ذكّرهُ بقتل شيرين أبو عاقلة..هكذا رد “ابن سلمان” على “بايدن” عند إثارته قضية “خاشقجي”

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وطن- كشف مصدر سعودي مسؤول ومطلع على المباحثات التي تمت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اجتماعهما في قصر السلام في جدة، أمس الجمعة، كاشفا عن رده عليه عقب سؤاله عن جريمة مقتل جمال خاشقجي.

وقال المصدر السعودي إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تطرق خلال اللقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى “القيم المشتركة”، فأجابه ولي العهد بأن “كل دول العالم – وبالذات الولايات المتحدة والمملكة – لديها العديد من القيم التي تتفق بشأنها وعدد من القيم التي تختلف فيها، إلا أن القيم والمبادئ الصحيحة والجيدة دائماً ما تؤثر على شعوب الدول الأخرى، بالذات في الوقت الذي نرى فيه ترابطاً بين شعوب العالم بشكل غير مسبوق”.

فرض القيم بالقوة

وواصل “ابن سلمان” حديثه بالقول: “في المقابل، فإن محاولة فرض هذه القيم بالقوة له نتائج عكسية كبيرة، كما حدث في العراق وأفغانستان والتي لم تنجح فيهما الولايات المتحدة. ولذا فإن من المهم معرفة أن لكل دولة قيماً مختلفة ويجب احترامها. ولو افترضنا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتعامل إلا مع الدول التي تشاركها القيم والمبادئ 100% فلن يبقى للولايات المتحدة من دول تتعامل معها سوى الناتو، ولذا يجب علينا التعايش فيما بيننا بالرغم من الاختلافات التي نعيشها”، وذلك وفقا للمصدر المسؤول الذي تحدث لقناة “العربية“.

رد “ابن سلمان” على جريمة مقتل “خاشقجي”

وفيما يتعلق بمقتل “خاشقجي”، قال المصدر أن محمد بن سلمان أجاب الرئيس الأمريكي: “ما حدث مؤسف، ونحن في المملكة اتخذنا جميع الإجراءات القانونية من تحقيقات، ومحاكمات لحين صدور الأحكام وتنفيذها. كما قامت المملكة بوضع إجراءات تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المستقبل”.

وأضاف المصدر أن ولي العهد ذكر أن مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان في العالم، كما أنه في نفس العام الذي حدثت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قُتل صحافيون آخرون في أماكن أخرى من العالم.

وأشار المصدر إلى أن ولي العهد أبلغ الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة قامت أيضاً بعدد من الأخطاء كحادثة أبوغريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء وتتخذ إجراءات تمنع حدوثها مجدداً.

وختاما، كشف المصدر السعودي المسؤول بأن محمد بن سلمان أشار خلال حديثه مع “بايدن” لحادثة مقتل الصحافية الامريكية من أصل فلسطيني، شيرين أبوعاقلة، وتساءل عما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم من إجراءات بشأنها.