أنس جابر تُمنح أعلى وسام استحقاق رياضي في تونس (صور)

وطن – مُنحت التونسية أنس جابر (27) عاماً، نجمة كرة التنس العالمية، الخميس، أعلى وسام استحقاق رياضي بعد الانجاز التاريخي على مستوى أفريقيا والوطن العربي بالوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس المفتوح في العاصمة البريطانية (لندن).

وكرم الرئيس التونسي قيس بن سعيد، اللاعبة جابر خلال استقباله لها، بحضور زوجها ومعدها البدني كريم كمون ومدربها عصام الجلالي وعائلتها داخل القصر الجمهور، بأعلى وسام رياضي في دولة تونس.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، ” تكريم اللاعبة أنس جابر، جاء تقديراً لإنجازها الرياضي اللافت واعترافاً بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية”.

وأردف البيان، ” كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه، حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات”.

وحظيت نجمة كرة التنس التونسية أنس جابر، باستقبال رسمي وشعبي حافل، الأربعاء، لحظة وصولها إلى بلادها تونس لقضاء فترة راحتها. والاستعداد إلى البطولات الدولية الأخرى في مشوارها الاحترافي في عالم كرة المضرب.

من جهته قالت أنس جابر في تصريح لها أمام جمع من الصحفيين في تونس، ” أنا سعيدة بهذا الاستقبال الكبير من قبل الجماهير التونسية، التي كانت ولا تزال تشكل دعماً كبيراً لي. سواء في مدريد أو روما أو برلين، وكذلك في ويملبدون”.

وأضافت جابر، ” أوجه رسالة من خلال إنجازاتي لكل من يتطلع ويطمح إلى النجاح في أي مجال يختاره، بما في ذلك مجال رياضة التنس”.

كما وتابعت، ” منذ البداية كنا نعلم أن النقاط في ويمبلدون لن تحسب وقبلنا بذلك، وبالنسبة لي الوصول إلى نهائي ويمبلدون حدث مهم جداً في مسيرتي. كما أنني قادرة على استعادة مركزي في التصنيف بأسرع ما يمكن”.

واستكملت، ” لدي الكثير من الإمكانيات لتحقيق ذلك، أنا الآن بصدد تذوق طعم هذا الإنجاز الذي سيجعل مسؤوليتي تكبر أكثر فأكثر، سأركن للراحة قليلاً في تونس. وبعدها سأستأنف التدريبات استعداداً لجولتي الأمريكية التي تتضمن 4 بطولات. وسأحرص على كسب العديد من النقاط واستعادة مركزي عالمياً”.

So long Wimbledon & England!! ❤️🙏

Made memories for life here. Until next time! 🙌

Signing off for now!✌️ #TeamOJ 🇹🇳 pic.twitter.com/QZQeQI8jWR

— Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) July 10, 2022