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الهدهد

أسئلة محرجة تصدم “ابن سلمان” و”بايدن” حول “خاشقجي” و”السعودية المنبوذة” (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ابن سلمان و بايدن watanserb.com
ابن سلمان و بايدن
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وطن- شهدت جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين الأمريكي والسعودي برئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أسئلة صحفية محرجة لكليهما.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو محرج لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث وجه له مراسل قناة NBC الأمريكية بيتر الكسندر السؤال قائلا: “هل ستعتذر لعائلة جمال خاشقجي؟”.

وفي نفس السياق، وجهت مراسلة “بلومبرغ” لدى البيت الأبيض جيني ليونارد سؤالا محرجا أيضا للرئيس الأمريكي جوبايدن حول إن كانت السعودية مازالت منبوذة كما تعهد.

وصول بايدن للسعودية

وكان الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، قد وصل، الجمعة، إلى مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة غربي السعودية في أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى المملكة، وذلك بعد لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتعد جدة آخر محطات جولة الرئيس الأمريكي الشرق أوسطية، وهي الأولى له منذ انتخابه في هذا المنصب، في 20 يناير/كانون الثاني 2021.

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أمير مكة في استقباله

وكان في استقبال الرئيس “بايدن” لدى هبوطه من الطائرة أمير مكة “خالد بن فيصل بن عبدالعزيز” والسفيرة السعودية في واشنطن الأميرة “ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود”.

استقبال محمد بن سلمان للرئيس الأمريكي

كما استقبل ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، مساء الجمعة، لدى وصول الأخير إلى قصر السلام الملكي في مدينة جدة غربي المملكة.

ووفق مشاهد متلفزة، صافح “بن سلمان” الرئيس الأمريكي بقبضة اليد على عجل قبل أن يرافقه إلى داخل القصر.

وكانت تلك هي الطريقة ذاتها التي حيا بها “بايدن” رئيس الوزراء الإسرائيلي “يائير لبيد” لدى استقبال الأخير للأول في مطار بن جوريون، الأربعاء.

مصافحة الرئيس بايدن للملك سلمان

إلا أن الأمر مع الملك سلمان بن عبدالعزيز لم يكن كذلك، حيث قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصافحته يدا بيد.

وكانت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية ذكرت، الخميس، أن إعلان البيت الأبيض عن نية الرئيس “بايدن” تقليل الاتصال المباشر خلال جولته الخارجية تحاشيا لـ”كورونا”، يهدف إلى تفادي التقاط صورة وهو يصافح ولي العهد السعودي.
وأوضحت الصحيفة أن “بايدن” صافح المسؤولين الإسرائيليين في مطار “بن جوريون” بقبضة اليد، على الرغم من مد المسؤولين لأيديهم للمصافحة، لكن الرئيس الأمريكي تبادل المصافحة بقبضة اليد.

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المصدرقناة NBC الأمريكية، صحيفة بوليتيكو الأمريكية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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