الجمعة, يوليو 15, 2022
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الكشف عن أفضل 10 مدن في العالم.. من بينها مدينة عربية (صور)

تتصدر مراكش قائمة العطلات الرومانسية حيث يقول 69 في المائة من السكان إنها أسهل مدينة في العالم للتواصل مع الناس.

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
الكشف عن أفضل 10 مدن في العالم.. من بينها مدينة عربية (صور) watanserb.com
مدينة إدنبرة
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وطن- كشفت مجلة “تايم آوت” البريطانية عن تصنيفها الحديث لأفضل مدن العالم في 2022.

واستجوبت المجلة لهذا العام 20 ألف شخص حول العالم حيث تم سؤالهم ما الذي يجعل مدينتهم هي الأفضل للزيارة والعيش فيها.

إدنبرة تحتل المركز الأول

في المرتبة الأولى، جاءت مدينة إدنبرة، حيث صوت حوالي 93 في المائة من السكان المحليين على أنها “المدينة الأكثر قابلية للمشي” مما يجعلها مثالية للزوار الذين يتطلعون إلى استكشاف المعالم التاريخية للمدينة، والهندسة المعمارية.

مدينة إدنبرة

وقال دليل تايم أوت إن 88 في المائة من السكان المحليين وجدوا أن من السهل التعبير عن هويتك في المدينة.

وأضاف “إنه شيء يتم الاحتفال به كل صيف مع مهرجان أدنبرة فرينج، والذي سيحتفل هذا العام بعيده الـ 75”.

شيكاغو

تحتل مدينة شيكاغو المرتبة الثانية ضمن القائمة، بفضل مشهد الطعام والشراب الممتاز فيها،

وقال حوالي 96 في المائة أن المدينة العاصفة كانت خيارًا رائعًا.

وسواء كنت ترغب في تجربة تناول الطعام على مستوى عالمي من المطاعم الراقية إلى المطاعم الرائعة المدارة عائليًا، يمكنك الاحتفال حتى الساعة 4 صباحًا في النوادي التاريخية، وقضاء يوم في الاستمتاع بأشعة الشمس على طول بحيرة ميشيغان، وهذا يضع المدينة على الخريطة للزوار.

ميديلين

أما المركز الثالث، فكان من نصيب مدينة ميديلين بكولومبيا، حيث تشتهر بالحياة الليلية، وفنادق البوتيك، والأطعمة الشهية.

مدينة ميديلين

غلاسكو

احتلت غلاسكو المركز الرابع، ووصفت بأنها المدينة الأكثر صداقة في العالم، حسب ما ذكره أكثر من 75 في المائة من السكان المحليين.

ووفقاً لتايم أوت فهي أيضًا ثاني أكثر المدن بأسعار معقولة حيث قال 87 في المائة من المستجيبين أنها غير مكلفة.

المراكز المتبقية

في المركزين الخامس والسادس توجد أمستردام وبراغ، وكلا المدينتين حجزتا مكانهما في القائمة بفضل انفتاحهما وهندستهما المعمارية المذهلة.

أمستردام

مدينة مراكش

في المركز السابع توجد مراكش، وتتصدر هذه المدينة الواقعة في شمال إفريقيا قائمة العطلات الرومانسية حيث يقول 69 في المائة من السكان إنها أسهل مدينة في العالم للتواصل مع الناس.

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جاءت برلين في المرتبة الثامنة ومونتريال في المرتبة التاسعة وكلاهما من أفضل المدن بمشاهدهما الفنية والثقافية الرائعة.

كوبنهاغن

احتلت مدينة كوبنهاغن المرتبة العاشرة في هذه القائمة وتم تصنيفها كواحدة من أكثر المدن خضراء في العالم.

كوبنهاغن
المصدرذا صن البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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