هروب المستوطنين إلى الملاجئ في عسقلان خوفا من الصواريخ والاحتلال يرد بقصف غزة(شاهد)

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وطن- أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الجمعة، رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة صوب مدينة عسقلان، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إصابة عدد من المستوطنين الإسرائيليين خلال محاولتهم الهرب نحو الملاجئ بعد سماع دوي صافرات الإنذار.

ونشرت وسائل إعلام مقاطع فيديو توثق لحظة اعتراض القبة الحديدية لإحدى الصواريخ، في حين وثقت لحظة هروب المستوطنين من المنطقة عقب سماعهم دوي صافرات الإنذار جنوب عسقلان.

#فيديو | هروب المستوطنين إلى الملاجئ عقب تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان. pic.twitter.com/2dBkSbMnjY — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) July 16, 2022

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ويقصف مواقع في غزة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة، وأن القبة الحديدية اعترضت واحداً، فيما سقط الآخر في منطقة مفتوحة.

وفجر اليوم السبت، قصف الطيران الإسرائيلي موقعاً عسكرياً للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، رداً على إطلاق الصاروخين من القطاع.

قصف موقع عسكري للمقاومة جنوب غزة

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعا عسكريا جنوب غرب مدينة غزة بنحو ثماني غارات متتالية، ما أدى لاشتعال النيران فيه.

#صور | ألسنة اللهب التي تصاعدت تزامنًا مع قصف طائرات #الاحتلال لموقع للمقاومة جنوبي مدينة #غزة. تصوير: علي جادالله pic.twitter.com/4LgNGii2Ug — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) July 16, 2022

قصف موقع شهداء النصيرات

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقع شهداء النصيرات مما أدى لاشتعال النيران فيه وتصعدة أعمدة كثيفة من الدخان.

#فيديو | ألسنة الدخان تتصاعد من موقع شهداء النصيرات بعد استهدافه بعدة صواريخ من الطائرات الحربية pic.twitter.com/eq1ZzDEEjc — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) July 16, 2022

ووثق مقطع فيديو آخر لحظة استهداف لحظة طائرات الاحتلال موقعًا للمقاومة غربي النصيرات.

حماس تعتبر التصعيد أمرا متوقعا

من جانبه، قال الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم إن “العدوان لم يتوقف يوما على الشعب الفلسطيني”، مضيفاً أنّ “تزايد الاعتداءات أمر متوقع بعد توقيع بايدن لوثيقة القدس مع تل أبيب”.

وأشار قاسم في مداخلة معه على قناة “الميادين” إلى أنّ “الاحتلال يتوهم بأنه حصل على مقومات قوة جديدة من خلال زيارة بايدن”، داعياً إلى تشكيل إطار جامع وتنسيق عالٍ في محور المقاومة.

المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: الاحتلال يتوهم بأنه حصل على مقومات قوة جديدة من خلال زيارة #بايدن.#فلسطين #غزة@hazemaq pic.twitter.com/Dg0RptFUnj — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 16, 2022

وأضاف “قاسم” عبر تغريدة في تويتر: “قصف العدو لقطاع غزّة وترويع الآمنين يأتي في إطار جرائمه وسلوكه الإرهابي الذي لا يتوقف” ضد الشعب الفلسطيني.

وقال “قاسم”: “لن يستطيع الاحتلال الصهيوني بكلّ أدوات الإرهاب والدعم الأميركي أن يكسر إرادة شعبنا الصامد ومقاومته الباسلة، وسنواصل مقاومتنا ونضالنا المشروع حتى طرد المحتل من كامل أرضنا الفلسطينية”.

قصف العدو لقطاع غزة وترويع الامنين يأتي في اطار جرائمه و سلوكه الارهابي الذي لا يتوقف ضد شعبنا في كل أماكن تواجده. لن يستطيع الاحتلال الصهيوني بكل ادوات الارهاب والدعم الامريكي له ، ان يكسر ارادة شعبنا ومقاومته الباسلة ، وسنواصل نضالنا المشروع حتى طرد المحتل من كامل ارضنا — حازم قاسم (@hazemaq) July 16, 2022

وهذه المرّة الأولى منذ قرابة شهر، التي يعلن فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وجاء هذا التصعيد بعد ساعات من انتهاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، من جولة شملت إسرائيل والضفة الغربية، التقى خلالها مسؤولين إسرائيليين، كما عقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيت لحم، قبل أن يغادر إلى جدة ليلتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.