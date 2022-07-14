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“ماذا سأفعل الآن؟”.. الدقائق الأولى للرئيس الأمريكي في إسرائيل تثير جدلا وسخرية (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
بايدن في اسرائيل watanserb.com
تصرفات بايدن في إسرائيل تثير سخرية واسعة

وطن – انتشر مقطع فيديو، للرئيس الأمريكي جو بايدن يتساءل عما سيفعله خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت لدى وصوله إلى مطار بن غوريون في إسرائيل.

وسُمع بايدن في مقطع الفيديو وهو يسأل: “ماذا سأفعل الآن؟” فور وصوله إلى المطار.

وعلى الفور، حرص عدد من الأشخاص على الإشارة إلى السجادة الحمراء، بمعنى أنه يجب أن يمشي عليها الآن.

وأثار مقطع فيديو، موجة استياء وسخرية من الرئيس الأمريكي.

وقال “Brick Suit”: “سأل جاهل جو بايدن ، “ماذا أفعل الآن؟” ويجب إعادته إلى السجادة الحمراء.. (أمر) حزين”.

وكتب “Terrence K. Williams”: “جو بايدن في إسرائيل: “ماذا أفعل الآن؟.. أمريكا نحن في ورطة”.

وسخر “أحمد الفراج”: “دولة امريكا العميقة لا تستطيع أن تُرقِّع أو تغطي كوارث جو بايدن إلى الأبد.. بايدن ماذا أفعل الآن.. اليساريون العرب هذه خطة شطرنج لا تفقهونها”.

جو بايدن في إسرائيل

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، الأربعاء، في مستهل جولته الشرق أوسطية الأولى منذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وحطت طائرة الرئاسة الأمريكية، في مطار بن غوريون، في تل أبيب في إسرائيل، في أولى محطات الرحلة التي ستشمل الضفة الغربية والسعودية.

وفور وصوله، قال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي: “علاقتنا مع إسرائيل أقوى وأعمق مما كانت عليه في السابق”.

وأضاف: “سنناقش حل الدولتين من أجل إحلال السلام في المنطقة”، مشيرا إلى أن السلام مهم جدا لشعوب المنطقة.

ويتوجه بايدن الجمعة إلى السعودية على متن الطائرة الرئاسية “إيرفورس وان” في أول رحلة مباشرة غير مسبوقة بين إسرائيل والمملكة التي لا تعترف بها.

ومن المنتظر أن يتناول بايدن ملف حقوق الإنسان، ويناقش أيضا قطاع النفط في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا، وأيضا مسألة التطبيع، وفق “فرانس 24”.

وطبّعت إسرائيل، خلال العامين الأخيرين، علاقاتها مع أربع دول عربية جديدة هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

ومع زيارة بايدن الذي سيستقل أول رحلة جوية مباشرة من إسرائيل الى السعودية، ازدادت التكهنات بحصول تقارب بين إسرائيل والرياض.

ويلتقي بايدن مسؤولين إسرائيليين، ثم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة، قبل أن يتوجه إلى السعودية التي كان قد وصفها في 2018 بالدولة المنبوذة، في أعقاب مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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