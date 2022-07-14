صور خاصة لسلطان عمان هيثم بن طارق الأكثر رواجا بالسلطنة (شاهد)

وطن- انتشرت صورا حديثة خاصة لسلطان عمان هيثم بن طارق، من زيارته الحالية لألمانيا وباتت الأكثر رواجا في سلطنة عمان، بعدما بثتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

صور السلطان هيثم بن طارق في ألمانيا

والأربعاء، وصل السلطان هيثم بن طارق، إلى ألمانيا في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، والتقي خلالها المستشار أولاف شولتز.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عدة صور لسلطان البلاد، بدون الزي الرسمي لاقت رواجا كبيرا بين العمانيين.

وظهر سلطان عمان في هذه الصور وهو يرتدي “بدلة” أنيقة كلاسيكية.

ويبدو أن هذا هو الزي المعتمد للسلطان هيثم بن طارق في زياراته الخارجية لأوروبا، حيث لم يظهر بالزي العماني التقليدي المعتاد.

وبحسب الوكالة العمانية فقد التقى هيثم بن طارق، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، بعددٍ من رجال الأعمال الألمان وعددٍ من الرؤساء التنفيذيين للشركات الألمانية وممثّليها.

سلطان عمان بدون الزي الرسمي

وبحسب البيان فقد جاء ذلك بهدف تنمية العلاقات التجارية وتعزيز الفرص الاستثمارية بين السلطنة وألمانيا، في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وكان لافتا أيضا في صور السلطان هيثم بالبدلة، عدم وجود غطاء للرأس حيث يعتمد غطاء الرأس في الزي العماني التقليدي دائما.

ووثقت صورة أخرى جانبا من لحظة وصول السُّلطان هيثم بن طارق، لألمانيا وكان في استقباله العديد من المسؤولين.

لقاء خاص بين أولاف شولتس والسلطان هيثم

هذا وعقد سلطان عمان، والمستشار الألماني أولاف شولتس، لقاءً خاصًّا اقتصر عليهما بمقر المستشارية في العاصمة الألمانية برلين.

ولدى وصول السُّلطان هيثم بن طارق لمقر المستشارية، كان “شولتس” في مقدمة مستقبليه، كما كان في الاستقبال عدد من كبار المسؤولين الألمان.

وعقب ذلك حضر السلطان، مأدبة غداء عمل أقامها المستشار الألماني، تكريمًا لهيثم بن طارق بمناسبة زيارته الرسمية للجمهورية.

واستعرض “بن طارق” مع “شولتس” أيضا خلال المأدبة العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين الصديقين وسُبُل الارتقاء بمستويات التعاون والشراكة القائمة بينهما إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة للشعبين العُماني والألماني الصديقين.

كما جرى خلال المأدبة تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التي تحظى باهتمام الجانبين في ضوء المستجدات والتطوُّرات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية يستعرض خلال لقائه بــ #برلين معالي نيلز أنين وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية الألماني العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين سلطنة #عُمان و #ألمانيا #العُمانية pic.twitter.com/Q2uGcNMPbo — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 14, 2022

وفي سياق آخر استعرض، بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، خلال لقائه ببرلين نيلز أنين وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية الألماني، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين السلطنة وألمانيا.

كما وقعت سلطنة عُمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية، إعلان النوايا المشتركة للتعاون في مجال الطاقة وذلك في إطار الزيارة الرسميةللسُّلطان.