في مايو من العام 2021، ولفتت هذه السجادة أيضا الأنظار بشكل كبير وقتها.

بايدن ومحمد بن سلمان

واختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، جولته الشرق أوسطية، وهي الأولى له منذ توليه مهام منصبه، بتأكيد التزام بلاده بالدور الذي تلعبه في المنطقة، وذلك في القمة الإقليمية التي عقدت في مدينة جدة السعودية و جمعته بقادة الدول الخليجية إضافة إلى مصر والأردن والعراق.

وأكد بايدن، الذي غادرت طائرته الرئاسية الأراضي السعودية، للقادة العرب أن بلاده ستبقى منخرطة بالكامل في الشرق الأوسط ولن تترك الساحة لقوى عالمية أخرى كي تمارس نفوذها.

وقال في خطابه أمام القمة: “لن نغادر ونترك فراغاً تملؤه الصين أو روسيا أو إيران”

وأضاف بأن أمريكا ملتزمة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

ومن جانبه، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في خطابه، إن هناك حاجة لوجود جهود موحدة من أجل دعم الاقتصاد العالمي وإن السياسات غير الواقعية بخصوص مصادر الطاقة لن تقود إلا إلى التضخم.

وقال الحاكم الفعلي للسعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، إن جائحة كوفيد-19 والوضع الجيوسياسي تطلبا بذل المزيد من الجهود المشتركة من أجل دعم الاقتصاد العالمي وإن التحديات البيئية تطلبت نهجاً “واقعياً ومسؤولاً” إزاء التحول التدريجي إلى مصادر طاقة مستدامة.

وقد عقد بايدن سلسلة من اللقاءات الثنائية السريعة مع قادة كل من العراق ومصر والإمارات قبيل القمة الموسعة التي سعى الرئيس الأمريكي من خلالها إلى إقامة حلف دفاعي إقليمي.