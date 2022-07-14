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انفجار حقل برهان في سلطنة عمان.. أسماء وجنسيات المتوفين والمصابين

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
انفجار حقل برهان watanserb.com
انفجار حقل برهان في سلطنة عمان

وطن – كشف مغردون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” جنسيات المتوفين والمصابين نتيجة انفجار وحدة الغاز في حقل “برهان” النفطي بقرن علم في سلطنة عمان، الذي وقع أمس الأربعاء.

وقال حساب يحمل اسم “المهندس” ويعرف نفسه بأنه مهندس ورجل أعمال، أن الانفجار أدى لوفاة اثنين من العمانيين هما جمال البلوشي وسليمان الحارث.

كما أكد وقوع إصابات لاثنين من العمانيين أيضا، مشيرا إلى وجود إصابة ثالثة من الجنسية الفنزويلية، وإصابته طفيفة.

انفجار حقل برهان بسلطنة عمان

وكانت صحيفة “الرؤية” العمانية قد ذكرت أن مصدرا مطلعا أكد لها أن انفجارا وقع في وحدة صيانة حفر الغاز التابعة لشركة “هاليبرتون سنابنج يونت” بحقل برهان بقرن علم التابعة لشركة تنمية نفط عمان.

ونشر ناشطون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق الانفجار الذي تعرضت له وحدة الغاز في حقل برهان.

من جانبها، ذكرت شركة “هاليبرتون سنابنج يونت” أنها لم تقدر حجم الخسائر البشرية والمادية التي نتجت عن الانفجار حتى الآن، كشف نشطاء عمانيون بتويتر عن عدد القتلى.

شركة “هالبيرتون”

ويشار إلى أن شركة “هالبيرتون” تعد شركة عالمية رائدة في مجال البترول وصناعات النفط والغاز على المستوى العالمي.

واستنكر ناشطون أوضاع العاملين في قطاع النفط والغاز بالسلطنة، مشيرين إلى أن “جميع العاملين في قطاع النفط والغاز يعملون برواتب متدنية” حسب وصفهم.

كما لفت البعض إلى أن هؤلاء العمال يطالبون منذ سنوات بعلاوة خطر “ولا لمستجيب لمطالبهم.”

اكتشاف نفطي كبير في سلطنة عمان

وكان وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، محمد بن حمد الرمحي، قد أعلن في يونيو الماضي، عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بالسلطنة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء العمانية، أشار “الرمحي” آنذاك إلى أن هذه الاكتشافات “ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة.

وأكد الوزير العماني استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن “احتياطي سلطنة عمان من النفط الخام يبلغ حاليا 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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