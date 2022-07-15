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رياضة

“والله ما هلعب تاني”.. فيديو حارس الاتحاد السكندري يُثير ضجة في مصر

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
حارس الاتحاد السكندري أحمد يحيى watanserb.com
حارس الاتحاد السكندري أحمد يحيى
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وطن – أُثيرت مقطع فيديو ظهر فيه حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري أحمد يحيى، الضجة الواسعة في مصر بعدما تعرض للسباب من جمهور فريقه، رغم أنه خاض المباراة ولديه مصاب أليم إثر وفاة شقيقه.

انهيار حارس الاتحاد السكندري بالبكاء

وكانت النتيجة تأخر نادي الاتحاد بخماسية نظيفة أمام نادي سيراميكا كليوباترا، وبعدما أوقف الحكم، المباراة، وهو يشاهد الحارس أحمد يحيى تاركاً مرماه ومغادرًا أرضية الملعب وهو منهار من البكاء.

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وشنت جماهير الاتحاد هجوما غاضبا على اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، كما وأطلقت هتافات ضدهم عقب الهدف الخامس.

وقبل ربع ساعة من نهاية اللقاء، دخل حارس المرمي في نوبة بكاء شديدة، ورفض استكمال اللقاء، وطالب باستبداله، كما ورغم محاولات الجهاز الفني للفريق. وأيضًا الجهاز الفني للفريق المنافس احتواء اللاعب ومحاولة تهدئته.

كما وشوهد الحارس وهو يقول أثناء بكائه المرير: “والله ما هلعب كورة تاني”.

وكان شقيق أحمد يحيى قد توفي الأربعاء، وهو ما أغضب الحارس. الذي يمر بحالة نفسية سيئة، كما ورفضه الحصول على راحة مقابل خوض اللقاء أمام سيراميكا.

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وأثارت الواقعة تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مبدين تعاطفهم ودعمهم للاعب الفريق السكندري.

تعليق رابطة الأندية في مصر

كما وفي السياق، حرصت رابطة الأندية في مصر على مؤازرة اللاعب نفسيًا، كما وتم اختياره “لاعب الجولة”، بعد إصراره على على لعب المباراة وتحامله على نفسه.

وقالت الرابطة في تغريدة عبر “تويتر”: “بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبيةً لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الإتحاد السكندري أحمد يحيي والذي بعطاءه. أُختير لاعباً للجولة، وابق رأسك مرفوعاً يا أحمد”.

كما وحرص الحساب الرسمي لنادي سيراميكا، منافس الاتحاد في المباراة، قائلا: “كامل الدعم للحارس أحمد يحيى من أجل هذا تُلعب كرة القدم”.

يشار إلى أن فريق الاتحاد السكندري يحتل المركز العاشر من ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 28 نقطة، كما وبفارق كبير عن فريق الزمالك متصدر جدول الترتيب برصيد 54 نقطة حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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