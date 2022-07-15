جو بايدن يصافح الملك سلمان ويكتفي بملامسة قبضه ولي العهد (شاهد)

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وطن- وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم، الجمعة، إلى جدة السعودية في أول زيارة له للمملكة وسط توتر كبير عاشته العلاقات بين البلدين منذ قدومه للرئاسة، وتعهد بجعل المملكة العربية السعودية منبوذة بسبب اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

وكان “بايدن” قد غادر إسرائيل في وقت سابق على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية في رحلة جوية، هي الأولى بين الدولة العبرية والمملكة الخليجية.

ولدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، كان أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز في استقباله، على عكس ما أشيع بأن نائب الأمير هو من كان سيستقبل “بايدن” في المطار.

كما حضر استقبال “بايدن” في المطار السفيرة السعودية في واشنطن الأميرة ريما ينت بندر آل سعود.

وعقب وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، توجه “بايدن” إلى قصر السلام بجدة حيث كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونشرت وكالة الانباء السعودية “واس” صورة تظهر لحظة استقبال محمد بن سلمان للرئيس الأمريكي، والذي تم دون مصافحة الأيدي، مع الاكتفاء بملامسة قبضة اليد اليمنى لكل منهما.

استقبال فاتر

وأظهر الفيديو الذي نشرته الوكالة لاحقا بأن فتور الاستقبال من قبل محمد بن سلمان للرئيس الأمريكي.

وبحسب الفيديو فسرعان ما سلم محمد بن سلمان على “بايدن” بقبضته وبوجه عابس حتى سارع بالإشارة إليه بالدخول للقصر.

استقبال الملك سلمان للرئيس جو بايدن

كما نشرت الوكالة السعودية فيديو يوثق لحظة لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بالملك سلمان بن عبد العزيز بقصر السلام.

وأظهر الفيديو قيام الرئيس الأمريكي بمصافحة الملك سلمان باليد على غير ما قام به مع ولي العهد.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات، وفقا للوكالة الرسمية السعودية.

والخميس، قال بايدن، إنه سيكون أول رئيس أمريكي، يسافر من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، “سأحمل رسالة مباشرة عن السلام بين إسرائيل والعالم العربي خلال زيارة السعودية”.