قناة “العربية” تقطع البث أثناء مؤتمر “بايدن” بسبب سؤال عن مقتل “خاشقجي” (شاهد)

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وطن- تعرضت قناة “العربية” السعودية لموقف محرج جدا خلال تغطيتها المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن عقب انتهاء مباحثاته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأثناء المؤتمر الصحفي، عرض أحد الصحفيين سؤالا على “بايدن” حول ما قالته زوجة خاشقجي عن مقتله، حتى سارعت قناة “العربية” بقطع البث والتحول إلى الإستوديو.

بالصدفة تابعت المؤتمر الصحفي للرئيس بايدن على العربية واثناء المؤتمر وجه احد الصحفيين سؤالا يتعلق بما قالته زوجة خاشقجي وإذ فجأة تقطع قناة العربية بث المؤتمر الصحفي الذي تنقله كل محطات العالم ! ما هذه المهزلة والبلطجة والقرصنة الاعلامية التي يمارسها القائمون على #قناة_العربية؟ pic.twitter.com/Pj9jd6WtzP — جمال ريان (@jamalrayyan) July 15, 2022

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد تعرض لموقف محرج أثناء بدء الاجتماعي الثنائي بين مسؤولي البلدين، حيث وجه له مراسل قناة NBC الأمريكية بيتر الكسندر السؤال قائلا: “هل ستعتذر لعائلة جمال خاشقجي؟”.

عند الثانية 40 يسأل صحفي أمريكي بصوت واضح محمد بن سلمان: "هل ستعتذر لعائلة #جمال_خاشقجي سيدي؟"#SaudiUSSummit

pic.twitter.com/9iiFKog2uT — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) July 15, 2022

كشف الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، الجمعة، عن تفاصيل المباحثات التي أجراها مع المسؤولين السعوديين بعد وصوله للمملكة قادما من إسرائيل.

وقال “بايدن”، في تصريحات صحفية أدلي بها من جدة، إنه أجرى سلسلة جيدة من الاجتماعات مع المسؤولين السعوديين، وناقش عددا من الملفات التي تشمل التعاون المشترك وحقوق الإنسان فى المملكة، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

أثار قضية خاشقجي

وأوضح “بايدن” أنه أثار قضية مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” في الاجتماع مع ولي العهد السعودي.

وأضاف أنه عقد “سلسلة اجتماعات جيدة” مع القيادة السعودية؛ مما أسفر عن إحراز تقدم كبير على صعيد القضايا الأمنية والاقتصادية، لكن حقوق الإنسان كانت، أيضا، موضوعا رئيسيا للنقاش.

وقال: “أوضحت أن الموضوع مهم للغاية بالنسبة لي وللولايات المتحدة”.

أشاد بفتح الأجواء السعودية أمام الطيران الإسرائيلي

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه ناقش مع الجانب السعودي، أيضا، أهمية حرية الملاحة للجميع بما في ذلك إسرائيل، معقبا أنه “بفضل المشاورات مع القيادة السعودية تمكنا من فتح المجال الجوي للمملكة أمام كل شركات الطيران”.

وأكد “بايدن” أنه سيتم فتح متبادل لخطوط الطيران بين إسرائيل والسعودية.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء، دون أن يستثني القرار الطائرات الإسرائيلية المدنية.