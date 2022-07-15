إيلون ماسك يصدم العالم حول الصورة الأعمق للكون التي نشرتها وكالة “ناسا” (شاهد)

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وطن- نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، صاحب شركة “Tesla” و”SpaceX” صورة صادمة حول ما أعلنته وكالة ناسا قبل أيام حول التقاطها أول صورة ملونة للفضاء هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول من خلال تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

وعبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” نشر “ماسك” الصورة التي كشفت عنها “ناسا” مع صورة لرخام مطبخ يظهر تطابقا تاما مع صورة وكالة ناسا، معلقا عليها بالقول: “محاولة رائعة يا ناسا”.

ووفقا لما نشره “ماسك” فإنه شكك في صحة الصورة التي ادعتها وكالة ناسا الأمريكية للفضاء.

أعمق صورة للكون

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” قد كشفت الاثنين النقاب عن أول صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهي صورة لعنقود من المجرات تعرض لمحة تعد الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول.

واعتبرت الوكالة ان هذه الصورة هي أعمق صورة للكون على الإطلاق يتم التقاطها بالأشعة تحت الحمراء، ظهرت فيها بعدسة التلسكوب الفضائي جيمس ويب آلاف المجرات التي تشكلت بعيد الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة.

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field. Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb's first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/zAr7YoFZ8C — NASA (@NASA) July 11, 2022

تمثل يوما تاريخيا

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل أقيم بالبيت الأبيض ونشرت خلاله باكورة حصاد التلسكوب الفضائي، إن هذه الصورة العلمية والملونة والتي التقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها وتمثل يوما “تاريخيا”.

ونشرت الصورة بعد ستة أشهر من إطلاق جيمس ويب، أقوى تلسكوب فضائي على الإطلاق.

وفي هذا السياق، قال بيل نيلسون رئيس ” ناسا”، إن هذه الصورة هي “الأكثر عمقا والأكثر وضوحا التي تلتقط للكون حتى اليوم”.

ولا تستطيع العين البشرية رؤية الأشعة تحت الحمراء، لكن التلسكوب جيمس ويب مجهز بتقنيات تمكنه من ذلك.

وتظهر في الصورة التي نشرتها ناسا آلاف المجرات التي تشكلت بعيد الانفجار العظيم وولادة الكون.

وتأتي اللمحة الخاطفة التي عرضها البيت الأبيض لأول صورة عالية الدقة وملونة بالكامل التقطها تلسكوب ويب عشية الكشف الأكبر عن صور وبيانات طيفية عرضتها ناسا في مركز جودارد لرحلات الفضاء في ماريلاند الثلاثاء.