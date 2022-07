السعودية تعتمد عمل الصحفيين الإسرائيليين داخل أراضيها رسميا

وطن- بعد ساعات قليلة من إعلان هيئة الطيران السعودي بالسماح لجميع الناقلات الجوية بالمرور عبر أجوائها بما في ذلك إسرائيل، نشر الصحفي الإسرائيلي يعقوب مجيد، صورة تؤكد اعتماد السعودية لعمل الصحفيين الإسرائيليين على أراضيها بشكل رسمي.

ووفقا للصورة التي نشرها الصحفي الإسرائيلي ومراسل صحية “تايم أوف إسرائيل”، فقد تم وضع بطاقة تعريفية للصحيفة ومكان جلوس مراسلها في المركز الصحفي الذي سيغطي قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة لملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأوضحت الصورة أن المركز الصحفي تم إقامته في فندق إنتركونتيننتال جدة.

Out here in Saudi repping the Time of Israel pic.twitter.com/p6hwQbnZnv

— Jacob Magid (@JacobMagid) July 15, 2022