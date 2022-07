إيلون ماسك يصدم العالم حول الصورة الأعمق للكون التي نشرتها وكالة “ناسا” (شاهد)

وطن- نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، صاحب شركة “Tesla” و”SpaceX” صورة صادمة حول ما أعلنته وكالة ناسا قبل أيام حول التقاطها أول صورة ملونة للفضاء هي الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول من خلال تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

وعبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” نشر “ماسك” الصورة التي كشفت عنها “ناسا” مع صورة لرخام مطبخ يظهر تطابقا تاما مع صورة وكالة ناسا، معلقا عليها بالقول: “محاولة رائعة يا ناسا”.

ووفقا لما نشره “ماسك” فإنه شكك في صحة الصورة التي ادعتها وكالة ناسا الأمريكية للفضاء.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” قد كشفت الاثنين النقاب عن أول صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهي صورة لعنقود من المجرات تعرض لمحة تعد الأكثر تفصيلا على الإطلاق للكون في طوره الأول.

واعتبرت الوكالة ان هذه الصورة هي أعمق صورة للكون على الإطلاق يتم التقاطها بالأشعة تحت الحمراء، ظهرت فيها بعدسة التلسكوب الفضائي جيمس ويب آلاف المجرات التي تشكلت بعيد الانفجار العظيم قبل أكثر من 13 مليار سنة.

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field.

Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb's first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/zAr7YoFZ8C

— NASA (@NASA) July 11, 2022