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قناة “العربية” تقطع البث أثناء مؤتمر “بايدن” بسبب سؤال عن مقتل “خاشقجي” (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
قطع البث أثناء مؤتمر بايدن watanserb.com
قطع البث أثناء مؤتمر بايدن
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وطن- تعرضت قناة “العربية” السعودية لموقف محرج جدا خلال تغطيتها المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن عقب انتهاء مباحثاته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأثناء المؤتمر الصحفي، عرض أحد الصحفيين سؤالا على “بايدن” حول ما قالته زوجة خاشقجي عن مقتله، حتى سارعت قناة “العربية” بقطع البث والتحول إلى الإستوديو.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد تعرض لموقف محرج أثناء بدء الاجتماعي الثنائي بين مسؤولي البلدين، حيث وجه له مراسل قناة NBC الأمريكية بيتر الكسندر السؤال قائلا: “هل ستعتذر لعائلة جمال خاشقجي؟”.

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كشف الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، الجمعة، عن تفاصيل المباحثات التي أجراها مع المسؤولين السعوديين بعد وصوله للمملكة قادما من إسرائيل.
وقال “بايدن”، في تصريحات صحفية أدلي بها من جدة، إنه أجرى سلسلة جيدة من الاجتماعات مع المسؤولين السعوديين، وناقش عددا من الملفات التي تشمل التعاون المشترك وحقوق الإنسان فى المملكة، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

أثار قضية خاشقجي

وأوضح “بايدن” أنه أثار قضية مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” في الاجتماع مع ولي العهد السعودي.

وأضاف أنه عقد “سلسلة اجتماعات جيدة” مع القيادة السعودية؛ مما أسفر عن إحراز تقدم كبير على صعيد القضايا الأمنية والاقتصادية، لكن حقوق الإنسان كانت، أيضا، موضوعا رئيسيا للنقاش.
وقال: “أوضحت أن الموضوع مهم للغاية بالنسبة لي وللولايات المتحدة”.

أشاد بفتح الأجواء السعودية أمام الطيران الإسرائيلي

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه ناقش مع الجانب السعودي، أيضا، أهمية حرية الملاحة للجميع بما في ذلك إسرائيل، معقبا أنه “بفضل المشاورات مع القيادة السعودية تمكنا من فتح المجال الجوي للمملكة أمام كل شركات الطيران”.
وأكد “بايدن” أنه سيتم فتح متبادل لخطوط الطيران بين إسرائيل والسعودية.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء، دون أن يستثني القرار الطائرات الإسرائيلية المدنية.

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المصدرتويتر، قناة العربية السعودية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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