سعر جميع العملات بالسوق السوداء في السودان والدولار يواصل الجنون

وطن– تشهد أسعار الدولار في السوق السوداء بالسودان، تغيرات كبيرة ـ انخفاضا وصعودا ـ بشكل يومي منذ بداية إجازة عيد الأضحى، بسبب غلق البنوك فترة الإجازة.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

ويبدو أن سعر الدولار داخل السوق السوداء في السودان، غير محدد ويختلف من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر، حيث أن هذه المعاملات الغير قانونية ليس لها ضابط.

وفي محاولة من (وطن) للوصول إلى أسعار العملة الخضراء في السوق الموازية بالسودان، أفاد متعاملون بأن سعر الدولار أمام الجنيه السوداني بهذه السوق قد وصل إلى 570 جنيها.

فيما أفادت مصادر أخرى بأن سعر الدولار في بعض مناطق السودان، هو 564 جنيها فقط.

ويبدو أن إجازة عيد الأضحى الطويلة قد أثرت على سعر صرف الدولار، وفتحت المجال أمام السوق السوداء للتلاعب بالأسعار في ظل إجازة البنوك.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وبالنسبة لسعر الدولار في السودان بالبنوك، اليوم الخميس 14 يوليو 2022، فإن الأسعار لم تشهد أي تغير منذ بداية إجازة عيد الأضحى.

وجاءت الأسعار بمتوسط 565 جنيها للشراء، و570 جنيها للبيع، متأثرا بالإجازة الطويلة للبنوك خلال عطلة عيد الأضحى.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

هذا وهبط سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء لـ615 جنيها.

فيما كان متوسط سعر اليورو ببنوك السودان 578 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني اليوم حقق سعر 650 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 645 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 148 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 152 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، 152 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 148 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

ووصل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1390 جنيها.

الاقتصاد السوداني أمام كارثة حقيقية

ودخل الاقتصاد السوداني بالفعل في مرحلة التضخم والانكماش الذي تترتب عليه آثار كارثية على الفئات الفقيرة، التي تتسع قاعدتها بشكل مخيف في ظل الظروف الحالية. مما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية وبالتالي تقليص عائد الخدمات والضرائب المتوقعة للدولة.

ويشار إلى أن ارتفاع معدلات البطالة التي تقدر ما بين 40 إلى 50 في المئة، هو أحد أبرز إفرازات الأزمة الاقتصادية الحالية.

إضافة إلى انكماش الإنتاج في ظل تراجع قدرة المؤسسات الإنتاجية على مجاراة الارتفاع المستمر في تكلفة مدخلات الإنتاج بسبب الانخفاض المتواصل في قيمة العملة المحلية.