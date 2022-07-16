حقيقة فيديو كنتاكي الذي أثار جدلا وأشعل مواقع التواصل في الكويت (شاهد)

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو صادم لمواطنة كويتية وهي تنهال على أحد موظفي دجاج كنتاكي بألفاظ نابية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد وثق قيام امرأة من الجنسية الكويتية بالتلفظ بألفاظ بذيئة على موظف في أحد أفرع مطعم ”كنتاكي“، إذ هاجمته بالقول ”يا زبالة“ و ”يا نعال“، قبل أن تتحداه بطلب الشرطة.

وأظهر الفيديو استمرار المرأة في إهانة الموظف، الذي حاول تجنبها، فيما استمرت بشتمه بألفاظ بذيئة وقامت بالنهاية بقذفه.

حيل مستفزه البنت الي تعلي صوتها بالشارع وجدام الناس و همجيه.. مهما قصر وياج العامل تحترمينه غصب عنج احتمال يكون عنده ضغط بالشغل والله ياهو كان محترم وصابر عليها وساكت #فيديو_كنتاكي pic.twitter.com/XCQ0Q7xpxr — 🖤 (@miganiii) July 15, 2022

استنكار واسع لما صدر من المرأة الكويتية

وتفاعلا مع الحادثة، عبر الناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن استيائهم من تصرف المرأة الكويتية، حيث قاموا بتدشين وسم بعنوان: ” فيديو كنتاكي”، عبروا من خلال عن غضبهم داعين السلطات بمعاقبتها عما بدر منها.

وفي هذا السياق، عبر الدكتور محمد العونان عن غضبه من تصرف المرأة الكويتية قائلا:” ولازلت أعيد وأكرر ومن تجربة غربة لم أذكر أنه تم التعدي علي باللفظ او بأي شكل خلال دراستي في الصين وذلك يرجع لبلد وشعب يمتلك حس عالي من الثقافه والقيم ولازلت أكرر ربّوا عيالكم المغترب بالكويت جاي يترزق الله ويشتغل بالحلال الاستعلاء والفوقيه وعدم الاحترام أمر مرفوض”.

ولازلت أعيد وأكرر ومن تجربة غربة لم أذكر أنه تم التعدي علي باللفظ او بأي شكل خلال دراستي في الصين وذلك يرجع لبلد وشعب يمتلك حس عالي من الثقافه والقيم ولازلت أكرر ربّوا عيالكم المغترب بالكويت جاي يترزق الله ويشتغل بالحلال الاستعلاء والفوقيه وعدم الاحترام أمر مرفوض#فيديو_كنتاكي — د. محمد العونان (@malonan_q8) July 15, 2022

من جانبه علق الناشط أحمد الميموني على الفيديو بالقول:” فيديو مستفز لابعد الحدود شكرا للموظف على صبره وتحمله رغم كمية الاساءات والقذف الذي تعرض لها من وحده مو متربية ونتمنى من إخواني المحامين انصف هذا الرجل والفزعه له.”

فيديو مستفز لابعد الحدود شكرا للموظف على صبره وتحمله رغم كمية الاساءات والقذف الذي تعرض لها من وحده مو متربية ونتمنى من إخواني المحامين انصف هذا الرجل والفزعه له. #فيديو_كنتاكي — احمد الميموني (@Ahmdalmaimoni) July 15, 2022

وعلق المغرد فهد الدليمي على ما ورد في الفيديو من ألفاظ نابية، قائلا:” لحد يفكر ان بنات الكويت بنفس الاخت عسي الله يهديها البنت هذي تمثل نفسها ولاتمثل بنات الكويت نترفع عن كلامها السيئ امام الموظف وله الاختيار باخذ حقًه او التنازل وعيب تهين موظف يؤدي عمله امام الناس بنات الكويت ارفع من هذا المستوي الهابط للأسف البنت هذي تمثل نفسها فقط”.

#فيديو_كنتاكي

لحد يفكر ان بنات الكويت بنفس الاخت عسي الله يهديها البنت هذي تمثل نفسها ولاتمثل بنات الكويت نترفع عن كلامها السيئ امام الموظف وله الاختيار باخذ حقًه او التنازل

وعيب تهين موظف يؤدي عمله امام الناس

بنات الكويت ارفع من هذا المستوي الهابط للأسف البنت هذي تمثل نفسها فقط pic.twitter.com/aLnuW5unqR — 🔰فهد الدليمي 🇰🇼 (@fahad_aldalimi) July 15, 2022

وكشف المغرد فيصل العبدلي عن جنسية العامل، موضحا أنه من الجنسية المصرية، مقدما اعتذاره للشعب المصري عما بدر من المرأة الكويتية، قائلا:” اعذرونا يا اخونا المصريين و محشوم اخونا الموظف وبـ أسم كل كويتي شريف اقدم له كل اعتذار واسف وان شاءالله الجهات المختصه راح تاخذ له حقه !”.

اعذرونا يا اخونا المصريين و محشوم اخونا الموظف وبـ أسم كل كويتي شريف اقدم له كل اعتذار واسف وان شاءالله الجهات المختصه راح تاخذ له حقه ! #فيديو_كنتاكي — Faisal Al Abdali (@FaisalA49742279) July 15, 2022

حقيقة فيديو كنتاكي

بدوره، أوضح الإعلامي ثامر الدخيل حقيقة الفيديو المنتشر، مؤكدا أن الواقعة قديمة في الأصل، وتعود للعام الماضي، وقد وقعت في فرع ”كنتاكي الشامية“، ولم يتم تسجيل أي قضية في حينها من قبل طرفي المشاجرة.

ولفت إلى أن ”الموظف المعني في الفيديو، تم فصله لاحقا“، مبينا أن ”أسباب الفصل لم يكن لها علاقة بالواقعة“.

وأوضح في تغريدة له: ”خاص-#بوراشد| بخصوص مايعرف بإسم #فيديوكنتاكي المتداول في وسائل التواصل حاليا..الحادثة وقعت في #كنتاكيالشامية في شهر نوفمبر الماضي ولم يتم تسجيل قضية بشأنها في حينه! وتم إنهاء خدمة المدير المجني عليه بعد الحادثة بحوالي شهر لأسباب تشغيلية فنية بحتة لا علاقة لحادثة الفيديو بها!“.