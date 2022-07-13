هذه الخرائط تُظهر أكثر النظامين هيمنة على العالم Android أو Apple؟

وطن– ينقسم العالم إلى فئتين من الأشخاص: مستخدمو أندرويد ومستخدمو أبل. لقد خاض عملاقا الهاتف المحمول حربًا بلا هوادة لسنوات عديدة، وسترى أن النظام التشغيل الذي يقود ويهيمن على العالم، ليس بالضرورة النظام الذي تعتقده.

نشر موقع “ديموتيفاتور” الفرنسي، من خلال تقريره خرائط كشفت بدقة كبيرة أي من نظامي Android أو Apple؛ الأكثر انتشارًا في كل بلد في العالم، قارة تلو قارة.

نُشرت الخرائط بواسطة موقع Electronics Hub، وهي تستند إلى تحليل نوعي لما يقرب من 350.000 تغريدة حول العالم والتي تضمنت مواقف إيجابية ومحايدة وسلبية تجاه Android و Apple.

لطالما كان الصراع بين Android و Apple حادا إلى حد ما منذ البداية. وعلق ستيف جوبز قائلا ، عندما أطلقت Google Android بعد عشرة أشهر فقط من إطلاق Apple لجهاز iPhone: “سأقوم بتدمير نظام Android هذا، لأنه منتج مسروق. وأنا مستعد لشن حرب نووية بسبب هذا”.

بسبب هذا الخلاف الأبدي، أصبح شراء الهاتف مرتبط باختيار أحد النظامين. ويصاحب كل اختيار ترسانة من الحجج المؤيدة والمعارضة.

إذا كنت من محبي iPhone، فأنت عاشق للأناقة وبساطة التصميم وستشعر بالرعب من الفوضى المربكة التي يمثلها نظام التشغيل Android. وإذا كنت من محبي Android، فأنت تشفق على مستخدم iPhone، الذي يعتبر أسير نظام بيئي مغلق باهظ الثمن مصمم فقط لاستخراج الأموال من مستخدميه.

Android مقابل Apple، منافسة صعبة

استنادًا إلى المنافسة بين النظامين في العالم، تبين أن نظام التشغيل Android؛ هو الفائز. ظهر نظام أنرويد في 74 بلد (باللون الأخضر على الخريطة) من مجموع 142 دولة خضعت للدراسة. و65 بلد فقط يفضلون نظام Apple (باللون الرمادي على الخريطة).

بالرجوع إلى النسبة المئوية، كانت نسبة استعمال أنرويد في العالم في حدود 52٪ أما نظام أبل فوصل إلى نسبة 48٪، وهذا ليس فرقًا كبيرًا بالطبع ولكنه مع ذلك يسمح لنا بالقول إن Android يجذب المزيد من الناس في شتى أنحاء العالم ومن مختلف البلدان.

في المقابل،لم تستطع بيلاروسيا وفيجي وبيرو (باللون الأصفر على الخريطة) تحديد الجانب الذي ستدعمه في حرب الهاتف العالمية هذه.