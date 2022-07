أول تعليق من إريكسن بعد تعاقده رسمياً مع مانشستر يونايتد

وطن – علق الدنماركي كريستيان إريكسن 30 عاماً، بعد تعاقده بشكل رسمي إلى نادي مانشستر يونايتد، قادماً من صفوف برينتفورد الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال اللاعب إريكسن، لاعب مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر) الجديد، ” مان يونايتد نادٍ خاص، ولا أطيق الانتظار للبدء. إريك تين هاج مدرب رائع، بعد أن تحدثت معه، أنا متحمس جداً للمستقبل”.

وأردف الدنماركي إريسكن، ” يونايتد نادٍ ومميز، ومتحمس جداً للبدء معهم، لقد حظيت بفرصة اللعب على أولد ترافورد عدة مرات. لكن القيام بذلك بالقميص الأحمر سيكون شعوراً رائعاً”.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” كريستيان إريكسن يوقع مع اليونايتد، العقد ساري المفعول حتى يونيو 2025″.

فيما لم يكشف أي تفاصيل على قيمة الصفقة بين مانشستر يونايتد ونادي برينتفورد، لانتقال الدنماركي إريكسن إلى صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف.

ربما كل عشاق وجماهير كل القدم في أرجاء العالم، تعرف لاعب مانشستر يونايتد الجديد إريكسن، صاحب الحادثة المؤلمة معه، بعد سقوطه على أرضية الملعب وتوقف قلبه عن العمل لدقائق. خلال مشاركته مع منتخب بلاده ( الدنمارك).

حيث جابت تلك الحادثة صدى أرجاء عشاق ومحبي كرة القدم، من التعاطف والمساندة والدعم له، حيث خضع بعدها لعملية زرع جهاز تنظيم دقات القلب في جسده. وهو ما أسفر بعدها على فسخ تعاقده بالتراضي مع إنتر ميلان، وكان اللاعب قريب من الاعتزال.

لكن الحلم والإصراء كان أقوى لدى إريكسن، الذي أراد العودة إلى الملاعب من جديد من أجل المشاركة مع بلاده في مونديال كأس العالم 2022، فقد لعب في صفوف فريق الرديف أياكس أمستردام الهولندي لفترة وجيزة.

Official, confirmed: Christian Eriksen joins Manchester United! Contract valid until June 2025. 🇩🇰🤝 #MUFC

“Man United is a special club, and I cannot wait to get started. Ten Hag is a fantastic coach. Having spoken with him, I am even more excited for the future”, Eriksen says. pic.twitter.com/g40SSK2URa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022