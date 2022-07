غياب أسرع عداء أفريقي عن بطولة العالم 2022 لهذا السبب

وطن – قرر العداء الكيني فردينان أومانيالا أسرع رجل في القارة الأفريقية (السمراء)، الامتناع عن المشاركة في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى 2022، المقرر إقامتها، الجمعة، في ولاية أوريغون الأمريكية.

وقال العداء الكيني أومانيالا، في تصريح صحفي له، ” قررت عدم السفر إلى أوريغون. حتى لو حصلت على تأشيرة الدخول اليوم، لقد أصبح الأمر متأخراً، علماً بأن تصفيات سباق 100 متراً، الجمعة، أي في اليوم الأول من المنافسات”.

كما وأردف، ” لا أستطيع القيام بأي شيء، إنه أطول انتظار بالنسبة لي. وأنا لا أحب الانتظار”.

وتابع، ” لقد قلبت بالوضع وسيكون تركيزي منصباً من الآن وصاعداً على دورة ألعاب الكومنولث في برمنغهام”، ومن المقرر إقامتة هذه البطولة في ال28 من شهر أغسطس/ آب القادم.

ويحمل الكيني أومانيالا الرقم القياسي على مستوى القارة الأفريقية (السمراء)، المقدر ب 9.77 ثانية، الذي استطاع العداء الدولي الوصول إليه في شهر سبتمبر العام الماضي، كما ويعد ثامن أسرع لاعب في التاريخ على مستوى العالم.

كما ويعد أومانيالا العداء الأول من كينيا، المتخصص في المسافات الطويلة والماراثون. حيث نجح في بلوغ نصف نهائي سباق 100 متراً، في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو) عام 2021.

Onto the next flight🛫🛫 to Oregon.

Am positive that I will compete.

Thanks so much for your support and prayers. pic.twitter.com/dEuMygijjh

— Ferdinand Omurwa OMANYALA (@Ferdiomanyala) July 14, 2022