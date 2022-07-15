بوساطة مغربية..فتح المعابر الإسرائيلية-الأردنية على مدار الساعة لتسهيل حركة الفلسطينيين

- Advertisement -

وطن- أعلنت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية، ميراف ميخائيلي، اليوم الجمعة، عن بدء التحضيرات لفتح معبر “اللنبي” (الحدود الإسرائيلية) مع الأردن، في وجه حركة التنقل طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، مشيرة إلى أن الاتفاق بين إسرائيل والأردن جاء على إثر وساطة المغرب.

وقالت “ميخائيلي” في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “بعد جهودٍ بذلتها بوساطة المغرب، تم الاتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر اللنبي على مدار 24 ساعة يومياً عند الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة.”

شكرت بايدن ومحمد السادس

وأضافت قائلة:” بودي أن أشكر الرئيس بايدن والملك محمد السادس والمغرب على التزامهم لدفع مسيرة السلام والنمو الاقتصادي في المنطقة.” في إشارة إلى تدخل المغرب في هذه القضية، إضافة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بعد جهودٍ بذلتها بوساطة المغرب، تم الاتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر اللنبي على مدار ٢٤ ساعة يومياً عند الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة.

بودي ان اشكر الرئيس بايدن وجلالة الملك محمد السادس والمغرب على التزامهم لدفع مسيرة السلام والنمو الاقتصادي في المنطقة pic.twitter.com/MY7794IzP1 — Merav Michaeli מרב מיכאלי (@MeravMichaeli) July 15, 2022

بيان البيت الأبيض حول هدف زيارة “بايدن” للأراضي الفلسطينية

ووفقا لبيان البيت الأبيض حول تفاصيل زيارة “بايدن” للأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها تهدف إلى خلق تجربة فلسطينية أكثر استقلالية وكفاءة وموثوقية للسفر إلى الخارج.

وأوضح أن بايدن سيعلن أن إسرائيل مستعدة لاتخاذ إجراءات لزيادة الكفاءة وإمكانية الوصول إلى جسر اللنبي لصالح الفلسطينيين.

كما وافقت إسرائيل على فتح الجسر على مدار اليوم وطوال الاسبوع، بحلول 30 أيلول/ سبتمبر 2022.

وستقدم مجموعة عمل الإجراءات اللازمة بما في ذلك استخدام جوازات السفر البيومترية وستكمل تقييماتها خلال الشهر المقبل ومناقشة الاستنتاجات مع شركاء الولايات المتحدة. وستنظر مجموعة العمل في خطوات لتأسيس وجود للسلطة الفلسطينية على جسر اللنبي مع الحفاظ على الاعتبارات الأمنية لإسرائيل.

العلاقات الإسرائيلية المغربية

تجدر الإشارة إلى أن المغرب يقيم حاليا على علاقات قوية سواء مع الإسرائيليين أو مع الأردنيين، كما تُعتبر العلاقات بين المملكة المغربية ونظيرتها الأردنية من أمتن العلاقات بين الدول العربية، إضافة إلى أن العلاقة بين الملك محمد السادس بنظيره الملك عبد الله الثاني هي من علاقة خاصة.

وكانت الأردن من البلدان العربية التي وقعت على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل في منتصف تسعينيات القرن الماضي، في حين أن المغرب قرر رسميا تطبيع العلاقات مع تل أبيب بشكل كامل في أواخر سنة 2020، وهو اتفاق التطبيع الذي تضمن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء.