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رياضة

عرض مغري لكريستيانو رونالدو للتوقيع مع نادٍ سعودي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
عرض سعودي مغري للتوقيع مع كريستيانو رونالدو watanserb.com
كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد

وطن – أفادت تقارير صحفية برتغالية، عن تلقى صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، العرض المغري من أحد النوادي السعودية للتعاقد معه في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وكشفت شبكة (CNN) البرتغالية، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو. تلقى عرضاً من نادٍ سعودي للتوقيع معه، بصفقة قياسية ومغرية تصل قيمتها إلى 300 مليون يورو.

نادي سعودي يغري كريستيانو رونالدو

كما وبحسب الشبكة البرتغالية، فإن الدون رونالدو، سيحصل بموجب العقد على 250 مليون يورو على مدار موسمين كاملين، إلى جانب الحصول على 125 مليون يورو سنوياً. كما وستكون 20 مليون المتبقية للوساطة في تلك الصفقة بحال نجاحها.

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فيما لم تكشف تلك التقارير البرتغالية، على هوية النادي السعودي. الذي تقدم بهذا العرض المغري لصاروخ ماديرا رونالدو، من أجل إقناعه بالقدوم إلى الدوري السعودي.

وكيل رونالدو سيستفيد مالياً

وأضافت، ” خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو، بموجب هذا العرض السعودي المغري. كما وسيحصل على 20 مليون يورو، في حال إقناع اللاعب بتلك الصفقة”.

وعاد الدون رونالدو إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، الصيف الماضي، في عقد لمدة موسمين مع خيار التجديد لعام إضافي، قادماً من فريق يوفنتوس الإيطالي الذي لم يحصد معه الألقاب على الصعيد الأوروبي.

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لكن الأمور لم تسير وفق ما يريد رونالدو، بعد قرار العودة مجدداً للعب مع اليونايتد، فرغم تقديم المستوى الجيد الموسم الماضي مع الفريق، إلا أنه لم يستطع المنافسة على التأهل. للمشاركة في دوري أبطال أوروبا القادم.

رحيل كريستيانو رونالدو

وكانت تقارير إنجليزية، قد تحدثت في وقت سابق، بأن البرتغالي رونالدو. قد طلب من إدارة الشياطين الحمر في السماح له بالرحيل هذا الصيف في حال تلقيه العرض المناسب.

كما وعلق المدرب الهولندي الجديد لفريق مانشستر يونايتد إريك هاج، ” رونالدو ليس للبيع، كما أنه ضمن خطتي في الموسم الجديد، وأتطلع للعمل سوياً معه”.

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وارتبط اسم الدون رونالدو، منذ تداول الأنباء عن رحيله نادي مانشستر يونايتد، بالعديد من الأندية الكبرى في أوروبا (القارة العجوز)، كان من أبرزها تشيلسي، باريس سان جيرمان، ريال مدريد وغيرها.

يشار إلى أن عقد رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2023، في ظل الغموض الذي يحيط مستقبله وعدم عودته إلى التدريبات مع الشياطين الحمر إلى يومنا هذا.

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المصدروطن + CNN البرتغالية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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