الكشف عن أفضل 10 مدن في العالم.. من بينها مدينة عربية (صور)

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وطن- كشفت مجلة “تايم آوت” البريطانية عن تصنيفها الحديث لأفضل مدن العالم في 2022.

واستجوبت المجلة لهذا العام 20 ألف شخص حول العالم حيث تم سؤالهم ما الذي يجعل مدينتهم هي الأفضل للزيارة والعيش فيها.

إدنبرة تحتل المركز الأول

في المرتبة الأولى، جاءت مدينة إدنبرة، حيث صوت حوالي 93 في المائة من السكان المحليين على أنها “المدينة الأكثر قابلية للمشي” مما يجعلها مثالية للزوار الذين يتطلعون إلى استكشاف المعالم التاريخية للمدينة، والهندسة المعمارية.

وقال دليل تايم أوت إن 88 في المائة من السكان المحليين وجدوا أن من السهل التعبير عن هويتك في المدينة.

وأضاف “إنه شيء يتم الاحتفال به كل صيف مع مهرجان أدنبرة فرينج، والذي سيحتفل هذا العام بعيده الـ 75”.

شيكاغو

تحتل مدينة شيكاغو المرتبة الثانية ضمن القائمة، بفضل مشهد الطعام والشراب الممتاز فيها،

وقال حوالي 96 في المائة أن المدينة العاصفة كانت خيارًا رائعًا.

وسواء كنت ترغب في تجربة تناول الطعام على مستوى عالمي من المطاعم الراقية إلى المطاعم الرائعة المدارة عائليًا، يمكنك الاحتفال حتى الساعة 4 صباحًا في النوادي التاريخية، وقضاء يوم في الاستمتاع بأشعة الشمس على طول بحيرة ميشيغان، وهذا يضع المدينة على الخريطة للزوار.

ميديلين

أما المركز الثالث، فكان من نصيب مدينة ميديلين بكولومبيا، حيث تشتهر بالحياة الليلية، وفنادق البوتيك، والأطعمة الشهية.

غلاسكو

احتلت غلاسكو المركز الرابع، ووصفت بأنها المدينة الأكثر صداقة في العالم، حسب ما ذكره أكثر من 75 في المائة من السكان المحليين.

ووفقاً لتايم أوت فهي أيضًا ثاني أكثر المدن بأسعار معقولة حيث قال 87 في المائة من المستجيبين أنها غير مكلفة.

المراكز المتبقية

في المركزين الخامس والسادس توجد أمستردام وبراغ، وكلا المدينتين حجزتا مكانهما في القائمة بفضل انفتاحهما وهندستهما المعمارية المذهلة.

مدينة مراكش

في المركز السابع توجد مراكش، وتتصدر هذه المدينة الواقعة في شمال إفريقيا قائمة العطلات الرومانسية حيث يقول 69 في المائة من السكان إنها أسهل مدينة في العالم للتواصل مع الناس.

جاءت برلين في المرتبة الثامنة ومونتريال في المرتبة التاسعة وكلاهما من أفضل المدن بمشاهدهما الفنية والثقافية الرائعة.

كوبنهاغن

احتلت مدينة كوبنهاغن المرتبة العاشرة في هذه القائمة وتم تصنيفها كواحدة من أكثر المدن خضراء في العالم.

