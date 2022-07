حسابات إماراتية تروج لفيديو انفجار أنبوب نفط بسلطنة عمان وفرانس برس تكشف حقيقته (شاهد)

وطن- نشر مصور المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات صالح الحمادي، مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار أنبوب للنفط، زعم أنه في سلطنة عمان.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، حريقا هائلا في أحد أنابيب النفط المارة عبر الصحراء ليتبعه عددا من الانفجارات الضخمة والمرعبة.

وبحسب الفيديو فقد ظهر مجموعة من الرجال على مسافة قريبة من الانفجارات تشير ملابسهم التي يرتدونها بأنهم ليسوا عمانيين.

ووفقا لخدمة تقصي الحقائق التي تقدمها وكالة “فرانس برس“، فإن الفيديو في الحقيقة قديم، وقد ظهر قبل سنة على الأقل على أنه لحريق شاحنات على الحدود بين إيران وأفغانستان.

ووفقا لـ”فرانس برس”، فإن انتشار هذا الفيديو بهذا السياق جاء بعد ساعات على تداول مواقع إخبارية عمانية وخليجية خبرا عن انفجار في حقل نفطي في سلطنة عُمان أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات.

وأرشد التفتيش عنه على محركات البحث أنه منشور قبل عام على الأقل، ما ينفي أن يكون على علاقة بأي حادث وقع في الأيام أو الساعات الماضية في سلطنة عمان.

ونشر الفيديو في فبراير عام 2021 على مواقع مؤسسات إعلام عالمية، من بينها مؤسسات إعلام غربية وصينية، وأيضا على صفحات صحفيين محليين في أفغانستان. ويصور الفيديو حريقا شب بشاحنات وقود على الحدود بين أفغانستان وإيران ما تسبب بانفجارها.

#AFG fuel tankers exploding. Investors losing their money in a matter of seconds. Financial tragedy on the Afghan – Iran border. No one knows what started the fire. No reports of casualties or fatalities at this stage. Video shared with me. pic.twitter.com/hb127UqSv5

— BILAL SARWARY (@bsarwary) February 13, 2021