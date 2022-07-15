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حسابات إماراتية تروج لفيديو انفجار أنبوب نفط بسلطنة عمان وفرانس برس تكشف حقيقته (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
انفجار أنبوب نفط watanserb.com
انفجار أنبوب نفط
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وطن- نشر مصور المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات صالح الحمادي، مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار أنبوب للنفط، زعم أنه في سلطنة عمان.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، حريقا هائلا في أحد أنابيب النفط المارة عبر الصحراء ليتبعه عددا من الانفجارات الضخمة والمرعبة.

وبحسب الفيديو فقد ظهر مجموعة من الرجال على مسافة قريبة من الانفجارات تشير ملابسهم التي يرتدونها بأنهم ليسوا عمانيين.

ووفقا لخدمة تقصي الحقائق التي تقدمها وكالة “فرانس برس“، فإن الفيديو في الحقيقة قديم، وقد ظهر قبل سنة على الأقل على أنه لحريق شاحنات على الحدود بين إيران وأفغانستان.

ووفقا لـ”فرانس برس”، فإن انتشار هذا الفيديو بهذا السياق جاء بعد ساعات على تداول مواقع إخبارية عمانية وخليجية خبرا عن انفجار في حقل نفطي في سلطنة عُمان أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات.

الفيديو قديم ومنشور منذ عام

وأرشد التفتيش عنه على محركات البحث أنه منشور قبل عام على الأقل، ما ينفي أن يكون على علاقة بأي حادث وقع في الأيام أو الساعات الماضية في سلطنة عمان.

ونشر الفيديو في فبراير عام 2021 على مواقع مؤسسات إعلام عالمية، من بينها مؤسسات إعلام غربية وصينية، وأيضا على صفحات صحفيين محليين في أفغانستان. ويصور الفيديو حريقا شب بشاحنات وقود على الحدود بين أفغانستان وإيران ما تسبب بانفجارها.

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صحفيو فرانس برس يؤكدون أنه في أفغانستان

وبحسب صحفيي فرانس برس في العاصمة الافغانية كابل، أتى حريق في الثالث عشر من فبراير/شباط 2021 على ما لا يقل عن مئة صهريج قرب أحد المعابر الرئيسة مع إيران.

ووقع هذا الحادث تحديدا عند معبر “إسلام قلعة”، على بعد 120 كيلومترا من مدينة هرات، ويرجح أن يكون الحريق اندلع في شاحنة ثم امتد سريعا.

انفجار حقل برهان بقرن علم

يشار إلى أن انفجارًا حدث في الوحدة الخاصة بصيانة حفر الغاز الخاصة بشركة هاليبرتون سنابنج يونت الرائدة في مجال البترول وصناعات النفط والغاز، في حقل برهان، الواقع بقرن علم، التابعة لشركة تنمية نفط عمان، قبل يام.
وادى الحادث المؤسف إلى وفاة اثنين من المواطنين العمانيين وإصابة اثنين آخرين، وأحد العاملين من الجنسية الفنزويلية.

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المصدرتويتر، فرانس برس، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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