شاكيرا تعرض على بيكيه ملايين الدولارات لتسوية الإنفصال .. وردّه عليها صادم

وطن – رفض جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسباني، عرضا سخيًا من المغنية الكولومبية شاكيرا، بينما يحاول الثنائي تسوية شروط الانفصال بينهما.

وفقًا لبرنامج Chisme No Like، على يوتيوب، قدمت شاكيرا عرضًا مذهلاً بعدة ملايين إلى بيكيه، والذي رفضه بشكل مثير لأن فريقه القانوني يعمل على اقتراح مضاد.

يقال إن شاكيرا عرضت تحمل المسؤولية الكاملة عن طفليهما، ساشا وميلانو، اللذين، وفقًا لخطتها، سينتقلان معها إلى ميامي.

لن يتحمل بيكيه أي مسؤولية مالية عن الأطفال. والأكثر من ذلك، أن المغنية ستدفع له حتى السفر بالدرجة الأولى إلى ميامي خمس مرات في السنة لزيارتها.

علاوة على تلك الزيارات الخمس، تقترح شاكيرا أن يقضي الأطفال الصيف مع والدهم.

ومع ذلك ، فإن الجزء الأكثر جدارة بالملاحظة في مقترحات شاكيرا هو أنها عرضت تغطية 20٪ من ديون لاعب كرة القدم – حوالي 2.5 مليون دولار – التي تكبدها بسبب مشاكل قانونية في إسبانيا.

رد فعل بيكيه

في الوقت الحالي، رفض بيكيه كل هذه المقترحات.بحسب ما ذكرت مجلة “ماركا” الإسبانية

ويُعتقد أن كلا الطرفين يعملان بجد لإيجاد حل مقبول لهما في أسرع وقت ممكن.

وأفيد في وقت سابق أن بيكيه سيعارض محاولات شاكيرا لنقل أطفالهما إلى ميامي.

في الشهر الماضي، ورد أنه اتخذ خطوات قانونية لمنع مثل هذه الخطوة. لذلك من المحتمل أن تكون حضانة الأطفال في طليعة مفاوضاتهم.

وفي سياقٍ ذي صلة، اعترفت “نيديا ريبول” والدة المغنية الكولومبية شاكيرا، أنها ستكون سعيدة إذا تصالحت ابنتها مع جيرارد بيكيه بعد الانفصال الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة.

منذ انفصال الثنائي، لم تدل والدة المغنية الكولومبية بأي تصريح في هذا الشأن، وحافظت على بعدها عن الحياة العاطفية لابنتها، حتى الآن.

وقالت لموقع “أوروبا برس“: “بالطبع أود أن يعودوا معًا”.

وسئلت أيضًا عن قرار شاكيرا بالانتقال إلى ميامي مع الأطفال. ومع ذلك، كانت الأم في هذ الموضوع مراوغة بعض الشيء بشأن ذلك.

وقالت “ليس لدي فكرة ، لم أتحدث عن ذلك”.

يذكر أن روبرتو جارسيا، الصديق السابق لإحدى شقيقات شاكيـرا في قال في مقابلة مع صحيفة EsDiario الإسبانية أن شاكيرا وبيكيه كانا يتمتعان بعلاقة مثالية. لكن في الواقع بدأت المشاكل بينهما قبل شهور وكانت الأسباب اقتصادية فقط.

وقال غارسيا إن بيكيه طلب في إحدى المرات من المغنية الكولومبية مبلغًا كبيرًا من المال للاستثمار في أعمال أخرى، لكن شاكيرا رفضت، لأن والديها لم يوافقوا، وهم على وجه التحديد هم الذين قدموا النقطة الأخيرة من عرض على مالية شاكيرا. بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية