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رياضة

أول تعليق من إريكسن بعد تعاقده رسمياً مع مانشستر يونايتد

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إريكسن لاعب مانشستر يونايتد الجديد watanserb.com
إريكسن يوقع مع نادي مانشستر يونايتد
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وطن – علق الدنماركي كريستيان إريكسن 30 عاماً، بعد تعاقده بشكل رسمي إلى نادي مانشستر يونايتد، قادماً من صفوف برينتفورد الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال اللاعب إريكسن، لاعب مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر) الجديد، ” مان يونايتد نادٍ خاص، ولا أطيق الانتظار للبدء. إريك تين هاج مدرب رائع، بعد أن تحدثت معه، أنا متحمس جداً للمستقبل”.

إريكسن إلى مانشستر يونايتد

وأردف الدنماركي إريسكن، ” يونايتد نادٍ ومميز، ومتحمس جداً للبدء معهم، لقد حظيت بفرصة اللعب على أولد ترافورد عدة مرات. لكن القيام بذلك بالقميص الأحمر سيكون شعوراً رائعاً”.

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وأعلن نادي مانشستر يونايتد، في بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” كريستيان إريكسن يوقع مع اليونايتد، العقد ساري المفعول حتى يونيو 2025″.

فيما لم يكشف أي تفاصيل على قيمة الصفقة بين مانشستر يونايتد ونادي برينتفورد، لانتقال الدنماركي إريكسن إلى صفوف الشياطين الحمر هذا الصيف.

من هو كريستيان إريكسن؟!

ربما كل عشاق وجماهير كل القدم في أرجاء العالم، تعرف لاعب مانشستر يونايتد الجديد إريكسن، صاحب الحادثة المؤلمة معه، بعد سقوطه على أرضية الملعب وتوقف قلبه عن العمل لدقائق. خلال مشاركته مع منتخب بلاده ( الدنمارك).

حيث جابت تلك الحادثة صدى أرجاء عشاق ومحبي كرة القدم، من التعاطف والمساندة والدعم له، حيث خضع بعدها لعملية زرع جهاز تنظيم دقات القلب في جسده. وهو ما أسفر بعدها على فسخ تعاقده بالتراضي مع إنتر ميلان، وكان اللاعب قريب من الاعتزال.

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لكن الحلم والإصراء كان أقوى لدى إريكسن، الذي أراد العودة إلى الملاعب من جديد من أجل المشاركة مع بلاده في مونديال كأس العالم 2022، فقد لعب في صفوف فريق الرديف أياكس أمستردام الهولندي لفترة وجيزة.

كما وعاد رسمياً من جديد في موسم انتقالات (الميركاتو الشتوي) الماضي، لينضم إلى نادي برينتفورد الإنجليزي، حيث تألق وقدم المستوى الملفت لأنظار وعشاق كرة القدم. وهو ما جعله تحت أنظار مانشستر يونايتد بطلب من الهولندي تين هاج الذي يعرفه جيداً. ليتعاقد معه هذا الصيف.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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