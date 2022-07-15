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إيلون ماسك يصدم العالم حول الصورة الأعمق للكون التي نشرتها وكالة “ناسا” (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إيلون ماسك watanserb.com
إيلون ماسك
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وطن- نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، صاحب شركة “Tesla” و”SpaceX” صورة صادمة حول ما أعلنته وكالة ناسا قبل أيام حول التقاطها أول صورة ملونة للفضاء هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول من خلال تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

وعبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” نشر “ماسك” الصورة التي كشفت عنها “ناسا” مع صورة لرخام مطبخ يظهر تطابقا تاما مع صورة وكالة ناسا، معلقا عليها بالقول: “محاولة رائعة يا ناسا”.

ووفقا لما نشره “ماسك” فإنه شكك في صحة الصورة التي ادعتها وكالة ناسا الأمريكية للفضاء.

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أعمق صورة للكون

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” قد كشفت الاثنين النقاب عن أول صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهي صورة لعنقود من المجرات تعرض لمحة تعد الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول.

واعتبرت الوكالة ان هذه الصورة هي أعمق صورة للكون على الإطلاق يتم التقاطها بالأشعة تحت الحمراء، ظهرت فيها بعدسة التلسكوب الفضائي جيمس ويب آلاف المجرات التي تشكلت بعيد الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة.

تمثل يوما تاريخيا

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل أقيم بالبيت الأبيض ونشرت خلاله باكورة حصاد التلسكوب الفضائي، إن هذه الصورة العلمية والملونة والتي التقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها وتمثل يوما “تاريخيا”.

ونشرت الصورة بعد ستة أشهر من إطلاق جيمس ويب، أقوى تلسكوب فضائي على الإطلاق.

وفي هذا السياق، قال بيل نيلسون رئيس ” ناسا”، إن هذه الصورة هي “الأكثر عمقا والأكثر وضوحا التي تلتقط للكون حتى اليوم”.

ولا تستطيع العين البشرية رؤية الأشعة تحت الحمراء، لكن التلسكوب جيمس ويب مجهز بتقنيات تمكنه من ذلك.
وتظهر في الصورة التي نشرتها ناسا آلاف المجرات التي تشكلت بعيد الانفجار العظيم وولادة الكون.

وتأتي اللمحة الخاطفة التي عرضها البيت الأبيض لأول صورة عالية الدقة وملونة بالكامل التقطها تلسكوب ويب عشية الكشف الأكبر عن صور وبيانات طيفية عرضتها ناسا في مركز جودارد لرحلات الفضاء في ماريلاند الثلاثاء.

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المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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