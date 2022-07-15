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الهدهد

بوساطة مغربية..فتح المعابر الإسرائيلية-الأردنية على مدار الساعة لتسهيل حركة الفلسطينيين

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
فتح المعابر الإسرائيلية-الأردنية watanserb.com
فتح المعابر الإسرائيلية-الأردنية
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وطن- أعلنت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية، ميراف ميخائيلي، اليوم الجمعة، عن بدء التحضيرات لفتح معبر “اللنبي” (الحدود الإسرائيلية) مع الأردن، في وجه حركة التنقل طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، مشيرة إلى أن الاتفاق بين إسرائيل والأردن جاء على إثر وساطة المغرب.

وقالت “ميخائيلي” في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “بعد جهودٍ بذلتها بوساطة المغرب، تم الاتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر اللنبي على مدار 24 ساعة يومياً عند الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة.”

شكرت بايدن ومحمد السادس

وأضافت قائلة:” بودي أن أشكر الرئيس بايدن والملك محمد السادس والمغرب على التزامهم لدفع مسيرة السلام والنمو الاقتصادي في المنطقة.” في إشارة إلى تدخل المغرب في هذه القضية، إضافة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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بيان البيت الأبيض حول هدف زيارة “بايدن” للأراضي الفلسطينية

ووفقا لبيان البيت الأبيض حول تفاصيل زيارة “بايدن” للأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها تهدف إلى خلق تجربة فلسطينية أكثر استقلالية وكفاءة وموثوقية للسفر إلى الخارج.

وأوضح أن بايدن سيعلن أن إسرائيل مستعدة لاتخاذ إجراءات لزيادة الكفاءة وإمكانية الوصول إلى جسر اللنبي لصالح الفلسطينيين.

كما وافقت إسرائيل على فتح الجسر على مدار اليوم وطوال الاسبوع، بحلول 30 أيلول/ سبتمبر 2022.

وستقدم مجموعة عمل الإجراءات اللازمة بما في ذلك استخدام جوازات السفر البيومترية وستكمل تقييماتها خلال الشهر المقبل ومناقشة الاستنتاجات مع شركاء الولايات المتحدة. وستنظر مجموعة العمل في خطوات لتأسيس وجود للسلطة الفلسطينية على جسر اللنبي مع الحفاظ على الاعتبارات الأمنية لإسرائيل.

العلاقات الإسرائيلية المغربية

تجدر الإشارة إلى أن المغرب يقيم حاليا على علاقات قوية سواء مع الإسرائيليين أو مع الأردنيين، كما تُعتبر العلاقات بين المملكة المغربية ونظيرتها الأردنية من أمتن العلاقات بين الدول العربية، إضافة إلى أن العلاقة بين الملك محمد السادس بنظيره الملك عبد الله الثاني هي من علاقة خاصة.

وكانت الأردن من البلدان العربية التي وقعت على اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل في منتصف تسعينيات القرن الماضي، في حين أن المغرب قرر رسميا تطبيع العلاقات مع تل أبيب بشكل كامل في أواخر سنة 2020، وهو اتفاق التطبيع الذي تضمن الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء.

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المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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