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حياتنا

هذه الخرائط تُظهر أكثر النظامين هيمنة على العالم Android أو Apple؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
منافسة حادة بين الأندرويد و الأبل watanserb.com
منافسة حادة بين الأندرويد و الأبل

وطن– ينقسم العالم إلى فئتين من الأشخاص: مستخدمو أندرويد ومستخدمو أبل. لقد خاض عملاقا الهاتف المحمول حربًا بلا هوادة لسنوات عديدة، وسترى أن النظام التشغيل الذي يقود ويهيمن على العالم،  ليس بالضرورة النظام الذي تعتقده.

نشر موقع “ديموتيفاتور” الفرنسي، من خلال تقريره خرائط كشفت بدقة كبيرة أي من نظامي Android أو Apple؛ الأكثر انتشارًا في كل بلد في العالم، قارة تلو قارة.

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نُشرت الخرائط بواسطة موقع Electronics Hub، وهي تستند إلى تحليل نوعي لما يقرب من 350.000 تغريدة حول العالم والتي تضمنت مواقف إيجابية ومحايدة وسلبية تجاه Android و Apple.

نُشرت الخرائط بواسطة موقع Electronics Hub، وهي تستند إلى تحليل نوعي لما يقرب من 350.000 تغريدة حول العالم
نُشرت الخرائط بواسطة موقع Electronics Hub، وهي تستند إلى تحليل نوعي لما يقرب من 350.000 تغريدة حول العالم

لطالما كان الصراع بين Android و Apple حادا إلى حد ما منذ البداية. وعلق ستيف جوبز قائلا ، عندما أطلقت Google Android بعد عشرة أشهر فقط من إطلاق Apple لجهاز iPhone: “سأقوم بتدمير نظام Android هذا، لأنه منتج مسروق. وأنا مستعد لشن حرب نووية بسبب هذا”.

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بسبب هذا الخلاف الأبدي، أصبح شراء الهاتف مرتبط باختيار أحد النظامين. ويصاحب كل اختيار ترسانة من الحجج المؤيدة والمعارضة.

نظام تشغيل أندرويد مسيطر في منطقة شمال القارة الأميركية
نظام تشغيل أندرويد مسيطر في منطقة شمال القارة الأميركية

إذا كنت من محبي iPhone، فأنت عاشق للأناقة وبساطة التصميم وستشعر بالرعب من الفوضى المربكة التي يمثلها نظام التشغيل Android. وإذا كنت من محبي Android، فأنت تشفق على مستخدم iPhone،  الذي يعتبر أسير نظام بيئي مغلق باهظ الثمن مصمم فقط لاستخراج الأموال من مستخدميه.

Android مقابل Apple، منافسة صعبة

استنادًا إلى المنافسة بين النظامين في العالم، تبين أن نظام التشغيل Android؛ هو الفائز. ظهر نظام أنرويد في 74 بلد (باللون الأخضر على الخريطة) من مجموع 142 دولة خضعت للدراسة. و65 بلد فقط يفضلون نظام Apple (باللون الرمادي على الخريطة).

ظهر نظام أنرويد في 74 بلد (باللون الأخضر على الخريطة) من مجموع 142 دولة خضعت للدراسة
ظهر نظام أنرويد في 74 بلد (باللون الأخضر على الخريطة) من مجموع 142 دولة خضعت للدراسة

بالرجوع إلى النسبة المئوية، كانت نسبة استعمال أنرويد في العالم في حدود 52٪ أما نظام أبل فوصل إلى نسبة 48٪، وهذا ليس فرقًا كبيرًا بالطبع ولكنه مع ذلك يسمح لنا بالقول إن Android يجذب المزيد من الناس في شتى أنحاء العالم ومن مختلف البلدان.

نظام أبل يخسر المنافسة
نظام أبل يخسر المنافسة

في المقابل،لم تستطع بيلاروسيا وفيجي وبيرو (باللون الأصفر على الخريطة) تحديد الجانب الذي ستدعمه في حرب الهاتف العالمية هذه.

لم تستطع بيلاروسيا وفيجي وبيرو (باللون الأصفر على الخريطة) تحديد الجانب الذي ستدعمه
لم تستطع بيلاروسيا وفيجي وبيرو (باللون الأصفر على الخريطة) تحديد الجانب الذي ستدعمه

 

المغرب العربي يستخدم نظام التشغيل أبل
المغرب العربي يستخدم نظام التشغيل أبل

 

 

العراق وإيران يدعمان نظم أندرويد
العراق وإيران يدعمان نظم أندرويد
الصين والهند يدعمان نزام التشغيل أندرويد
الصين والهند يدعمان نزام التشغيل أندرويد
المصدرديماتيفاتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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