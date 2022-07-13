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حياتنا

يمني يحرق نفسه داخل أحد البنوك لامتناع البنك عن سداد مديونيته (شاهد)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
يمني يحرق نفسه داخل بنك الكريمي watanserb.com
يمني يحرق نفسه داخل بنك الكريمي

وطن – لقي مواطن يمني يدعى محمد عدنان نعمان، مصرعه عقب إقدامه على إحراق نفسه داخل بنك الكريمي في العاصمة صنعاء؛ بسبب امتناع البنك عن سداد مديونيته.

وبحسب مصادر مقربة من أسرة “عدنان”، فقد توفي إثر قيامه بإحراق نفسه داخل بنك الكريمي بشارع عمان في صنعاء بعد مماطلة البنك في دفع مستحقات عمل.

وكان عقد عمل قد تم توقيعه بين المنتحر والطرف الثاني (س-ج) مدير الموارد البشرية في بنك الكريمي.

وشمل العقد تدريع أبواب عدد من فروع البنك وتركيب لوحات إعلانية، في مدينة التربة وصنعاء والحديدة.

وبعد إنهاء العمل وفق البنود التي تضمنها العقد، امتنع البنك عن سداد المديونية الخاصة بالضحية والمقدرة بـ 11 مليون ريال يمني، تحت مبررات واهية.

وظل عدنان يطالب بنك الكريمي بصرف المديونية لأكثر من عام. لكنه تعرض للماطلة من قبل إدارة البنك.

ونتيجة لتأخير دفع تلك المستحقات والضغوطات التي تعرض لها من قبل الموردين، قام الضحية بإحراق نفسه. وأصيب بجواره أحد الموظفين العاملين في البنك أثناء محاولته إنقاذه.

ولم يصدر توضيح رسمي من بنك الكريمي حتى الآن، حول الحادثة. كما لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية.

21 حالة انتحار خلال 36 يوماً بمناطق سيطرة الحوثييين

وكانت إحصائية حديثة قد كشفت وقوع 21 حالة انتحار خلال 36 يوماً بمناطق سيطرة الحوثييين، وذلك بالتزامن مع تدهور الوضع المعيشي ما يدفع العديد من السكان من مختلف الأعمار على الانتحار هرباً من حدة الضغوط التي عصفت بهم.

وكشفت تقارير يمنية عن انتحار مواطن يمني كل يومين في مدن عدة، معظمها واقعة تحت سيطرة الحوثي، وذلك بواقع 21 حادثة انتحار خلال 36 يومًا.

وهناك مدن عدة تحت سيطرة الحوثيين منها إب وصنعاء والبيضاء وتعز وعمران وغيرها قد شهدت في الأسابيع الماضية تسجيل العديد من حالات الانتحار في أوساط المدنيين من مختلف الأعمار.

وأغلب الحالات، ناتج من تدهور الأوضاع المعيشية وجرائم القمع والتنكيل وفرض الجماعة الإتاوات على السكان. في ظل معاناتهم المتكررة وانعدام فرص العمل أمام الآلاف منهم بمن فيهم الذين فقدوا رواتبهم.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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