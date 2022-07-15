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جديد قضية نيرة أشرف.. الكشف عن محتويات حقيبتها ورسائل خطيرة على هاتفها قبل قتلها

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
جديد قضية نيرة اشرف watanserb.com
طالبة المنصورة المقتولة نيرة اشرف
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وطن – تكشفت المزيد من المعلومات عن قضية قتل طالبة جامعة المنصورة في مصر نيرة أشرف على يد زميلها المحكوم عليه بالإعدام محمد عادل.

وأظهرت معلومات منسوبة إلى محاضر الشرطة، تُظهر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الطالبة ومحتويات حقيبة يدها ورسائل الواتساب الأخيرة بينها وبين القاتل.

وكشفت المحاضر والتحقيقات أن حقيبة يد الفتاة التي عُثر عليها بموقع الحادث عقب قتلها احتوت على هاتف جوال ماركة آيفون وسماعة سلك و21 جنيها وسلسلة ذهبية بها دلايات وعلبة دواء “نايت كالم” المستخدم لعلاج الأرق، وزبدة كاكاو، وعدستين للعيون، وولاعة بلاستيكية، وتذكرة نقل تابعة لمركز يدعى “سركيز للخدمات الطلابية”.

وبفحص هاتف نيرة عقب الحادث، تم اكتشاف رسائل تهديد من القاتل، بينها رسالة بتاريخ 6 أبريل الماضي قال فيها “استعدي بقى للي هيحصل لك.. استعدي بقى يا (لفظ خارج)”.

وكان أيضا من بين الرسائل “انتي حسابك معايا تقل، بلاش تزودي أكثر من كدة عشان مش هاسيب فيكي حتة سليمة”.

وكان القاتل – المحكوم عليه بالإعدام – قد أقر بالفعل أنه كان ينوي قتلها وكان ينتظر الفرصة المناسبة لذلك.

إعدام محمد عادل

وكانت محكمة الجنايات بالمنصورة قد قضت خلال جلستها، الأربعاء قبل الماضي، بالإعدام على قاتل نيرة أشرف، وذلك بعدما صادق مفتي مصر على حكم الإعدام، فيما يعتزم الدفاع الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وعقب الحكم، قال أحمد حمد محامي الدفاع عن المحكوم عليه، إن القضية لم تنتهِ حتى الآن، وأن الفترة المقبلة ستشهد كتابة مذكرة الطعن على الحكم الصادر (بالإعدام) وتقديمها لمحكمة النقض.

وكان الإعلامي المصري أحمد رجب قد فجر مفاجآت مدوية، بقوله إن والد ووالدة نيرة انفصلا وعاشا في منزل واحد، ما أثَّر على حياة الطالبة المقتولة على يد زميلها.

وكشف رجب، أن والدة نيرة استعانت بمن وصفهم بـ”بلطجية” ضد المحكوم عليه بالإعدام محمد عادل، كما استعانت بهم ضد زوجها.

وأفاد رجب بأن قتل نيرة أشرف كان بتحريض من أحد أفراد أسرتها، ولفت إلى أن والدها حرر محضرا بتغيبها عن المنزل لفترة طويلة وذلك قبل أيام من ارتكاب الجريمة.

في سياق متصل، قدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغا للنائب العام ضد أسرة نيرة أشرف بعد أن كشف الإعلامي أحمد رجب عن “وقائع بلطجة بواسطه أصحاب سوابق بتحريض منهم”، وفق نص البلاغ.

وقال محفوظ، في بلاغه، إن المحكوم عليه محمد عادل تعرض لسلسلة من أعمال البلطجه والتنكيل به من أسرة نيرة، بل بتحريضه ومساعدته علي ارتكاب جريمة قتل نيرة.

المصدرالعربية + تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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