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رياضة

نادٍ فرنسي يقدم عرضاً إلى غلطة سراي لشراء مصطفى محمد

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نادي فرنسي يتفاوض مع غلطة سراي بشأن مصطفى محمد watanserb.com
نادي فرنسي يتفاوض مع غلطة سراي بشأن مصطفى محمد

وطن – كشفت صحيفة تركية، عن تقديم نادٍ فرنسي العرض بشكل رسمي إلى إدارة نادي غلطة سراي التركي، للحصول على خدمات المصري مصطفى محمد 24 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة (takvim) التركية اليومية، بأن نادي تولوز الفرنسي تقدم بعرض رسمي إلى إدارة نادي غلطة سراي التركي، من أجل التعاقد مع المصري مصطفى محمد هذا الصيف.

انتقال مصطفى محمد

وذكرت الصحيفة، بأن تولوز الفرنسي تقدم بعرض رسمي إلى نظيره غلطة سراي التركي لضم مصطفى محمد، مقابل مبلغ 4 مليون يورو. إلا أن النادي التركي يريد بيع اللاعب مقابل 7-8 مليون يورو.

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كما وأضافت، ” المفاوضات ما تزال مستمرة بين كلا الناديين، في ظل التوقعات بأن يرفع النادي الفرنسي المبلغ إلى 5 أو 6 ملايين يورو.

ووفق الصحيفة التركية، بأن المصري مصطفى قد أنهى الاتفاق على الشروط الشخصية مع الفريق الفرنسي للانضمام إلى صفوفه.

مستحقات نادي الزمالك

وفي سياق متصل، أوضحت قناة (TRT) التركية، بأن نادي غلطة سراي التركي قد أودع مبلغ 4 ملايين دولار في حساب نادي الزمالك. وهي قيمة المستحقات المتأخرة في صفقة بيع مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك السابق.

وكان الزمالك المصري قد خاطب نظيره غالطة سراي، من أجل إرسال باقي مستحقات صفقة المصري مصطفى، الذي انتقل إلى صفوفه اللاعب على سبيل الإعارة، إلا أن النادي تعاقد معه بعد تفعيل بند الشراء مقابل دفع 4 ملايين دولار.

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وشارك المصري محمد منذ قدومه إلى غلطة سراي التركي في الميركاتو الشتوي 2021، في 57 مباراة في كافة البطولات المختلفة. نجح من خلاها إحراز 18 هدفاً، كما وصنع 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد نجم فريق غلطة سراي مصطفى. ينتهي في صيف عام 2025، إلا أن النادي يرغب في بيع اللاعب هذا الصيف في حال حصوله على عرض مناسب.

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المصدروطن + takvim
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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