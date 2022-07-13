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حياتنا

والدة شاكيرا تفاجئ الجميع بتعليقها لأوّل مرة على انفصال ابنتها عن بيكيه!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
والدة شاكيرا تعلق على أزمة ابنتها مع بيكيه watanserb.com
والدة شاكيرا تريد عودة ابنتها وجيرارد بيكيه معًا

وطن – اعترفت “نيديا ريبول” والدة المغنية الكولومبية شاكيرا، أنها ستكون سعيدة إذا تصالحت ابنتها مع جيرارد بيكيه بعد الانفصال الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة.

منذ انفصال الثنائي، لم تدل والدة المغنية الكولومبية بأي تصريح في هذا الشأن، وحافظت على بعدها عن الحياة العاطفية لابنتها، حتى الآن.

والدة شاكيرا
والدة شاكيرا

وقالت لموقع “أوروبا برس“: “بالطبع أود أن يعودوا معًا”.

وسئلت أيضًا عن قرار شاكيرا بالانتقال إلى ميامي مع الأطفال. ومع ذلك، كانت الأم في هذ الموضوع مراوغة بعض الشيء بشأن ذلك.

وقالت “ليس لدي فكرة ، لم أتحدث عن ذلك”.

وفيما يتعلق بصحة زوجها (والد شاكيرا)، أوضحت “ريبول” أنه يتحسن منذ السقوط الذي عانى منه والذي اضطر إلى نقله إلى المستشفى بسببه.

شاكيرا ووالدها
شاكيرا ووالدها

وقالت “إنه هناك يتحسن يوما بعد يوم بفضل الله. أتمنى أن يخرج من المستشفى هذا الشهر”.

في سياقٍ منفصل، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً حصرية، للمغنية الكولومبية شاكيرا وهي تتزلج مع صديقها الوسيم في إسبانيا، بعد انفصالها المفاجئ عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه بعد 11 عامًا من العلاقة بينهما.

وشوهدت شاكيرا وهي تمارس رياضة ركوب الأمواج مع رجل وسيم وابنها ميلان.

وليس من الواضح مع من كانت شاكيـرا البالغة (45 سنة)، تتزلج على الماء بالضبط. وما إذا كان الرجل مدرسًا يعمل في مدرسة لركوب الأمواج أو إذا كان صديقًا.

اسباب انفصال شاكيرا وبيكيه

وكشف روبرتو جارسيا، الصديق السابق لإحدى شقيقات شاكيـرا في مقابلة مع صحيفة EsDiario الإسبانية أكد فيها أن شاكيرا وبيكيه كانا يتمتعان بعلاقة مثالية. لكن في الواقع بدأت المشاكل بينهما قبل شهور وكانت الأسباب اقتصادية فقط.

وقال غارسيا إن بيكيه طلب في إحدى المرات من المغنية الكولومبية مبلغًا كبيرًا من المال للاستثمار في أعمال أخرى، لكن شاكيرا رفضت، لأن والديها لم يوافقوا، وهم على وجه التحديد هم الذين قدموا النقطة الأخيرة من عرض على مالية شاكيرا. بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية

المصدرأوروبا برس - ماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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