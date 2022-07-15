أسئلة محرجة تصدم “ابن سلمان” و”بايدن” حول “خاشقجي” و”السعودية المنبوذة” (شاهد)

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وطن- شهدت جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين الأمريكي والسعودي برئاسة الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أسئلة صحفية محرجة لكليهما.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو محرج لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث وجه له مراسل قناة NBC الأمريكية بيتر الكسندر السؤال قائلا: “هل ستعتذر لعائلة جمال خاشقجي؟”.

عند الثانية 40 يسأل صحفي أمريكي بصوت واضح محمد بن سلمان: "هل ستعتذر لعائلة #جمال_خاشقجي سيدي؟"#SaudiUSSummit

pic.twitter.com/9iiFKog2uT — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) July 15, 2022

وفي نفس السياق، وجهت مراسلة “بلومبرغ” لدى البيت الأبيض جيني ليونارد سؤالا محرجا أيضا للرئيس الأمريكي جوبايدن حول إن كانت السعودية مازالت منبوذة كما تعهد.

احدى المراسلات في الفريق الاعلامي الاميركي تصرخ سائلة بايدن عما اذا كانت السعودية مازالت منبوذة كما تعهد. pic.twitter.com/freX83tWcA — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) July 15, 2022

وصول بايدن للسعودية

وكان الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، قد وصل، الجمعة، إلى مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة غربي السعودية في أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى المملكة، وذلك بعد لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتعد جدة آخر محطات جولة الرئيس الأمريكي الشرق أوسطية، وهي الأولى له منذ انتخابه في هذا المنصب، في 20 يناير/كانون الثاني 2021.

أمير مكة في استقباله

وكان في استقبال الرئيس “بايدن” لدى هبوطه من الطائرة أمير مكة “خالد بن فيصل بن عبدالعزيز” والسفيرة السعودية في واشنطن الأميرة “ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود”.

استقبال محمد بن سلمان للرئيس الأمريكي

كما استقبل ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، مساء الجمعة، لدى وصول الأخير إلى قصر السلام الملكي في مدينة جدة غربي المملكة.

ووفق مشاهد متلفزة، صافح “بن سلمان” الرئيس الأمريكي بقبضة اليد على عجل قبل أن يرافقه إلى داخل القصر.

وكانت تلك هي الطريقة ذاتها التي حيا بها “بايدن” رئيس الوزراء الإسرائيلي “يائير لبيد” لدى استقبال الأخير للأول في مطار بن جوريون، الأربعاء.

مصافحة الرئيس بايدن للملك سلمان

إلا أن الأمر مع الملك سلمان بن عبدالعزيز لم يكن كذلك، حيث قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصافحته يدا بيد.

وكانت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية ذكرت، الخميس، أن إعلان البيت الأبيض عن نية الرئيس “بايدن” تقليل الاتصال المباشر خلال جولته الخارجية تحاشيا لـ”كورونا”، يهدف إلى تفادي التقاط صورة وهو يصافح ولي العهد السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن “بايدن” صافح المسؤولين الإسرائيليين في مطار “بن جوريون” بقبضة اليد، على الرغم من مد المسؤولين لأيديهم للمصافحة، لكن الرئيس الأمريكي تبادل المصافحة بقبضة اليد.