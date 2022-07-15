خبراء يحذرون: “لا تنسى إحضار هذين الشيئين في رحلتك”

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وطن- عندما يتعلق الأمر بضروريات السفر، قال خبراء لمجلة “bestlifeonline” أن هناك عنصرين على الأقل قد ينسى المسافر تخزينهما في حقيبته وهي أشياء يمكن أن تكون مهمة خاصة أثناء الرحلة وبعدها.

سماعات الأذن وشاحن محمول

يقول الخبراء إنه يجب عليك دائمًا حزم سماعات الأذن وشاحن محمول لكل رحلة.

من المحتمل أن تكون حقيبة يدك مليئة بالأساسيات عندما تسافر. وفي حال كنت تخطط لتقضبة وقتك أثناء الرحلة لمشاهدة عرض جديد أو لعب لعبتك المفضلة، ينصح الخبراء دائما بحزم سماعات الأذن وشاحن محمول في كل رحلة.



لا توفر جميع الطائرات منافذ طاقة أو أنظمة ترفيه في مقاعدها.

تقدم العديد من شركات الطيران مقابس ملحقة بالمقعد لشحن الأجهزة الإلكترونية في بعض رحلاتها إلا أن بعض شركات الطيران الشهيرة لا توفرها على الإطلاق.

وإذا كنت لا تخطط للحصول على أجهزة إلكترونية في رحلتك، فقد يكون الاستثمار في شاحن أمرًا مهمًا خاصة إذا كنت تخطط لقضاء أيامك في التجوال حول وجهتك.

ولكن إذا كنت تجلب معك أي نوع من مصادر الطاقة الخارجية، فأنت ملزم بموجب القانون بإحضارها معك في حقيبة يدك وعدم حزمها مع أي أمتعة مسجلة.

على موقعها على الإنترنت، كتبت إدارة الطيران الفيدرالية: “يجب حمل بطاريات الليثيوم أيون الاحتياطية (غير المثبتة) وبطاريات الليثيوم المعدنية. بما في ذلك بنوك الطاقة وحافظات شحن بطارية الهاتف الخلوي، في حقائب اليد فقط”.

وأضافت “عندما يتم فحص حقيبة يد عند البوابة أو على جانب الطائرة. يجب إزالة جميع بطاريات الليثيوم الاحتياطية وبنوك الطاقة من الحقيبة والاحتفاظ بها مع الراكب في مقصورة الطائرة.”

الراحة أثناء السفر

قد تكون أجهزة الشحن مهمة حتى تتمكن من الوصول بأجهزتك الأساسية بنسبة 100 بالمائة. لكن بعض الخبراء يشيرون أيضًا إلى أن الوقت الذي تقضيه في الرحلة قد يكون في الواقع اللحظة المثالية للاسترخاء.

وفي هذا السياق، ينصح بأخذ قسطًا من الراحة أو تدوين بعض الأفكار في دفتر ملاحظات، أو الدردشة مع الشخص الذي يجلس بجانبك على الطائرة.