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إليكم الرموز التعبيرية الجديدة (emojis) المتوقعة لعام 2023

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
رموز تعبيرية جديدة على الهاتف الذكي watanserb.com
رموز تعبيرية جديدة على الهاتف الذكي
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وطن-بحلول نهاية العام، سيتم دمج حوالي ثلاثين رمزًا تعبيريًا جديدًا في هاتفك الذكي. ومن بين المستجدات؛ ألوان إضافية لرمز القلب وقنديل البحر والزنجبيل.

وبحسب مجلة “فيمينا” الفرنسية، ستتوفر تصريحات جديدة قريبًا للتوضيح أكثر. وعموما، في عام 2023، يجب إضافة 31 رمزًا تعبيريًا إلى القائمة الطويلة للصور المتاحة.

هذا وكشف الموقع المرجعي Emojipedia عن قائمة الرموز التعبيرية المرشحة التي سيتم إضافتها على الأرجح إلى الكتالوج.

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كما سيتم تقديم الرموز التعبيرية الجديدة للموافقة عليها في سبتمبر المقبل. ومع ذلك، أكد الموقع أنه سيتم التحقق من صحة الصور بشكل عام دون صعوبة.

ثلاثون رمزًا تعبيريًا قيد الإعداد

من بين المستجدات لعام 2022-2023، نجد وجهًا يرتجف  وألوانًا جديدة للقلوب مع الرمادي والوردي والأزرق الفاتح
من بين المستجدات لعام 2022-2023، نجد وجهًا يرتجف  وألوانًا جديدة للقلوب مع الرمادي والوردي والأزرق الفاتح

وبحسب ما ترجمته “وطن“، من بين المستجدات لعام 2022-2023، نجد وجهًا يرتجف وألوانًا جديدة للقلوب، وهي كالآتي؛ الرمادي والوردي والأزرق الفاتح والهاي فايف (High five) على اليسار واليمين وستكون  في جميع درجات ألوان البشرة.

كما تم إثراء الكتالوج الذي يمثل الحيوانات والنباتات. فسيتم إضافة على الجانب الحيواني؛ الفأر، والحمار وطائر أسود وأوزة و قنديل البحر وبالنسبة للنباتات؛ ستشمل القائمة نبات الصفير والزنجبيل والبازلاء.

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هذا وسيندرج ضمن القائمة أيضا؛ رمز الجناح والمروحة والمشط والماراكاس والناي المستعرض والخاندا (الرمز الديني للسيخية)  بالإضافة إلى رمز تعبيري Wi-Fi،

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يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الرموز التعبيرية الجديدة ستجد مكانًا بين الفرنسيين، علما وأنه كشفت دراسة أجراها موقع  Visibrain أن الرموز التعبيرية الكلاسيكية على Twitter والتي ترمز إلى دموع الضحك والقلب الأحمر، أنها الأكثر شعبية.

المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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