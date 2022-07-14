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أثناء عودتهم من مسابقة للقرآن الكريم.. مصرع 4 أطفال مصريين إثر سقوط حافلة في ترعة

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
مصرع 4 أطفال مصريين watanserb.com
مصرع 4 أطفال مصريين في سقوط حافلة في ترعة

وطن – لقي أربعة أطفال مصرعهم، وأصيب 11 آخرون، إثر سقوط حافلة كانت تقلهم في ترعة السلام بين محافظتي الدقهلية ودمياط بمصر.

الأطفال كانوا في طريق العودة إلى قرية ”ليسا الجمالية“ بعد المشاركة في مسابقة للقرآن الكريم.

ووقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للحادثة وأسماء الضحايا، وهم حنين حافظ رفاعي وتسنيم محمود رفاعي وشيماء عبد الناصر الجمال ومحمد إبراهيم جمال.

وصرحت النيابة العامة في مصر مساء الأربعاء، بدفن جثامين الأطفال الأربعة الذين لقوا مصرعهم في الحادث.

وتقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتعازيه لأسر الضحايا.

ووجه الطيب، قيادات الأزهر الشريف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مبالغ مالية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين.

وأمر الطيب، بتوفير إعانات مالية شهرية للمحتاجين منهم، وتوفير الدعم الصحي اللازم للمصابين من عمليات جراحية ومستلزمات طبية في مستشفيات جامعة الأزهر.

وكلف محافظ الدقهلية أيمن مختار، مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة، بسرعة التدخل للتعامل الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم وصرف المساعدات لأسر المتوفين والمصابين في الحادث.

وقررت المحافظة صرف مساعدة بمبلغ 8000 جنيه لكل أسرة من أسر المتوفين الأربعة، وصرف مبلغ 2000 جنيه لكل مصاب. مع تسجيل الأسر المتضررة على برنامج الدعم الحكومي للأسرة الفقيرة المعروف في مصر بـ”تكافل وكرامة”.

غرق 7 أطفال في الأقصر

وجاء الحادث بعدما لقي سبعة أطفال حتفهم غرقا، في بلدة القرنة غربي محافظة الأقصر بصعيد مصر.

بينما جاء ذلك إثر انقلاب دراجة نارية بثلاثة عجلات “تروسيكل” كانوا يستقلونها في إحدى ترع المحافظة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن من بين الغرقى الصغار 6 أشقاء، وقد انتشلت فرق الإنقاذ النهري جثث الأطفال.

وكان على متن تلك الدراجة قبل سقوطها في الترعة 10 أشخاص هم رجل يقودها ومعه زوجته وأولادهم الستة.

والأطفال السبعة الذين لقوا مصرعهم، هم زكريا الحسن محمد، وفاطمة الحسن محمد، وسارة الحسن محمد، وهاجر الحسن محمد، ويوسف الحسن محمد، ويوسف الراعي باهي، وإبراهيم الحسن محمد.

المصدروطن - رصد تويتر
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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