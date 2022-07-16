الرئيسيةالهدهدحقيقة فيديو كنتاكي الذي أثار جدلا وأشعل مواقع التواصل في الكويت (شاهد)
الهدهد

حقيقة فيديو كنتاكي الذي أثار جدلا وأشعل مواقع التواصل في الكويت (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مواطنة كويتية watanserb.com
مواطنة كويتية
- Advertisement -

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو صادم لمواطنة كويتية وهي تنهال على أحد موظفي دجاج كنتاكي بألفاظ نابية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد وثق قيام امرأة من الجنسية الكويتية بالتلفظ بألفاظ بذيئة على موظف في أحد أفرع مطعم ”كنتاكي“، إذ هاجمته بالقول ”يا زبالة“ و ”يا نعال“، قبل أن تتحداه بطلب الشرطة.

وأظهر الفيديو استمرار المرأة في إهانة الموظف، الذي حاول تجنبها، فيما استمرت بشتمه بألفاظ بذيئة وقامت بالنهاية بقذفه.

استنكار واسع لما صدر من المرأة الكويتية

وتفاعلا مع الحادثة، عبر الناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن استيائهم من تصرف المرأة الكويتية، حيث قاموا بتدشين وسم بعنوان: ” فيديو كنتاكي”، عبروا من خلال عن غضبهم داعين السلطات بمعاقبتها عما بدر منها.

وفي هذا السياق، عبر الدكتور محمد العونان عن غضبه من تصرف المرأة الكويتية قائلا:” ولازلت أعيد وأكرر ومن تجربة غربة لم أذكر أنه تم التعدي علي باللفظ او بأي شكل خلال دراستي في الصين وذلك يرجع لبلد وشعب يمتلك حس عالي من الثقافه والقيم ولازلت أكرر ربّوا عيالكم المغترب بالكويت جاي يترزق الله ويشتغل بالحلال الاستعلاء والفوقيه وعدم الاحترام أمر مرفوض”.

من جانبه علق الناشط أحمد الميموني على الفيديو بالقول:” فيديو مستفز لابعد الحدود شكرا للموظف على صبره وتحمله رغم كمية الاساءات والقذف الذي تعرض لها من وحده مو متربية ونتمنى من إخواني المحامين انصف هذا الرجل والفزعه له.”

حكم نهائي بحق مواطنة كويتية باعت مقاطعها الحميمية مع زوجها لصديقها من أجل المشاهدات!

وعلق المغرد فهد الدليمي على ما ورد في الفيديو من ألفاظ نابية، قائلا:” لحد يفكر ان بنات الكويت بنفس الاخت عسي الله يهديها البنت هذي تمثل نفسها ولاتمثل بنات الكويت نترفع عن كلامها السيئ امام الموظف وله الاختيار باخذ حقًه او التنازل وعيب تهين موظف يؤدي عمله امام الناس بنات الكويت ارفع من هذا المستوي الهابط للأسف البنت هذي تمثل نفسها فقط”.

وكشف المغرد فيصل العبدلي عن جنسية العامل، موضحا أنه من الجنسية المصرية، مقدما اعتذاره للشعب المصري عما بدر من المرأة الكويتية، قائلا:” اعذرونا يا اخونا المصريين و محشوم اخونا الموظف وبـ أسم كل كويتي شريف اقدم له كل اعتذار واسف وان شاءالله الجهات المختصه راح تاخذ له حقه !”.

حقيقة فيديو كنتاكي

بدوره، أوضح الإعلامي ثامر الدخيل حقيقة الفيديو المنتشر، مؤكدا أن الواقعة قديمة في الأصل، وتعود للعام الماضي، وقد وقعت في فرع ”كنتاكي الشامية“، ولم يتم تسجيل أي قضية في حينها من قبل طرفي المشاجرة.
ولفت إلى أن ”الموظف المعني في الفيديو، تم فصله لاحقا“، مبينا أن ”أسباب الفصل لم يكن لها علاقة بالواقعة“.

وأوضح في تغريدة له: ”خاص-#بوراشد| بخصوص مايعرف بإسم #فيديوكنتاكي المتداول في وسائل التواصل حاليا..الحادثة وقعت في #كنتاكيالشامية في شهر نوفمبر الماضي ولم يتم تسجيل قضية بشأنها في حينه! وتم إنهاء خدمة المدير المجني عليه بعد الحادثة بحوالي شهر لأسباب تشغيلية فنية بحتة لا علاقة لحادثة الفيديو بها!“.

هكذا كانت نهاية مصري قتل مواطنة كويتية ووالدتها السعودية طمعاً في أموالهما وألقى جثتيهما في بئر!

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

تفاصيل احتجاز عُماني في الكويت بعد اعتدائه الوحشي على “بدون”

الهدهد

الكويت تعلق رسميا على مأساة حجاجها في يوم عرفة.. وتوضح دور السعودية

الهدهد

بـ 3 رصاصات إحداهن في الرأس.. عسكري كويتي يقتل زميله في المعسكر والسبب صادم!

الهدهد

حفل موضي الشمراني في الكويت يثير موجة غضب ويتسبب بسحب ترخيص الشركة المنظمة(شاهد)

حياتنا

فيديو صادم .. طعن كويتي وزوجته بعد التحرش بها في السالمية! (شاهد)

حياتنا

جريمة صقر نايف المطيري .. اعترافات صادمة للأم قاتلة ابنها في الكويت!

حياتنا

حدث في الكويت .. حاول التحرش بامرأة في الشارع ثمّ انهال طعناً عليها وعلى زوجها!

الهدهد

وصفت العرب بـ”الهمج”.. مشاجرة بين كويتية وتركية في إسطنبول تثير جدلا

الهدهد

“صقر نايف المطيري” نهاية مأسآوية لطفل كويتي ومطالبات بإعدام والدته.. لماذا؟

حياتنا

ابنة هيفاء وهبي تكشف ماذا فعل بها شاب في الكويت .. وكويتيون يتهمون وافدين! (صور)

الهدهد

منتجات بشعار الكيان الصهيوني تباع علنا في الفروانية بالكويت (شاهد)

الهدهد

قضية “صندوق الجيش”.. الكويت تقاضي وزير دفاعها السابق خالد الجراح أمام محكمة أمريكية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا