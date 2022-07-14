عرض مغري لكريستيانو رونالدو للتوقيع مع نادٍ سعودي

وطن – أفادت تقارير صحفية برتغالية، عن تلقى صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، العرض المغري من أحد النوادي السعودية للتعاقد معه في سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي.

وكشفت شبكة (CNN) البرتغالية، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو. تلقى عرضاً من نادٍ سعودي للتوقيع معه، بصفقة قياسية ومغرية تصل قيمتها إلى 300 مليون يورو.

نادي سعودي يغري كريستيانو رونالدو

كما وبحسب الشبكة البرتغالية، فإن الدون رونالدو، سيحصل بموجب العقد على 250 مليون يورو على مدار موسمين كاملين، إلى جانب الحصول على 125 مليون يورو سنوياً. كما وستكون 20 مليون المتبقية للوساطة في تلك الصفقة بحال نجاحها.

حسب CNN البرتغالية 🗞

هناك عرض لضم كريستيانو رونالدو من أحد الأندية السعودية 🤯🇸🇦

العرض قد يتكلف 300 مليون يورو لضم الدون 🤑

رونالدو في نادي عربي فكرة مثيرة لو حدثت 🔥 pic.twitter.com/rMEniYyBXt — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) July 13, 2022

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فيما لم تكشف تلك التقارير البرتغالية، على هوية النادي السعودي. الذي تقدم بهذا العرض المغري لصاروخ ماديرا رونالدو، من أجل إقناعه بالقدوم إلى الدوري السعودي.

وكيل رونالدو سيستفيد مالياً

وأضافت، ” خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو، بموجب هذا العرض السعودي المغري. كما وسيحصل على 20 مليون يورو، في حال إقناع اللاعب بتلك الصفقة”.

◀️ بحسب CNN البرتغالية

💬 نادي سعودي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع كريستيانو رونالدو مقابل 300 مليون يورو💰 🔴 30 مليون يورو قيمة الصفقة.

🔴 125 مليون يورو راتب سنوي لـ مدة موسمين.

🔴 20 مليون يورو لـ وكيل أعماله خورخي مينديز. pic.twitter.com/wLjcXY1xGX — kora11.com (@kora11) July 13, 2022

وعاد الدون رونالدو إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، الصيف الماضي، في عقد لمدة موسمين مع خيار التجديد لعام إضافي، قادماً من فريق يوفنتوس الإيطالي الذي لم يحصد معه الألقاب على الصعيد الأوروبي.

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لكن الأمور لم تسير وفق ما يريد رونالدو، بعد قرار العودة مجدداً للعب مع اليونايتد، فرغم تقديم المستوى الجيد الموسم الماضي مع الفريق، إلا أنه لم يستطع المنافسة على التأهل. للمشاركة في دوري أبطال أوروبا القادم.

رحيل كريستيانو رونالدو

وكانت تقارير إنجليزية، قد تحدثت في وقت سابق، بأن البرتغالي رونالدو. قد طلب من إدارة الشياطين الحمر في السماح له بالرحيل هذا الصيف في حال تلقيه العرض المناسب.

كما وعلق المدرب الهولندي الجديد لفريق مانشستر يونايتد إريك هاج، ” رونالدو ليس للبيع، كما أنه ضمن خطتي في الموسم الجديد، وأتطلع للعمل سوياً معه”.

نادي سعودي يقدم عرض بقيمة 300 مليون يورو للتعاقد مع كريستيانو رونالدو. (CNN Portugal) pic.twitter.com/xZAhekU2fa — Celebs Arabic (@CelebsArabic) July 13, 2022

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وارتبط اسم الدون رونالدو، منذ تداول الأنباء عن رحيله نادي مانشستر يونايتد، بالعديد من الأندية الكبرى في أوروبا (القارة العجوز)، كان من أبرزها تشيلسي، باريس سان جيرمان، ريال مدريد وغيرها.

يشار إلى أن عقد رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2023، في ظل الغموض الذي يحيط مستقبله وعدم عودته إلى التدريبات مع الشياطين الحمر إلى يومنا هذا.

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