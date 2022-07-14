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حفل شذوذ وجنس جماعي في مصر.. هكذا كشفت السلطات الأمر بالصدفة

باسل النجار
كتب باسل النجار
حفل شذوذ وجنس جماعي في مصر watanserb.com
حفل شذوذ وجنس جماعي في مصر

وطن– قادت الصدفة السلطات في مصر إلى ضبط شبكة تستقطب الشواذ، عبر موقع التواصل “فيس بوك”، لممارسة الجنس الجماعي والشذوذ في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وكشف موقع “القاهرة24” أن التحقيقات جارية مع 5 عاطلين تم ضبطهم، وهم من أنشأوا هذه الصفحة على موقع التواصل.

وأوضح الموقع كيفية وصول السلطات المصرية لهذه الشبكة، التي تنظم حفلات الشذوذ والجنس الجماعي بمنزل أحدهم في الهرم.

وذكر التقرير نقلا عن التحقيقات أن أحد الضحايا تعرف على المتهمين ولم يكن يعرف ما يحيكونه.

وقال في شهادته بالتحقيق:”مكنتش أعرف أنهم بيعملوا شذوذ جنسي تعرفت عليهم على القهوة.. وروحت معاهم البيت لقتهم بيمارسوا الجنس مع بعض فروحت بلغت شرطة.”

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وكان قسم شرطة الهرم، قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يفيد وجود شبكة شذوذ جنسي بين شباب عاطلين.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين صحة البلاغ.

ليتم ضبط المتهمين وبحوزتهم موبايل لتصوير علاقتهم المحرمة، وكذلك مخدر الحشيش.

وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

في نفس السياق كشفت التحقيقات، عن تفاصيل جديدة في واقعة إقدام سيدة على قتل زوجها عن طريق فصل رأسه عن جسده، وقطع عضوه الذكري، في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

ووفقًا للتحقيقات، اصطحب فريق التحقيق، برئاسة المستشار محمد خالد شوقي، وكيل نيابة الحوادث بشمال الجيزة، المتهمة لتمثيل الجريمة.

ومن خلال المعاينة التصويرية، كشفت المتهمة، أنها عقدت النية على إنهاء حياة زوجها، بسبب أنه كان يجبرها على مشاهدة الأفلام الإباحية، وإرغامها على ممارسة العلاقة بشكل شاذ ما نتج عنه مرضها.

وقررت جهات التحقيق عرض المتهمة على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها.

اغتصاب فتاة سودانية في مصر

وفي سياق آخر تباشر النيابة المصرية، التحقيق مع 3 عاطلين في اتهامهم بخطف واغتصاب فتاة سودانية أثناء سيرها بشارع الهرم، ومواقعتها جنسيا رغما عنها.

التحقيقات الأولية أظهرت أن المجني عليها كانت تسير في شارع الهرم يوم الواقعة، حيث خرج عليها المتهمون، وقاموا باصطحابها إلى شقة أحدهم، وتناوبوا على اغتصابها، قبل أن تتمكن من الهروب من الشقة.

وذهبت المجني عليها إلى قسم شرطة الهرم، وقدمت بلاغا يفيد بتعرضها لخطف واغتصاب من 3 شباب وتصويرها عارية بمنطقة الهرم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أعدت الأكمنة اللازمة، ونجحت في ضبط المتهمين وقد اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وهذه ليست الواقعة الأولى من نوعها، فسبق أن كشفت لاجئة سودانية عن تعرضها للاغتصاب من قبل محام حقوقي مصري تخصص في قضايا اللاجئين، وناشط نوبي مصري، ولاجئ سوداني.

3 ذئاب بشرية تناوبوا عليها.. تفاصيل اغتصاب فتاة سودانية في شارع الهرم بمصر
المصدرالقاهرة24 ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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