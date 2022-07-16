إليكم الرموز التعبيرية الجديدة (emojis) المتوقعة لعام 2023

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وطن-بحلول نهاية العام، سيتم دمج حوالي ثلاثين رمزًا تعبيريًا جديدًا في هاتفك الذكي. ومن بين المستجدات؛ ألوان إضافية لرمز القلب وقنديل البحر والزنجبيل.

وبحسب مجلة “فيمينا” الفرنسية، ستتوفر تصريحات جديدة قريبًا للتوضيح أكثر. وعموما، في عام 2023، يجب إضافة 31 رمزًا تعبيريًا إلى القائمة الطويلة للصور المتاحة.

هذا وكشف الموقع المرجعي Emojipedia عن قائمة الرموز التعبيرية المرشحة التي سيتم إضافتها على الأرجح إلى الكتالوج.

كما سيتم تقديم الرموز التعبيرية الجديدة للموافقة عليها في سبتمبر المقبل. ومع ذلك، أكد الموقع أنه سيتم التحقق من صحة الصور بشكل عام دون صعوبة.

ثلاثون رمزًا تعبيريًا قيد الإعداد

وبحسب ما ترجمته “وطن“، من بين المستجدات لعام 2022-2023، نجد وجهًا يرتجف وألوانًا جديدة للقلوب، وهي كالآتي؛ الرمادي والوردي والأزرق الفاتح والهاي فايف (High five) على اليسار واليمين وستكون في جميع درجات ألوان البشرة.

كما تم إثراء الكتالوج الذي يمثل الحيوانات والنباتات. فسيتم إضافة على الجانب الحيواني؛ الفأر، والحمار وطائر أسود وأوزة و قنديل البحر وبالنسبة للنباتات؛ ستشمل القائمة نبات الصفير والزنجبيل والبازلاء.

هذا وسيندرج ضمن القائمة أيضا؛ رمز الجناح والمروحة والمشط والماراكاس والناي المستعرض والخاندا (الرمز الديني للسيخية) بالإضافة إلى رمز تعبيري Wi-Fi،

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الرموز التعبيرية الجديدة ستجد مكانًا بين الفرنسيين، علما وأنه كشفت دراسة أجراها موقع Visibrain أن الرموز التعبيرية الكلاسيكية على Twitter والتي ترمز إلى دموع الضحك والقلب الأحمر، أنها الأكثر شعبية.