نادٍ فرنسي يقدم عرضاً إلى غلطة سراي لشراء مصطفى محمد

وطن – كشفت صحيفة تركية، عن تقديم نادٍ فرنسي العرض بشكل رسمي إلى إدارة نادي غلطة سراي التركي، للحصول على خدمات المصري مصطفى محمد 24 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة (takvim) التركية اليومية، بأن نادي تولوز الفرنسي تقدم بعرض رسمي إلى إدارة نادي غلطة سراي التركي، من أجل التعاقد مع المصري مصطفى محمد هذا الصيف.

انتقال مصطفى محمد

وذكرت الصحيفة، بأن تولوز الفرنسي تقدم بعرض رسمي إلى نظيره غلطة سراي التركي لضم مصطفى محمد، مقابل مبلغ 4 مليون يورو. إلا أن النادي التركي يريد بيع اللاعب مقابل 7-8 مليون يورو.

وفقًا لـ تاكفيم التركية 🗞 تولوز الفرنسي طلب ضم مصطفى محمد رسميًا من جالطة سراي 👏 pic.twitter.com/2TyQ66Qmg9 — جول مصر – GOAL (@goaleg) July 13, 2022

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كما وأضافت، ” المفاوضات ما تزال مستمرة بين كلا الناديين، في ظل التوقعات بأن يرفع النادي الفرنسي المبلغ إلى 5 أو 6 ملايين يورو.

ووفق الصحيفة التركية، بأن المصري مصطفى قد أنهى الاتفاق على الشروط الشخصية مع الفريق الفرنسي للانضمام إلى صفوفه.

صحيفة «takvim» التركية: مصطفي محمد قريب من الانتقال لنادي تولوز الفرنسي pic.twitter.com/WNxZi66n0f — Nageeb Dahmeesh (@NDahmeesh) July 13, 2022

مستحقات نادي الزمالك

وفي سياق متصل، أوضحت قناة (TRT) التركية، بأن نادي غلطة سراي التركي قد أودع مبلغ 4 ملايين دولار في حساب نادي الزمالك. وهي قيمة المستحقات المتأخرة في صفقة بيع مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك السابق.

وكان الزمالك المصري قد خاطب نظيره غالطة سراي، من أجل إرسال باقي مستحقات صفقة المصري مصطفى، الذي انتقل إلى صفوفه اللاعب على سبيل الإعارة، إلا أن النادي تعاقد معه بعد تفعيل بند الشراء مقابل دفع 4 ملايين دولار.

قناة "TRT" التركية🇹🇷 أودع جالاتاسراي التركي مبلغ 4 ملايين دولار في حساب نادي الزمالك قيمة المستحقات المتأخرة في صفقة مصطفى محمد⚪💵 pic.twitter.com/QdgRL83ma7 — FilGoal (@FilGoal) July 8, 2022

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وشارك المصري محمد منذ قدومه إلى غلطة سراي التركي في الميركاتو الشتوي 2021، في 57 مباراة في كافة البطولات المختلفة. نجح من خلاها إحراز 18 هدفاً، كما وصنع 5 تمريرات حاسمة لزملائه.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد نجم فريق غلطة سراي مصطفى. ينتهي في صيف عام 2025، إلا أن النادي يرغب في بيع اللاعب هذا الصيف في حال حصوله على عرض مناسب.

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