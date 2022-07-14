كيف توفر المال هذا الصيف؟ إليك نصائح من خبراء سفر

وطن- أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغاز والطعام إلى جعل العائلات تبحث عن خيارات لتقليل التكاليف وقضاء رحلة صيفية ممتعة.

وقد كشف أحد خبراء السفر لصحيفة ذا صن البريطانية عن 10 طرق للإستمتاع بعطل أرخص ثمنا هذا الصيف.

1. تصفح الخيارات

وفقا لموقع السفر “Which“، فإن استثمار الوقت قبل السفر بمقارنة الأسعار عبر المواقع يمكن أن يوفر الكثير من المال.

وقد تساعد بعض المواقع مثل “Trivago” الأشخاص الذين يخططون للسفر بادخار الكثير من المال عند إتمام بعض الصفقات.

2. احجز الإقامة مباشرة من الفندق

بمكن أن تأتي الحجوزات المباشرة مع الفندق مع العديد من الميزات، مثل وجبات إفطار مجانية، أو المشروبات الكحولية عند الوصول، وفقا لموقع السفر “Which”.

3. لا تفترض بأن الأسعار قد ارتفعت هذا الصيف

على الرغم من تداعيات كوفيد والتكاليف الباهظة للاختبارات، فقد انخفض متوسط ​​تكاليف الرحلات الجوية إلى أوروبا بالفعل مقارنة بعام 2019.

كما أصبح الوصول إلى بعض الوجهات الشهيرة في الصيف أرخص ثمنا بالفعل.

4. لا تدفع مقابل الجلوس بالقرب من مجموعتك على متن الطائرة

يمكن لمجموعة مكونة من أربعة أشخاص أن تدفع ما يصل إلى 192 جنيهًا إسترلينيًا لحجز مقاعد بمحاذاة بعضهم بعضا. لذا فإن الجلوس بشكل متفرق حول الطائرة قد يساهم في توفير بعض المال الذي قد يكون مفيدا في وقت لاحق من الرحلة.

5.اختر موقع الفندق جيدا

الفنادق الواقعة في المناطق التي لا تعد شهيرة على المستوى السياحي قد تساعدك في توفير الكثير من المال مقابل إقامتك.

6- استأجر سيارة مسبقا

يوصي موقع السفر “Which” بحجز السيارة التي تود استئجارها قبل وصولك بمدة تصل إلى شهرين. إذ تشهد الأسعار زيادة كلما اقترب موعد السفر.

7. ادفع بالعملة المحلية واستخدم البطاقة الصحيحة

يجب على المسافرين دائمًا الدفع بالعملة المحلية لتجنب الفرق في أسعار الصرف، ويقدم كل من بنك “Starling” و “Monzo” خدمات سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي بدون رسوم إضافية عند استخدام البطاقة الخاصة بك.

8. متى تزور المناطق السياحية؟

يرغب معظم الناس في الذهاب لمشاهدة معالم المدينة فور الوصول، لكن زيارة هذه الأماكن في الأوقات التي لا تعد أوقات ذروة قد توفر الكثير من المال.

تقدم المتاحف مثل متحف اللوفر في باريس الدخول المجاني في يوم الأحد الأول من كل شهر.

9. تجنب حجوزات الدقيقة الأخيرة

ينصح موقع “Which” بحجز الإقامة في الفنادق قبل 3 أشهر من موعد السفر، إذا يمكنك الحصول على أفضل الأسعار، إلى جانب اكتساب المزيد من المرونة في حال رغبتك بإلغاء الحجز.

10. اشترك في برنامج مكافآت الولاء

في حين أنك لن تحصل على عوائد فورية من هذا البرنامج، إلا أن التسجيل بها قد يمنحك الفرصة للحصول على الخصومات عند الحجز مع بعض سلاسل الفنادق.