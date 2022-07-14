مجلس النواب الأمريكي يمهل “كوشنر” أسبوعين لتسليم جميع اتصالاته مع “ابن سلمان”

وطن – كشفت الصحفية الامريكية “فيكي وارد” عبر مدونتها الشخصية، تفاصيل الرسالة التي وجهتها رئيسة لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي كارولين مالوني في2 يونيو/حزيران إلى جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

مهلة أسبوعين لتسليم تفاصيل محادثاته مع “ابن سلمان”

ووفقا لـ”وارد” فإن الرسالة تطلب من “كوشنر” تسليم جميع اتصالاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (MBS) كجزء من تحقيق الكونغرس حول ما إذا كانت هناك حاجة ، للمضي قدمًا ، إلى تشديد القواعد المتعلقة بالنشاط التجاري الذي ينبغي السماح للمسؤولين الحكوميين السابقين بالانخراط فيه مع نظرائهم السابقين.

وقالت “مالوني” إنها كتبت الرسالة بسبب ظهور مقايضة ، بالنظر إلى أن صندوق كوشنر الجديد “إنفينيتي” قد تلقى استثمارًا بقيمة 2 مليار دولار من صندوق الاستثمار العام السعودي بعد ستة أشهر فقط من مغادرة كوشنر البيت الأبيض – حيث كان لديه علاقة وثيقة للغاية مع محمد بن سلمان واتخذ مواقف مؤيدة للسعودية في السياسة الخارجية.

وقال متحدث باسم كوشنر في ذلك الوقت ، “أثناء إبرام ستة اتفاقيات سلام في الشرق الأوسط ، التزم السيد كوشنر تمامًا بجميع الإرشادات القانونية والأخلاقية أثناء وبعد خدمته الحكومية”.

مهلة أسبوعين

وكتبت “مالوني” في رسالتها أن “كوشنر” لديه مهلة أسبوعين لتسليم جميع مراسلاته مع محمد بن سلمان في ذلك الوقت، موضحة أنها ناقشت مع القيصر الأخلاقي السابق في البيت الأبيض ريتشارد بينتر الحاجة الماسة للسرعة إذا كان هذا التحقيق يعني أي شيء.

وقال “بينتر” إنه إذا لم يمتثل “كوشنر” على الفور لطلب “مالوني” ، فمن المحتمل أن يتم توقيفه لبعض لبعض الوقت.

وأضاف في تصريحاته لـ”وارد” إنه إذا حدث ذلك، فيمكن للكونغرس التصويت لاستدعاء كوشنر ومن ثم منحه وقتًا معقولاً للرد على أمر الاستدعاء.

انتخابات التجديد النصفي تعطل الأمر حاليا

لكن “بينتر” شدد على أن عقارب الساعة تدق، وإنه إذا لم يتم الرد على أمر الاستدعاء، فيمكن لأغلبية أعضاء مجلس النواب التصويت لإعلان كوشنر بأنه يزدري الكونغرس، إذا كانوا جادين في الحصول على شفافية حقيقية منه.

وأوضح أيضا أن هذه السنة هي سنة انتخابات ، وسوف ينفض الكونغرس في سبتمبر للتحضير لانتخابات التجديد النصفي، متسائلا” ومن يدري ماذا ستكون الدائرة الانتخابية في مجلس النواب بعد نوفمبر؟

ماذا يحصل الآن؟

وقالت “وارد” أنه سمعت هذا الأسبوع همسات في واشنطن حول أن تحقيق مالوني قد “أوقف”، موضحة أنها كتبت إلى فريق التحقيق في الكونغرس وسألته عما إذا كان ذلك صحيحًا، مشيرة إلى أن مديرة الاتصالات نيللي ديكر ردت بما يلي:

“مرحبًا فيكي ، رئيسة اللجنة كارولين ب. مالوني: التحقيق لا يزال مستمراً. كما أوضحت عندما بدأت التحقيق ، فإن اللجنة ملتزمة بمتابعة الحقائق أينما أدت للتأكد من أن مسؤولي السلطة التنفيذية السابقين لا يستخدمون مناصبهم الحكومية بشكل غير صحيح لصالحهم المالي”.