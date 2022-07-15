للعام الثاني على التوالي”.. القطرية” أفضل خطوط جوية على مستوى العالم

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وطن- في تفوق جديد لقطر، أصدرت وكالة سلامة الطيران وتصنيف المنتجات، AirlineRatings”” التي تتخذ من أستراليا مقرًا لها، تقريرا عن أفضل شركات طيران في العالم لعام 2022 بعد عامين من تراجع نشاط السفر بشكل كبير بسبب وباء كورونا.

ووفقا للتقرير الذي نشره موقع “CNN” الأمريكي فقد احتلت الخطوط الجوية القطرية المركز الأول، فيما جاءت الخطوط النيوزيلندية في المرتبة الثانية، وجاء ”طيران الاتحاد“ الإماراتية بالمرتبة الثالثة في قائمة أفضل خطوط جوية في العالم.

وقال التقرير إن الخطوط الجوية القطرية احتلت المرتبة الأولى للسنة الثانية على التوالي، موضحا أن التزام هذه الشركة بالطيران خلال العامين الماضيين كان العامل الحاسم في أدائها والحفاظ على مركزها في القائمة، مشيرًا إلى أن الخطوط القطرية فازت أيضًا بجائزة التميز في المسافات الطويلة – الشرق الأوسط / أفريقيا.

ونقلت “CNN” عن رئيس تحرير موقع وكالة سلامة الطيران، جيفري توماس، قوله إن ”الخطوط الجوية القطرية بالاستمرار في العمل خلال الوباء يعني أنها أصبحت أكبر شركة طيران دولية في العالم، وحققت أرباحًا ضخمة – وهي شركة الطيران الكبرى الوحيدة التي قامت بذلك“.

الخطوط النيوزيلندية في المرتبة الثانية

وبحسب التصنيف فقد احتلت الخطوط الجوية النيوزيلندية المرتبة الثانية، وهي شركة طيران تصدرت قائمة الموقع ست مرات في السنوات الأخيرة، كما احتلت المرتبة الثانية في العام الماضي.

وبالنسبة لعام 2022، تم الاعتراف بالخطوط النيوزيلندية من قبل الموقع باعتبارها شركة النقل التي تتمتع بأفضل الخيارات الاقتصادية والممتازة، وأفضل خيار للسفر لمسافات طويلة في منطقة المحيط الهادئ.

طيران الاتحاد يحتل المرتبة الثالثة

وجاءت شركة ”طيران الاتحاد“ في المركز الثالث، كما حصلت على أفضل شركة طيران بيئية لهذا العام، وذلك بسبب ما وصفه توماس بأنه التزام ”معياري“ لخفض الانبعاثات.

الخطوط الجوية الكورية تحتل المرتبة الرابعة

واحتلت شركة الخطوط الجوية الكورية المرتبة الرابعة، وحصلت أيضًا على جائزة أفضل شركة طيران للشحن وجائزة الامتياز في المسافات الطويلة، فيما احتلت الخطوط الجوية السنغافورية الحائزة على أفضل درجة أولى وأفضل صالات المركز الخامس.

وقال توماس إن النتائج تعكس التأثير المستمر لوباء كورونا على الطيران، لكن الارتفاع الأخير في حالات التأخير والإلغاء لم يؤثر على التصنيف.

وأضاف توماس أن ”الأزمة الحالية في السفر لم تلعب دورًا لأنها حدث فريد واستثنائي“، مشيرًا إلى أن الأحداث الجارية ”ليست من صنع شركات الطيران إلى حد كبير“.

وأشار الخبراء إلى أن المشاكل الحالية في السفر في عدد من المناطق تتعلق بنقص الموظفين وقضايا المطارات وعلاقات العمل والطقس.