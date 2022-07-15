الجمعة, يوليو 15, 2022
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حياتنا

مفاجأة عن سبب وفاة إيفانا زوجة ترامب السابقة!

لم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة الرسمي حتى الآن

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
إيفانا وترامب watanserb.com
إيفانا وترامب
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وطن – كشفت تقارير إخبارية، أنّ تحقيقاً يجري فيما إذا كانت زوجة ترامب السابقة إيفانا، توفيت بعد سقوطها على الدرج.

تم العثور الخميس، على إيفانا (73 عامًا) ميتة على أرضية منزلها عند أسفل الدرج في منزلها في نيويورك.

بينما لا تزال السلطات تعتقد أن زوجة ترامب السابقة عانت من سكتة قلبية، لكن لم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة الرسمي.وفق “ماركا” الإسبانية

إيفانا ترامب
إيفانا ترامب

تحقق الشرطة فيما إذا كانت قد سقطت، وإذا كان الأمر كذلك، فما إذا كان السقوط قد ساهم بأي شكل في وفاتها.

ووفقًا للتقارير ، وصل المسعفون إلى منزل إيفانا بعد تلقي مكالمة لإبلاغهم بسكتة قلبية.

يقال إن سبب وفاتها هو قصور في القلب، لكن يجري التحقيق فيما إذا كانت زوجة ترامب السابقة قد توفيت بعد سقوطها على الدرج.

وأصدرت عائلة ترامب بيانا أكدت فيه وفاة إيفانا: “ببالغ الحزن نعلن وفاة والدتنا الحبيبة إيفانا ترامب”.

إيفانا ترامب وعائلتها
إيفانا ترامب وعائلتها

وأضافت العائلة: “كانت والدتنا امرأة رائعة – قوة في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وجمال متألق، وأم وصديقة مهتمة. كانت إيفانا ترامب إحدى الناجيات. لقد هربت من الشيوعية واحتضنت هذا البلد. علمت أطفالها الجرأة والصلابة والرحمة والتصميم”.

وقالت العائلة: “سوف تفتقدها أمها وأطفالها الثلاثة وأحفادها العشرة كثيرًا”.

تزوجت إيفانا ودونالد ترامب عام 1977، وتشترك مع ترامب في ثلاثة أبناء هم دونالد جونيور وإيريك وابنته إيفانكا.

إيفانا ترامب وابناءها
إيفانا ترامب وابناءها

ترامب ينعى إيفانا

ووصف ترامب زوجته السابقة بأنها “امرأة جميلة ومدهشة، عاشت حياة رائعة وملهمة”.كما نقلت “ديلي ميل

وكتب ترامب على منصة الحقيقة الخاصة به: “أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبها، ومن بينهم كثيرون، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك”.

وأضاف: “لقد كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، عاشت حياة رائعة وملهمة. كان فخرها وسعادتها هم ابناؤها الثلاثة، دونالد جونيور ، وإيفانكا ، وإريك”.

في حين قال: “لقد كانت فخورة جدًا بهم، لأننا كنا جميعًا فخورين بها. ارقدي بسلام، إيفانا!”.

 

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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