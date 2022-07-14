العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا في توقع مفاجئ للعام 2022 .. ماذا سيحدث!

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وطن – زعمت العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا، التي توقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بشكل صحيح، أن المدن ستواجه نقصًا في المياه بسبب الجفاف هذا العام 2022.

وحذرت بابا فانجا التي توفيت قبل 25 عامًا في عام 1996 عن عمر يناهز 84 عامًا، من أن المدن الكبيرة ستواجه الجفاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه يبدو أن للتنبؤ بعض الأهمية لأنه تم الإبلاغ هذا الأسبوع عن أن سكان “كينت” (مقاطعة تقع جنوب شرق إنجلترا) تلقوا تحذيرًا بشأن المياه، ودعوة “للاستخدام الضروري فقط”.

وتلقى السكان المحليون تحذيراً من قبل شركة South East Water لتقليل استخدامهم للمياه حيث أدى الطلب المتزايد ودرجات الحرارة المرتفعة بالفعل إلى نقل تصنيف المقاطعة إلى “الوضع الأحمر” فيما يتعلّق بالمياه.

ومع ذلك، لا تعاني المملكة المتحدة فقط من نقص في المياه، لأنه تم الإبلاغ هذا الأسبوع عن دول مثل البرتغال وإيطاليا تخبر المواطنين بمحاولة تقييد استخدامهم للمياه.

توقعات بابا فانجا

ومع ذلك، فإن بعض توقعات العرافة البلغارية العمياء بابا فانجا الأخرى لهذا العام لم تحدث حتى الآن، بعد أن زعمت أن العالم سيشهد أحداثًا مرعبة بما في ذلك موجات المد القاتلة ووباء آخر.

فلم تضرب أي موجات تسونامي كبيرة الشواطئ حتى الآن، لكن يبدو أن جائحة Covid-19 تعود بموجاتٍ جديدة في دول العالم المختلفة .

كما رأينا أيضًا تفشي مرض “جدري القرود” في جميع أنحاء العالم. لكنه فشل في التسبب في أي مشاكل عامة حقيقية.

زعمت بابا فانجا، أن لديها هدية نادرة من الله ساعدتها على رؤية المستقبل بعد أن فقدت بصرها في سن الثانية عشرة.

لقد توقعت بشكل صحيح في السابق الغزو الروسي لأوكرانيا وكذلك هجمات الحادي عشر من سبتمبر في مدينة نيويورك.

حتى أنها زعمت “بشكل مرعب” ذات مرة في مقابلة أجريت عام 1979 أن روسيا ستهيمن على العالم. وأن الرئيس فلاديمير بوتين سيصبح “سيد العالم” -حسب تعبيرها-.

كما أنها توقعت الحرب العالمية الثالثة والاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.

خلال المقابلة مع الكاتبة فالنتين سيدوروف، قالت إن “مجد” بوتين سيبقى “كما هو”.

وقالت: “سيذوب الجميع، كما لو كان الجليد، واحدًا فقط لم يمسه – مجد فلاديمير ، مجد روسيا .. سيصبح سيد العالم”.

يُزعم أنها خلال 50 عامًا، توقعت أيضًا جائحة فيروس كورونا وكارثة تشيرنوبيل في أوكرانيا في عام 1986 ووفاة الأميرة ديانا في عام 1997.

وبحسب ما ورد تنبأت بابا فنجا بتفشي فيروس كوفيد منذ سنوات عندما حذرت: “الهالة ستنتشر في كل مكان”.

هجمات سبتمبر وأوباما وترامب

في عام 1989، ورد أنها تنبأت بهجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي.

كما تنبأ “بابا” بشكل صحيح بأن الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين [باراك أوباما] سيكون أول رئيس أسود، رغم أنها قالت إنه سيكون الأخير.

وقالت أيضًا إن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة كان من المقرر أن “يواجه أزمة” من شأنها أن “تسقط البلاد” والتي يمكن أن تكون مرتبطة بالتحديات التي واجهتها خلال فترة رئاسة ترامب. بما في ذلك اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن.

لكنها توقعت بشكل خاطئ أن أوروبا “ستنتهي من الوجود” بحلول عام 2017. وقالت إن القارة ستتحول إلى “أرض قاحلة خالية تمامًا من الحياة البشرية”.