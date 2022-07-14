صور السفير العراقي في لبنان تثير ضجة.. توسط مسلحين وأطلق قذيفة آر بي جي

وطن – أثيرت حالة من الجدل بسبب صورة متداولة للسفير العراقي في لبنان حيدر البراك، يتوسط مجموعة مسلحين بملابس مدنية، في رحلة صيد.

وفي إحدى الصور، ظهر السفير العراقي وهو يطلق قذيفة “آر بي جي 7” في منطقة البقاع، ما أثار موجة من الانتقادات، ومطالبات باستدعائه من قبل الخارجية العراقية.

صور متداولة للسفير العراقي في #بيروت حيدر شياع البراك يقوم باستخدام قاذفة RBG7 في رحلة صيد بمنطقة البقاع يرافقه مسلحون بزي مدني يفترض أن تتحرك الداخلية اللبنانية للتحقق من الصور وحماية أمن مواطنيها من مغامرات السفير قبل كل شيء pic.twitter.com/i21NeJEQ49 — عثمان المختار (@othmanmhmmadr) July 13, 2022

أثارت هذه الصور تعليقات عديدة على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إذ قال “سَجَد الجبوري”: “السفير العراقي في لبنان حيدر البراك يستخدم قذيفة أر بي جي خلال رحلة صيد في البقاع وبرر السفير فعلته بأنها مجرد هواية صدق المثل القائل “الطبع غلب التطبع”.

السفير العراقي في لبنان حيدر البراك يستخدم قذيفة أر بي جي خلال رحلة صيد في #البقاع وبرر السفير فعلته بأنها مجرد هواية صدق المثل القائل "الطبع غلب التطبع 👔" pic.twitter.com/rr5MPkG1U8 — سَجَد الجبوري (@sjd_aljubori) July 13, 2022

وكتب “حيـــدر كــاظــم العمـاري”: “العراق : سفيرنا حيدر البراك في احدى الدول العربية يستخدم قاذفة RPG7.. مع كل الأسف إذا هذا سفير وهذا تصرفاته ارجع لبلدك واستخدم مدفع.. عيب عليكم يا وزارة الخارجية العراقية”.

العراق :-

سفيرنا حيدر البراك في احدى الدول العربية

يستخدم قاذفة RPG7 مع كل الاسف اذا هذا سفير وهذا تصرفاته

ارجع لبلدك واستخدم مدفع عيب عليكم يا وزارة الخارجية @Iraqimofa pic.twitter.com/vhGvHjyIvQ — Haidar kadbim -Al amari- حيـــدر كــاظــم العمـاري (@Haidarkadhim2) July 13, 2022

وتفاعل الصحفي عثمان المختار: “صور متداولة للسفير العراقي في بيروت حيدر شياع البراك يقوم باستخدام قاذفة RBG7 في رحلة صيد بمنطقة البقاع يرافقه مسلحون بزي مدني”

وأضاف: “يفترض أن تتحرك الداخلية اللبنانية للتحقق من الصور وحماية أمن مواطنيها من مغامرات السفير قبل كل شيء”.

صور متداولة للسفير العراقي في #بيروت حيدر شياع البراك يقوم باستخدام قاذفة RBG7 في رحلة صيد بمنطقة البقاع يرافقه مسلحون بزي مدني يفترض أن تتحرك الداخلية اللبنانية للتحقق من الصور وحماية أمن مواطنيها من مغامرات السفير قبل كل شيء pic.twitter.com/i21NeJEQ49 — عثمان المختار (@othmanmhmmadr) July 13, 2022

وغرد حساب باسم “بغداد المنصورة”: “السفير العراقي في لبنان حيدر البراك يقضي اوقات فراغه بإطلاق صاروخ آر بي جي هو ومجموعة مسلحة تابعة لحزب الله اللبناني… نطالب وزارة الخارجية بتزويد سفرائها في الدول بصواريخ الكورنيت بدل الـ آر بي جي لان مداه ابعد ???”.

#السفير العراقي في لبنان حيدر البراك يقضي اوقات فراغه بإطلاق صاروخ آر بي جي هو ومجموعة مسلحة تابعة لحزب الله #اللبناني. نطالب وزارة الخارجية بتزويد سفرائها في الدول بصواريخ الكورنيت بدل الـ آر بي جي لان مداه ابعد ??? pic.twitter.com/f8jYFESEVb — ☆بغداد المنصورة☆ (@dptKmdJeLLWVpBQ) July 13, 2022

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها البراك الجدل، ففي مارس الماضي، طلبت وزارة الخارجية العراقية من سفيرها البراك، العودة إلى بغداد، بعد تداول مقطع مصور على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر السفير في تصرف وُصف بـ”غير اللائق”.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن وزير الخارجية فؤاد حسين وجه باستقدام السفير حيدر البراك إلى بغداد، للتداول بشأن ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن منع السفير أحد أعضاء وفد عراقي زار لبنان مؤخرا لإجراء مباحثات ثنائية، من الإدلاء بتصريح للصحافة.

وأشار المتحدث حينها إلى أن الوزارة ستعمل لـ”الوقوف على حيثيات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب”.