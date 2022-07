والدة شاكيرا تفاجئ الجميع بتعليقها لأوّل مرة على انفصال ابنتها عن بيكيه!

وطن – اعترفت “نيديا ريبول” والدة المغنية الكولومبية شاكيرا، أنها ستكون سعيدة إذا تصالحت ابنتها مع جيرارد بيكيه بعد الانفصال الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة.

منذ انفصال الثنائي، لم تدل والدة المغنية الكولومبية بأي تصريح في هذا الشأن، وحافظت على بعدها عن الحياة العاطفية لابنتها، حتى الآن.

وقالت لموقع “أوروبا برس“: “بالطبع أود أن يعودوا معًا”.

وسئلت أيضًا عن قرار شاكيرا بالانتقال إلى ميامي مع الأطفال. ومع ذلك، كانت الأم في هذ الموضوع مراوغة بعض الشيء بشأن ذلك.

وقالت “ليس لدي فكرة ، لم أتحدث عن ذلك”.

وفيما يتعلق بصحة زوجها (والد شاكيرا)، أوضحت “ريبول” أنه يتحسن منذ السقوط الذي عانى منه والذي اضطر إلى نقله إلى المستشفى بسببه.

وقالت “إنه هناك يتحسن يوما بعد يوم بفضل الله. أتمنى أن يخرج من المستشفى هذا الشهر”.

في سياقٍ منفصل، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً حصرية، للمغنية الكولومبية شاكيرا وهي تتزلج مع صديقها الوسيم في إسبانيا، بعد انفصالها المفاجئ عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه بعد 11 عامًا من العلاقة بينهما.

وشوهدت شاكيرا وهي تمارس رياضة ركوب الأمواج مع رجل وسيم وابنها ميلان.

وليس من الواضح مع من كانت شاكيـرا البالغة (45 سنة)، تتزلج على الماء بالضبط. وما إذا كان الرجل مدرسًا يعمل في مدرسة لركوب الأمواج أو إذا كان صديقًا.

