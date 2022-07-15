بالصور…تعرف على أخطر 5 حشرات سامة في العالم

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وطن- يمكن أن تكون الحشرات حيوانات ضارة للغاية ومخيفة عندما تعض البشر.

وقد تعرض لدغات أو لسعات الحشرات حياتك للخطر إذا لم يتم معالجتها طبياً في أسرع وقت ممكن.

حجم الحشرة كبير وصغير، لكن هذا الحجم لا يؤثر على قوتها، فالعديد من الحشرات تبدو صغيرة ولكنها في الواقع خطيرة للغاية وسامة.

وفيما يلي نقدم أخطر خمس حشرات سامة في العالم، وفقا لموقع viva.co.id

النمل السائق

يعد هذا النوع من أخطر أنواع النمل في العالم ويوجد بشكل شائع في الكونغو وأفريقيا



النملة الرصاصة

تعد النملة الرصاصة أحد أكبر أنواع النمل في العالم ولها لدغة وعضة قوية جدًا.

يعيش هذا النوع في الغابات الاستوائية المطيرة في الأراضي المنخفضة الرطبة في جنوب نيكاراغوا إلى باراغواي.

عندما يتعرض الإنسان للدغتها، سيستمر الألم ليوم كامل، كما يبلغ طولها حوالي 18-25 مم.

النمل الأحمر الناري

يصل طول هذه النملة إلى 3 مم ويبلغ طول ملكة 6 مم.

تعيش هذه الحشرات عادة في مستعمرات يصل عددها إلى 100.000 نملة.

كل مستعمرة تقودها ملكة نملة تضع ما بين 150 و 200 بيضة / يوم.

حشرة التقبيل

هي نوع من الحشرات تمتص الدم ولها أسماء عديدة في أمريكا مثل Barbeiros و Vinchucas و Pitos و Chipos.

وهذه الحشرات شائعة في أمريكا، مع وجود البعض من أنواعها في آسيا وأفريقيا وأستراليا.

البراغيث

ينتمي البرغوث إلى فصيلة خافيات الأجنحة (Siphonaptera) وهو عبارة عن حشرات طفيلية موجودة عادة في الحيوانات، ولكن في بعض الأحيان أيضًا في البشر.

بعض أنواع البراغيث التي تم العثور عليها تشمل البراغيث القط (ctenocephalides felis)، البراغيث الكلب (ctenocephalides canis)، البراغيث البشرية (Irritans pulex).