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رياضة

أنس جابر تُمنح أعلى وسام استحقاق رياضي في تونس (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
منح أنس جابر أعلى وسام استحقاق رياضي في تونس watanserb.com
منح أنس جابر أعلى وسام استحقاق رياضي في تونس
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وطن – مُنحت التونسية أنس جابر (27) عاماً، نجمة كرة التنس العالمية، الخميس، أعلى وسام استحقاق رياضي بعد الانجاز التاريخي على مستوى أفريقيا والوطن العربي بالوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس المفتوح في العاصمة البريطانية (لندن).

وكرم الرئيس التونسي قيس بن سعيد، اللاعبة جابر خلال استقباله لها، بحضور زوجها ومعدها البدني كريم كمون ومدربها عصام الجلالي وعائلتها داخل القصر الجمهور، بأعلى وسام رياضي في دولة تونس.

تكريم أنس جابر

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، ” تكريم اللاعبة أنس جابر، جاء تقديراً لإنجازها الرياضي اللافت واعترافاً بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية”.

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وأردف البيان، ” كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه، حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات”.

استقبال التونسية جابر

وحظيت نجمة كرة التنس التونسية أنس جابر، باستقبال رسمي وشعبي حافل، الأربعاء، لحظة وصولها إلى بلادها تونس لقضاء فترة راحتها. والاستعداد إلى البطولات الدولية الأخرى في مشوارها الاحترافي في عالم كرة المضرب.

من جهته قالت أنس جابر في تصريح لها أمام جمع من الصحفيين في تونس، ” أنا سعيدة بهذا الاستقبال الكبير من قبل الجماهير التونسية، التي كانت ولا تزال تشكل دعماً كبيراً لي. سواء في مدريد أو روما أو برلين، وكذلك في ويملبدون”.

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وأضافت جابر، ” أوجه رسالة من خلال إنجازاتي لكل من يتطلع ويطمح إلى النجاح في أي مجال يختاره، بما في ذلك مجال رياضة التنس”.

التأخر في التصنيف العالمي

كما وتابعت، ” منذ البداية كنا نعلم أن النقاط في ويمبلدون لن تحسب وقبلنا بذلك، وبالنسبة لي الوصول إلى نهائي ويمبلدون حدث مهم جداً في مسيرتي. كما أنني قادرة على استعادة مركزي في التصنيف بأسرع ما يمكن”.

واستكملت، ” لدي الكثير من الإمكانيات لتحقيق ذلك، أنا الآن بصدد تذوق طعم هذا الإنجاز الذي سيجعل مسؤوليتي تكبر أكثر فأكثر، سأركن للراحة قليلاً في تونس. وبعدها سأستأنف التدريبات استعداداً لجولتي الأمريكية التي تتضمن 4 بطولات. وسأحرص على كسب العديد من النقاط واستعادة مركزي عالمياً”.

وختمت التونسية جابر، ” القادم سيكون أفضل، وإن شاء الله سأحقق اللقب في بطولة كبرى وسأكون حينها رقم (1) في العالم. من أجل تحقيق ما حلمت به منذ فترة طويلة”.

وكانت أنس جابر قد توجت بلقبين هذا العام في دورتي مدريد وبرلين، لكنها فشلت في التتويج بلقب ويمبليدون أعرق البطولات الدولية في كرة التنس، بعد خسارتها أمام منافستها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في نهائي البطولة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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