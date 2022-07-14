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صور السفير العراقي في لبنان تثير ضجة.. توسط مسلحين وأطلق قذيفة آر بي جي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
السفير العراقي في لبنان رحلة صيد watanserb.com
السفير العراقي في لبنان يثير الجدل في رحلة صيد

وطن – أثيرت حالة من الجدل بسبب صورة متداولة للسفير العراقي في لبنان حيدر البراك، يتوسط مجموعة مسلحين بملابس مدنية، في رحلة صيد.

وفي إحدى الصور، ظهر السفير العراقي وهو يطلق قذيفة “آر بي جي 7” في منطقة البقاع، ما أثار موجة من الانتقادات، ومطالبات باستدعائه من قبل الخارجية العراقية.

أثارت هذه الصور تعليقات عديدة على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إذ قال “سَجَد الجبوري”: “السفير العراقي في لبنان حيدر البراك يستخدم قذيفة أر بي جي خلال رحلة صيد في البقاع وبرر السفير فعلته بأنها مجرد هواية صدق المثل القائل “الطبع غلب التطبع”.

وكتب “حيـــدر كــاظــم العمـاري”: “العراق : سفيرنا حيدر البراك في احدى الدول العربية يستخدم قاذفة RPG7.. مع كل الأسف إذا هذا سفير وهذا تصرفاته ارجع لبلدك واستخدم مدفع.. عيب عليكم يا وزارة الخارجية العراقية”.

وتفاعل الصحفي عثمان المختار: “صور متداولة للسفير العراقي في بيروت حيدر شياع البراك يقوم باستخدام قاذفة RBG7 في رحلة صيد بمنطقة البقاع يرافقه مسلحون بزي مدني”

وأضاف: “يفترض أن تتحرك الداخلية اللبنانية للتحقق من الصور وحماية أمن مواطنيها من مغامرات السفير قبل كل شيء”.

وغرد حساب باسم “بغداد المنصورة”: “السفير العراقي في لبنان حيدر البراك يقضي اوقات فراغه بإطلاق صاروخ آر بي جي هو ومجموعة مسلحة تابعة لحزب الله اللبناني… نطالب وزارة الخارجية بتزويد سفرائها في الدول بصواريخ الكورنيت بدل الـ آر بي جي لان مداه ابعد ???”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها البراك الجدل، ففي مارس الماضي، طلبت وزارة الخارجية العراقية من سفيرها البراك، العودة إلى بغداد، بعد تداول مقطع مصور على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر السفير في تصرف وُصف بـ”غير اللائق”.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن وزير الخارجية فؤاد حسين وجه باستقدام السفير حيدر البراك إلى بغداد، للتداول بشأن ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن منع السفير أحد أعضاء وفد عراقي زار لبنان مؤخرا لإجراء مباحثات ثنائية، من الإدلاء بتصريح للصحافة.

وأشار المتحدث حينها إلى أن الوزارة ستعمل لـ”الوقوف على حيثيات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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