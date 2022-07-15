6 أطعمة إياك ان تتناولها على متن الطائرة .. منها الأرز! (صور)

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وطن – ينصح خبراء سلامة الأغذية، بأنّك إذا كنت تنوي السفر عبر رحلة جوية، بتجنب 6 أطعمة أطعمة يتم تقديمها على متن الطائرة.

على الرغم من أن وجبات الطعام على متن الطائرة تخضع لمعايير سلامة صارمة، إلا أن خطر الإصابة بالبكتيريا يمكن أن يكون أكبر في الهواء بسبب الفاصل الزمني بين وقت تحضير الطعام ووقت تقديمه، وفقًا لخبيرة سلامة الأغذية في إحدى شركات الطيران، جين ديبل.

تقول ديبل: “في المطاعم، يتم طهي الطعام وتقديمه دون تأخير. أما في الطيران، يتم تحضير الطعام في شركة تموين ومن ثم تعبأ في حاويات معزولة وتنقل بالشاحنات إلى المطارات ليتم وضعها على متن الطائرة. يمكن أن يجعل ذلك من الصعب التحكم في درجة حرارة الطعام”.

وتضيف ديبل: “الاحتفاظ بالطعام في درجات الحرارة غير الصحيحة هو السبب الأول للأمراض التي تنقلها الأغذية على مستوى العالم”.بحسب موقع “cnbc”

6 أطعمة إياك ان تتناولها على متن الطائرة وفق ما تقترح “ديبل” وخبراء آخرون:

ألبان

يوصي مختصو سلامة الغذاء بتجنب منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن والآيس كريم على الطائرات لأنها معرضة بشكل خاص للتلف عند عدم البرودة.

ولن تكون بالضرورة قادرًا على رؤية العلامات أو شمها، لأن البكتيريا مثل الليستيريا يمكن أن تلوث منتجات الألبان بطرق لا تظهر بسهولة.

اللحوم الباردة

نظرًا لأن لحوم الساندويتش المفضلة لديك عادة ما تكون جاهزة للأكل، فإنها لا تخضع لعملية إعادة تسخين لقتل أي بكتيريا.

هذا هو السبب في أن شرائح الديك الرومي وما شابه ذلك تشكل خطرًا أكبر للتلوث بالليستيريا. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء.

إذن، يصبح من المهم حقًا أن تظل الأطعمة مثل السندويشات “في درجة حرارة من شأنها أن تثبط تكاثر مسببات الأمراض” .

مثلجات

تظهر الأبحاث أن البكتيريا يمكن أن تعيش في مكعبات الثلج.

ما يجعل الجليد على الطائرات مشكلة، وفقًا لخبراء سلامة الأغذية، هو الافتقار إلى التدريب الصارم على سلامة الأغذية بين المضيفات.

هذا يعني أنهم قد لا يغسلون ايديهم دائمًا أو يستخدمون القفازات بشكل صحيح عندما يغرفون الثلج ويسكبون مشروباتك.

الفواكه والخضروات النيئة

فكر مرتين قبل أن تصل إلى تلك السلطة: إن الفواكه والخضار النيئة، تستهلك عادة دون مزيد من التسخين لحمايتك من أي تلوث محتمل.

يشكل البطيخ والخضراوات الورقية مثل الخس خطرًا أكبر، حيث يتعرض كلاهما لأنواع عديدة من البكتيريا من التربة والمياه والسماد العضوي أثناء نموهما في الحقول.

وإذا كانت هناك بكتيريا على السطح الخارجي للشمام، على سبيل المثال، فإن تقطيعه سينقل البكتيريا إلى الجزء الداخلي الصالح للأكل، حتى لو قام شخص ما في المطبخ بغسل الفاكهة أولاً.

يمكن أيضًا أن تتلوث الفواكه والخضروات أثناء تخزينها ونقلها، ومع البطيخ على وجه الخصوص، يمكن أن تتضاعف البكتيريا كل 20 دقيقة إذا تم حفظ الفاكهة في درجة حرارة خاطئة.

يمكن أن تكون البراعم محفوفة بالمخاطر لأنها تحتاج إلى ظروف دافئة ورطبة لتنمو – وتلك هي نفس الظروف التي تفضلها البكتيريا.

الأرز

يحتوي الأرز غير المطبوخ عادة على بكتيريا العصوية الشمعية، والتي يمكنها تحمل درجات حرارة الطهي.

إذا تم تبريد الأرز بعد ذلك أو تخزينه في درجة حرارة خاطئة، يمكن أن تبدأ أبواغ العصوية في النمو ، و “سموم البكتيريا العصوية تجعل الشخص مريضًا للغاية لعدة أيام”.

في الواقع، يقول الخبراء ، للتأكد من أن الأرز آمن للأكل تحتاج إلى إعادة تسخينه إلى 165 درجة فهرنهايت.

الطريقة الوحيدة للتحقق هي استخدام مقياس حرارة للطهي، وهذا ليس من المعدات القياسية للمضيفات.

مأكولات بحرية

الروبيان، وهو أحد أكثر أنواع المأكولات البحرية شيوعًا التي يتم تقديمها على متن الطائرات، يمكن أن يستضيف مجموعة متنوعة من مسببات الأمراض الغذائية.

على سبيل المثال، وجدت دراسة شاملة أجرتها مجلة Consumer Reports في عام 2015 أن 60 في المائة من الجمبري المجمد الذي تم اختباره يحتوي على بكتيريا السالمونيلا، و بكتيريا الضمة الجارحة، والليستيريا أو إشريكية قولونية، و 2٪ كانت إيجابية للمكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين.

تقول ديبل: “جميع المأكولات البحرية، ولكن على وجه الخصوص الجمبري والمحار، تعتبر خطيرة جدًا” . ولا تزال تقدم الكثير من الروبيان على متن الدرجة الأولى.

بدائل أكثر أمانًا

اختر الحساء واليخنات، بما في ذلك الكاري؛ لأنها عادة ما يتم تسخينها عدة مرات في درجات حرارة من المحتمل أن تقتل البكتيريا، كما تقول ديبل.

إذا كنت تريد بعض الفواكه أو الخضار، فابحث عن شيء به قشر يمكنك إزالته، مثل برتقالة أو موزة. أو أي شيء في علبة أو وعاء مغلق.

وتقول إن زجاجات المياه وعلب الصودا آمنة بشكل عام، كما هي، على الرغم مما قرأته، القهوة والشاي، لأن الماء الساخن يقتل معظم البكتيريا.

في الختام، أنت تلعب دورًا في الحفاظ على طعامك آمنًا أيضًا. لذلك من المهم غسل يديك والتأكد من أنك تمارس النظافة الجيدة.