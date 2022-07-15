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الهدهد

كان في حالة غير طبيعية.. لاعب خليجي مشهور يعتدي على شرطيين بحرينيين.. من هو؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الاعتداء على شرطيين بحرينيين watanserb.com
الاعتداء على شرطيين بحرينيين
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وطن- كشفت صحيفة الأيام البحرينية تفاصيل حكم المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس لاعب كرة قدم خليجي شهير بسبب اعتدائه على شرطيين وسبهما وإهانتهما.

ونقلت الصحيفة عن محامية اللاعب الخليجي زاهدة السيد أحمد تأكيدها على صدور الحكم على موكلها.

ووفقا للصحيفة، فإن المجني عليه الأول (شرطي) أكد أنه كان في مناوبة في يوم الواقعة، وتلقى اتصالا هاتفيا من غرفة العمليات، جاء فيه أنه هناك سوء تفاهم بين مسافرين وموظفي الجمارك في ساحة الجمارك.

المتهم كان في حالة غير طبيعية

وإثر ذلك، توجه الشرطي المعني إلى الموقع، وأبلغه موظفو الجمارك أنه تم إدخال المتهم إلى المكتب، وحين دخل إلى المكتب شاهد المتهم وهو جالس في أحد المقاعد وكان بحالة غير طبيعية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه عندما سأل الشرطي، شقيق المتهم، عما حدث للأخير، أخبره أن ”المتهم“ رفض أن يتم تفتيشه وعليه قام بمحاولة إقناعه بأن يتم تفتيشه بالتعاون مع موظفي الجمارك، إلا أن المتهم رفض ذلك وقام بالصراخ والتلفظ عليه ورجل الأمن الآخر.

استمرار المتهم بالتلفظ بألفاظ سيئة

وقال المجني عليه الأول إن ”المتهم وقف وقام بإمساكه من صدره بقوة، وعليه قام بإرجاعه للجلوس على المقعد، لكن المتهم استمر بالتلفظ عليه“، لافتا أن ”شقيق المتهم كان يحاول تهدئته“.

وأضاف أنه في تلك الأثناء اتصل بنائب العريف من أجل الأصفاد الحديدية، وعليه حضر الأخير مع الأصفاد.

ونقلت عن المجني عليه الأول قوله بأن ”المتهم استمر في الصراخ والتلفظ عليه وعلى نائب العريف، كما كان يقوم بالبصق عليهما، وقام بالتهجم عليهما مانعًا وضع الأصفاد الحديدية بيديه، إذ إنه تلقى عدة ضربات عشوائية ما سبب له رضوضًا في يديه حتى تمكن ونائب العريف من وضع الأصفاد الحديدية والسيطرة عليه وتفتيشه ونقله إلى الإدارة الأمنية“.

نطح الشرطي برأسه مرتين

وأكد المجني عليه أن ”المتهم استمر في الصراخ والتلفظ عليهما وشتمهما، وبوصولهما إلى المديرية وإنزاله قام المتهم بنطح رأسه برأسه مرتين بقوة والصراخ والتلفظ عليهما، وقاما بإدخاله إلى الداخل، وحينها قام مرة أخرى بنطح رأس نائب العريف برأسه كذلك بقوة.

يشار إلى أن الصحيفة لم تكشف عن هوية اللاعب أو جنسيته.

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المصدرصحيفة الأيام البحرينية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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