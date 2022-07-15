أنس جابر تُمنح أعلى وسام استحقاق رياضي في تونس (صور)

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وطن – مُنحت التونسية أنس جابر (27) عاماً، نجمة كرة التنس العالمية، الخميس، أعلى وسام استحقاق رياضي بعد الانجاز التاريخي على مستوى أفريقيا والوطن العربي بالوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس المفتوح في العاصمة البريطانية (لندن).

وكرم الرئيس التونسي قيس بن سعيد، اللاعبة جابر خلال استقباله لها، بحضور زوجها ومعدها البدني كريم كمون ومدربها عصام الجلالي وعائلتها داخل القصر الجمهور، بأعلى وسام رياضي في دولة تونس.

تكريم أنس جابر

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، ” تكريم اللاعبة أنس جابر، جاء تقديراً لإنجازها الرياضي اللافت واعترافاً بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية”.

Merci à son excellence Monsieur le Président Kaïs Saïed pour son accueil au Palais Présidentiel ! 🇹🇳 pic.twitter.com/cqIbbOEaAF — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) July 14, 2022

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وأردف البيان، ” كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه، حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات”.

استقبال التونسية جابر

وحظيت نجمة كرة التنس التونسية أنس جابر، باستقبال رسمي وشعبي حافل، الأربعاء، لحظة وصولها إلى بلادها تونس لقضاء فترة راحتها. والاستعداد إلى البطولات الدولية الأخرى في مشوارها الاحترافي في عالم كرة المضرب.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد يشرف على موكب تكريم البطلة العالمية التونسية السيّدة #أنس_جابر حيث تمّ تقليدها الصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الرياضة تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية. #TnPR pic.twitter.com/dCsZSuurKR — Tunisian Presidency – الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 14, 2022

من جهته قالت أنس جابر في تصريح لها أمام جمع من الصحفيين في تونس، ” أنا سعيدة بهذا الاستقبال الكبير من قبل الجماهير التونسية، التي كانت ولا تزال تشكل دعماً كبيراً لي. سواء في مدريد أو روما أو برلين، وكذلك في ويملبدون”.

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وأضافت جابر، ” أوجه رسالة من خلال إنجازاتي لكل من يتطلع ويطمح إلى النجاح في أي مجال يختاره، بما في ذلك مجال رياضة التنس”.

🇹🇳🔥🇹🇳🔥

شكرا للجماهير التونسية على التشيجع و المساندة.

شعب الهريسة ما كيفو حد ❤️ 🌶 pic.twitter.com/K5Vg8bKHwo — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) July 10, 2022

التأخر في التصنيف العالمي

كما وتابعت، ” منذ البداية كنا نعلم أن النقاط في ويمبلدون لن تحسب وقبلنا بذلك، وبالنسبة لي الوصول إلى نهائي ويمبلدون حدث مهم جداً في مسيرتي. كما أنني قادرة على استعادة مركزي في التصنيف بأسرع ما يمكن”.

واستكملت، ” لدي الكثير من الإمكانيات لتحقيق ذلك، أنا الآن بصدد تذوق طعم هذا الإنجاز الذي سيجعل مسؤوليتي تكبر أكثر فأكثر، سأركن للراحة قليلاً في تونس. وبعدها سأستأنف التدريبات استعداداً لجولتي الأمريكية التي تتضمن 4 بطولات. وسأحرص على كسب العديد من النقاط واستعادة مركزي عالمياً”.

So long Wimbledon & England!! ❤️🙏

Made memories for life here. Until next time! 🙌 Signing off for now!✌️ #TeamOJ 🇹🇳 pic.twitter.com/QZQeQI8jWR — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) July 10, 2022

وختمت التونسية جابر، ” القادم سيكون أفضل، وإن شاء الله سأحقق اللقب في بطولة كبرى وسأكون حينها رقم (1) في العالم. من أجل تحقيق ما حلمت به منذ فترة طويلة”.

وكانت أنس جابر قد توجت بلقبين هذا العام في دورتي مدريد وبرلين، لكنها فشلت في التتويج بلقب ويمبليدون أعرق البطولات الدولية في كرة التنس، بعد خسارتها أمام منافستها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في نهائي البطولة.

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