حسابات إماراتية تروج لفيديو انفجار أنبوب نفط بسلطنة عمان وفرانس برس تكشف حقيقته (شاهد)

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وطن- نشر مصور المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات صالح الحمادي، مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار أنبوب للنفط، زعم أنه في سلطنة عمان.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، حريقا هائلا في أحد أنابيب النفط المارة عبر الصحراء ليتبعه عددا من الانفجارات الضخمة والمرعبة.

وبحسب الفيديو فقد ظهر مجموعة من الرجال على مسافة قريبة من الانفجارات تشير ملابسهم التي يرتدونها بأنهم ليسوا عمانيين.

انفجار في انبوب نفط في سلطنة عمان pic.twitter.com/38g3TwHz5f — صالح الحمادي (@salhammadi1958) July 15, 2022

ووفقا لخدمة تقصي الحقائق التي تقدمها وكالة “فرانس برس“، فإن الفيديو في الحقيقة قديم، وقد ظهر قبل سنة على الأقل على أنه لحريق شاحنات على الحدود بين إيران وأفغانستان.

ووفقا لـ”فرانس برس”، فإن انتشار هذا الفيديو بهذا السياق جاء بعد ساعات على تداول مواقع إخبارية عمانية وخليجية خبرا عن انفجار في حقل نفطي في سلطنة عُمان أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات.

الفيديو قديم ومنشور منذ عام

وأرشد التفتيش عنه على محركات البحث أنه منشور قبل عام على الأقل، ما ينفي أن يكون على علاقة بأي حادث وقع في الأيام أو الساعات الماضية في سلطنة عمان.

ونشر الفيديو في فبراير عام 2021 على مواقع مؤسسات إعلام عالمية، من بينها مؤسسات إعلام غربية وصينية، وأيضا على صفحات صحفيين محليين في أفغانستان. ويصور الفيديو حريقا شب بشاحنات وقود على الحدود بين أفغانستان وإيران ما تسبب بانفجارها.

#AFG fuel tankers exploding. Investors losing their money in a matter of seconds. Financial tragedy on the Afghan – Iran border. No one knows what started the fire. No reports of casualties or fatalities at this stage. Video shared with me. pic.twitter.com/hb127UqSv5 — BILAL SARWARY (@bsarwary) February 13, 2021

صحفيو فرانس برس يؤكدون أنه في أفغانستان

وبحسب صحفيي فرانس برس في العاصمة الافغانية كابل، أتى حريق في الثالث عشر من فبراير/شباط 2021 على ما لا يقل عن مئة صهريج قرب أحد المعابر الرئيسة مع إيران.

ووقع هذا الحادث تحديدا عند معبر “إسلام قلعة”، على بعد 120 كيلومترا من مدينة هرات، ويرجح أن يكون الحريق اندلع في شاحنة ثم امتد سريعا.

انفجار حقل برهان بقرن علم

يشار إلى أن انفجارًا حدث في الوحدة الخاصة بصيانة حفر الغاز الخاصة بشركة هاليبرتون سنابنج يونت الرائدة في مجال البترول وصناعات النفط والغاز، في حقل برهان، الواقع بقرن علم، التابعة لشركة تنمية نفط عمان، قبل يام.

وادى الحادث المؤسف إلى وفاة اثنين من المواطنين العمانيين وإصابة اثنين آخرين، وأحد العاملين من الجنسية الفنزويلية.