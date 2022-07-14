رغم الإساءة للرسول.. الإمارات تعلن دعمها للهند وتمول مشروعا ضخما هناك

وطن- يبدو أن الإمارات العربية المتحدة وبقيادة رئيسها الجديد الشيخ محمد بن زايد، تواصل استفزازها للعالم الإسلامي، عبر دعمها للهند والحزب الحاكم هناك غير عابئة بحربها على الإسلام والمسلمين، خاصة الإساءة الأخيرة للرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ والتي فجرت موجة غضب واسعة.

الإمارات تستفز العالم الإسلامي بدعم الهند

وكانت عدة دول عربية قد استدعت الشهر الماضي، سفير الهند لديها بعد إساءة الحزب الحاكم في الهند للنبي، وزوجه السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ الأمر الذي اضطر الحزب للاعتذار وحذف المنشور المسيء.

وفي هذا السياق أعلن اليوم عن استثمارات للإمارات في الهند بقيمة 2 مليار دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فقد تعهدت حكومة الإمارات، الخميس، باستثمار ملياري دولار لتطوير مجمعات غذائية متكاملة في الهند بهدف التصدي لانعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر عقب اجتماع افتراضي بين قادة دول مجموعة “I2U2” التي تضم الإمارات والهند والولايات المتحدة و”إسرائيل”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من استقبال “محمد بن زايد” لرئيس الحكومة الهندي “ناريندرا مودي”. وفي ذروة تعمد الهند السخرية من النبي محمد ـ صلى الله علي وسلم ـ واعتقال وقتل من يعارض ذلك من المسلمين وهدم بيوتهم كما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع.

الإمارات تستثمر ملياري دولار في الهند

ووفقا لبيان مشترك بمناسبة قمة قادة دول مجموعة I2U2 التي تضم دول الإمارات والهند والولايات المتحدة وإسرائيل، الخميس، فإن المجمعات ستقوم على تكنولوجيا مناخية متطورة من أجل تعظيم إنتاجية المحاصيل.

#رئيس_الدولة خلال مشاركته بقمة قادة مجموعة" I2U2 ": الشراكات و الاقتصاد هما السبيل لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم#وام https://t.co/DMIUAEJIzH pic.twitter.com/ROanFCKbeB — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 14, 2022

وجاء هذا الإعلان قبيل قمة افتراضية جمعت رؤساء الإمارات وأمريكا وإسرائيل والهند، ركزت على الأمن الغذائي والطاقة النظيفة وسط مخاوف من نقص الغذاء العالمي بسبب الحرب في أوكرانيا.

هذا التمويل يأتي كجزء من جهود مجموعة من أربع دول تضم الهند وإسرائيل والإمارات وأميركا للمساعدة في معالجة انعدام الأمن الغذائي في جنوب آسيا والشرق الأوسط.

ردود أفعال غاضبة ضد الإمارات

وأثار هذا الخبر ردود أفعال وتعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” في الوقت الذي تعاني في أكثر البلدان العربية والإسلامية من أزمات اقتصادية على كل المستويات والفقر والبطالة والجوع.

وتساءل البعض: لماذا الهند وليست السودان مثلاً؟ لماذا الهند وأزمة الإساءة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مازالت آثارها في الأرجاء؟!

وعلق “فهد الغفيلي” حكومة الهند تحارب الإسلام، وابن زايد يدعم اقتصادهم بالمليارات!”

#الامارات ستموّل مشروعًا في الهند لدعم الأمن الغذائي بقيمة 2 مليار دولار، وذلك خلال القمة الاميركية الهندية "الاسرائيلية" الاماراتية، حسب ما أعلن ذلك مسؤول أمريكي. حكومة الهند تحارب الإسلام، وابن زايد يدعم اقتصادهم بالمليارات!#مقاطعة_المنتجات_الهندية — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) July 14, 2022

دعم هناك وانقلابات هنا

وفي السياق ذاته عقب “هيثم أبو خليل” :” تعويضاً للهند عن مقاطعة المسلمين في أرجاء الأرض لها…..كوهين بن زايد يصر على اثبات يهوديته”.

وقال آدم :”الإمارات بقيادة ولاد زايد تستثمر المليارات في الهند بالقطاعات التجارية الصناعية والزراعية بينما تستثمر المليارات في البلاد العربية في الانقلابات ودعم الدكتاتوريات”.

الإمارات بقيادة ولاد زايد تستثمر المليارات في الهند بالقطاعات التجارية الصناعية والزراعية بينما تستثمر المليارات في البلاد العربية في الإنقلابات ودعم الدكتاتوريات — Adam (@adamm2023) July 14, 2022

ورأى “محمد مصطفى العمراني”: “في الوقت الذي تتداعى فيه الأصوات لمقاطعة المنتجات الهندية أعلنت الإمارات عن استثمار ملياري دولار في الهند وذلك بهدف دعم اقتصاد الهند خصوصا في المجالات الزراعية .!”

في الوقت الذي تواصل فيه الهند التضييق على المسلمين واستهدافهم بشكل ممنهج من قبل حكومة مودي المتطرفة ، وفي الوقت الذي تتداعى فيه الأصوات لمقاطعة المنتجات الهندية أعلنت الإمارات عن استثمار ملياري دولار في الهند وذلك بهدف دعم اقتصاد الهند خصوصا في المجالات الزراعية .!#الإمارات — محمد مصطفى العمراني (@Moh222alamrni) July 14, 2022

وعقب “رامي سامي” أن العبد الاماراتي-حسب تعبيره- يدفع مرغماً للهند بأوامر أمريكية ليمنع الهند من شراء المواد من روسيا”.