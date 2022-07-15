“والله ما هلعب تاني”.. فيديو حارس الاتحاد السكندري يُثير ضجة في مصر

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وطن – أُثيرت مقطع فيديو ظهر فيه حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري أحمد يحيى، الضجة الواسعة في مصر بعدما تعرض للسباب من جمهور فريقه، رغم أنه خاض المباراة ولديه مصاب أليم إثر وفاة شقيقه.

انهيار حارس الاتحاد السكندري بالبكاء

وكانت النتيجة تأخر نادي الاتحاد بخماسية نظيفة أمام نادي سيراميكا كليوباترا، وبعدما أوقف الحكم، المباراة، وهو يشاهد الحارس أحمد يحيى تاركاً مرماه ومغادرًا أرضية الملعب وهو منهار من البكاء.

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وشنت جماهير الاتحاد هجوما غاضبا على اللاعبين والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، كما وأطلقت هتافات ضدهم عقب الهدف الخامس.

لقطة انهيار حارس الاتحاد السكندري وخروجه من ارض الملعب بعد هجوم جمهور الاتحاد عليه واستقباله لخمسة أهداف في مباراة سيراميكا كليوباترا pic.twitter.com/jBXrYx70Lq — ✪ Mohamed El Gazar🤾‍♂️🇪🇬 (@El_Gazar) July 14, 2022

وقبل ربع ساعة من نهاية اللقاء، دخل حارس المرمي في نوبة بكاء شديدة، ورفض استكمال اللقاء، وطالب باستبداله، كما ورغم محاولات الجهاز الفني للفريق. وأيضًا الجهاز الفني للفريق المنافس احتواء اللاعب ومحاولة تهدئته.

كما وشوهد الحارس وهو يقول أثناء بكائه المرير: “والله ما هلعب كورة تاني”.

وكان شقيق أحمد يحيى قد توفي الأربعاء، وهو ما أغضب الحارس. الذي يمر بحالة نفسية سيئة، كما ورفضه الحصول على راحة مقابل خوض اللقاء أمام سيراميكا.

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وأثارت الواقعة تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مبدين تعاطفهم ودعمهم للاعب الفريق السكندري.

تعليق رابطة الأندية في مصر

كما وفي السياق، حرصت رابطة الأندية في مصر على مؤازرة اللاعب نفسيًا، كما وتم اختياره “لاعب الجولة”، بعد إصراره على على لعب المباراة وتحامله على نفسه.

رابطة الأندية تدعم أحمد يحيى بعد واقعة مباراة سيراميكا كليوباترا pic.twitter.com/OW8Yxb8PjY — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 15, 2022

وقالت الرابطة في تغريدة عبر “تويتر”: “بإصراره على لعب المباراة من أجل مساعدة زملائه وتحامله على نفسه تلبيةً لنداء ناديه، كل الدعم لحارس مرمى الإتحاد السكندري أحمد يحيي والذي بعطاءه. أُختير لاعباً للجولة، وابق رأسك مرفوعاً يا أحمد”.

كما وحرص الحساب الرسمي لنادي سيراميكا، منافس الاتحاد في المباراة، قائلا: “كامل الدعم للحارس أحمد يحيى من أجل هذا تُلعب كرة القدم”.

كامل الدعم للحارس أحمد يحيى. 🙏🏻

من أجل هذا تُلعب كرة القدم. ❤⚽️ pic.twitter.com/XW40fb2LpU — Cleopatra Fc (@cleopatraFC) July 14, 2022

يشار إلى أن فريق الاتحاد السكندري يحتل المركز العاشر من ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 28 نقطة، كما وبفارق كبير عن فريق الزمالك متصدر جدول الترتيب برصيد 54 نقطة حتى الآن.

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