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صحيفة “الوطن” السعودية تهين أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وتشعل موجة غضب ضدها

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
صحيفة الوطن السعودية watanserb.com
امير الكويت نواف الاحمد الصباح

وطن – تسبب صحيفة الوطن السعودية بموجة غضب ضدها عقب نشرها صورة العدد الرئيسي للصحيفة ضمت فيها صور المشاركين في القمة الخليجية الأمريكية المقرر عقدها في جدة يوم 16 يوليو الجاري.

ونشرت الصحيفة صورة زعماء دول مجلس التعاون وزعماء مصر والأردن والعراق، إلا أنها أسقطت صورة أمير الكويت الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح.

وعقب موجة الغضب عادت الصحيفة لنشر صورة أخرى لعددها الجديد، مقدمة اعتذارها عن سقوط صورة أمير الكويت “سهوا” بحسب زعمها.

الصحيفة تعتذر وتزعم أن ما حدث كان “سهوا”

وقالت الصحيفة في تعليقها على ما حدث: “نتيجة خطأ غير مقصود تم بث المسودة الأولية للصفحة الأولى من الصحيفة التي سقط منها سهوا صورة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة، وتعتذر الصحيفة عن هذا الخطأ وتعيد نشر الصفحة المعتمدة.”

وعلى الرغم من التعديل المزعوم، إلا أن الصحيفة تعمدت قاصدة التقليل من قيمة أمير الكويت دون مراعاة لمكانته الإقليمية وكبر سنه.

قدمت محمد بن زايد على الشيخ نواف الأحمد

وفي هذا السياق، قدمت الصحيفة صورة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد على صورة الشيخ نواف الأحمد الصباح دون مراعاة مكانته الإقليمية وكبر سنه.

كما قدمت الصحيفة بتصدير صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الرغم من ان اجتماع القمة محصور على القادة.

ما فعلته الصحيفة أثار استياء العديد من المغردين، حيث عبر المغرد أسعد الدهيم عن غضبه قائلا: “اعتذار غير مقبول…ولمزيد من الشفافية وحسن الظن يتطلب منكم التحقيق ومعرفة الأسباب التي أدت لهذا الخطأ الجسيم بعدها قد نقبل اعتذاركم!”.

كما انتقد المغرد “حميد” إصرار الصحيفة على الإبقاء على رابط الخبر الأول الذي أسقط صورة أمير الكويت، قائلا:” يظل كلام ماله أي معنى بالذات أن رابط الخطأ – غير المقصود – لم يُحذف بعد”.

وقالت المغردة الكويتية “لولوة”: “جريده تخطأ مثل هالخطأ اكيد مصداقيتكم بتكون مشكوك فيها . عموما متى تأسست جريدتكم لان عندنا جريده اسمها الوطن. تأسست ١٩٦٢ .”

وقال آخر: “المفروض تصحح حتي ترتيب الصور والمفروض تشيل صورة ولي العهد السعودي لان الصوره خاصة بالقاده”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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