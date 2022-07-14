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رياضة

غياب أسرع عداء أفريقي عن بطولة العالم 2022 لهذا السبب

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
العداء الكيني أومانيالا يغيب عن بطولة العالم لألعاب القوى 2022 watanserb.com
العداء الكيني أومانيالا يغيب عن بطولة العالم لألعاب القوى 2022

وطن – قرر العداء الكيني فردينان أومانيالا أسرع رجل في القارة الأفريقية (السمراء)، الامتناع عن المشاركة في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى 2022، المقرر إقامتها، الجمعة، في ولاية أوريغون الأمريكية.

وقال العداء الكيني أومانيالا، في تصريح صحفي له، ” قررت عدم السفر إلى أوريغون. حتى لو حصلت على تأشيرة الدخول اليوم، لقد أصبح الأمر متأخراً، علماً بأن تصفيات سباق 100 متراً، الجمعة، أي في اليوم الأول من المنافسات”.

العداء أومانيالا لن يشارك في بطولة العالم 2022

كما وأردف، ” لا أستطيع القيام بأي شيء، إنه أطول انتظار بالنسبة لي. وأنا لا أحب الانتظار”.

وتابع، ” لقد قلبت بالوضع وسيكون تركيزي منصباً من الآن وصاعداً على دورة ألعاب الكومنولث في برمنغهام”، ومن المقرر إقامتة هذه البطولة في ال28 من شهر أغسطس/ آب القادم.

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أسرع لاعب في أفريقيا

ويحمل الكيني أومانيالا الرقم القياسي على مستوى القارة الأفريقية (السمراء)، المقدر ب 9.77 ثانية، الذي استطاع العداء الدولي الوصول إليه في شهر سبتمبر العام الماضي، كما ويعد ثامن أسرع لاعب في التاريخ على مستوى العالم.

كما ويعد أومانيالا العداء الأول من كينيا، المتخصص في المسافات الطويلة والماراثون. حيث نجح في بلوغ نصف نهائي سباق 100 متراً، في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو) عام 2021.

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وكان الكيني أومانيالا، قد سجل في سباق 100 مترا هذا العام، 9.85 ثانية. ليكون ثالث أفضل اللاعبين على صعيد التوقيت حتى الآن.

كما وستبدأ مراسم افتتاح بطولة العالم لألعاب القوى 2022، بنسختها ال18، في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية، الجمعة، ال15 وحتى 24 من شهر يوليو/ تموز الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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