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الهدهد

هروب المستوطنين إلى الملاجئ في عسقلان خوفا من الصواريخ والاحتلال يرد بقصف غزة(شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
هروب المستوطنين إلى الملاجئ watanserb.com
هروب المستوطنين إلى الملاجئ
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وطن- أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الجمعة، رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة صوب مدينة عسقلان، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إصابة عدد من المستوطنين الإسرائيليين خلال محاولتهم الهرب نحو الملاجئ بعد سماع دوي صافرات الإنذار.

ونشرت وسائل إعلام مقاطع فيديو توثق لحظة اعتراض القبة الحديدية لإحدى الصواريخ، في حين وثقت لحظة هروب المستوطنين من المنطقة عقب سماعهم دوي صافرات الإنذار جنوب عسقلان.

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ويقصف مواقع في غزة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، وأن القبة الحديدية اعترضت واحداً، فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

وفجر اليوم السبت، قصف الطيران الإسرائيلي موقعاً عسكرياً للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، رداً على إطلاق الصاروخين من القطاع.

قصف موقع عسكري للمقاومة جنوب غزة

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعا عسكريا جنوب غرب مدينة غزة بنحو ثماني غارات متتالية، ما أدى لاشتعال النيران فيه.

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قصف موقع شهداء النصيرات

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقع شهداء النصيرات مما أدى لاشتعال النيران فيه وتصعدة أعمدة كثيفة من الدخان.

ووثق مقطع فيديو آخر لحظة استهداف لحظة طائرات الاحتلال موقعًا للمقاومة غربي النصيرات.

حماس تعتبر التصعيد أمرا متوقعا

من جانبه، قال الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم إن “العدوان لم يتوقف يوما على الشعب الفلسطيني”، مضيفاً أنّ “تزايد الاعتداءات أمر متوقع بعد توقيع بايدن لوثيقة القدس مع تل أبيب”.
وأشار قاسم في مداخلة معه على قناة “الميادين” إلى أنّ “الاحتلال يتوهم بأنه حصل على مقومات قوة جديدة من خلال زيارة بايدن”، داعياً إلى تشكيل إطار جامع وتنسيق عالٍ في محور المقاومة.

وأضاف “قاسم” عبر تغريدة في تويتر: “قصف العدو لقطاع غزّة وترويع الآمنين يأتي في إطار جرائمه وسلوكه الإرهابي الذي لا يتوقف” ضد الشعب الفلسطيني.

وقال “قاسم”: “لن يستطيع الاحتلال الصهيوني بكلّ أدوات الإرهاب والدعم الأميركي أن يكسر إرادة شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة، وسنواصل مقاومتنا ونضالنا المشروع حتى طرد المحتل من كامل أرضنا الفلسطينية”.

وهذه المرّة الأولى منذ قرابة شهر، التي يعلن فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.
وجاء هذا التصعيد بعد ساعات من انتهاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، من جولة شملت إسرائيل والضفة الغربية، التقى خلالها مسؤولين إسرائيليين، كما عقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيت لحم، قبل أن يغادر إلى جدة ليلتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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