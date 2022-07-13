نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن يمارس الدعارة (شاهد)

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مجموعة من الوثائق والنصوص ومقاطع الفيديو تؤكد بأن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن متورط في ممارسة الدعارة، حيث كشفت الوثائق أنه أنفق مبلغًا مذهلاً قدره 30 ألف دولار على مرافقين في غضون خمسة أشهر.

وكشفت الوثائق أن نجل الرئيس كتب شيكات لامرأة أوكرانية قامت البنوك بوضع علامة حمراء على معاملاتها بسبب نشاط مشبوه.

رسائل على هاتفه كشفت الأمر

وأكدت الصحيفة على أن نصوص من هاتف الـiPhone الخاص بـ”هانتر” تُظهر له أيضًا شيكات بخط اليد متخفية في شكل خدمات طبية للمرافقات التي توفرها شركة تدعى “موروفا” عبر موقعها الإلكتروني مع عاهرات لا تتجاوز أعمارهن 20 عامًا.

ووفقا للصحيفة فقد جاءت بعض مدفوعات “هانتر” بعد ساعات فقط من حصوله على آلاف الدولارات من والده.

تُظهر مقاطع الفيديو والصور أن هانتر يساعد في نقل تلك البغايا عبر خطوط الولاية لقضاء ليلة مريعة معه – وهي جريمة فيدرالية محتملة.

وكانت المواد في أيدي مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ ديسمبر 2019 ، مما يزيد من احتمالية أن يؤدي تحقيقه في قضية هانتر إلى توجيه اتهامات بشأن تعامله مع عاهرات – على الرغم من أن الخبراء يقولون إن الملاحقات القضائية على تهم الدعارة وحدها نادرة.

ويخضع نجل الرئيس حاليًا لتحقيق فيدرالي يقال إنه يدرس الجرائم الضريبية المحتملة وغسيل الأموال والضغط الأجنبي غير القانوني المزعوم المرتبط بصفقاته التجارية الخارجية.

عاهرة تلقت 274 ألف دولار خلال 4 أشهر

ووفقا للصحيفة فإن “الطالبة” آنا دختيار من صني آيلز بيتش بولاية فلوريدا ، تلقت 274،873 دولارًا أمريكيًا بين نوفمبر 2018 ومارس 2019 دون “أي غرض اقتصادي واضح ومشروع”.

وقالت إن الأموال تم استلامها من ثمانية مرسلين بما فيهما اثنتان من النساء اللواتي تم ذكرهن على أنهن يودعن مبالغ كبيرة في حساب “دختيار” ظهرتا في رسائل نصية على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بـ “هانتر” ، ويبدو أنهما عاهرات وظفهما هو.

في المحادثات النصية التي أجراها هانتر مع شركة موريفا ، أحالته إلى موقع ويب يسمى UberGFE.com ، والذي يعلن عن “عارضين” يمكنهم منح العملاء “تجربة صديقة” في لوس أنجلوس ونيويورك وبوسطن وميامي وواشنطن العاصمة وشيكاغو ولندن و باريس.

ويتم تصوير النساء في الموقع بملابس داخلية ضيقة أو شبه عارية.

يقول الموقع إن لديه موظفين في أوكرانيا ، وبعض النساء الذين عينتهم شركة موريفا لديهم أسماء أوكرانية.

ولدى شركة UberGFE صفحة تقول إنها تدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا وتوفر عناوين العملات المشفرة للزوار للتبرع للصناديق الخيرية المزعومة.

شيكات عبر البريد إلى البغايا

وأرسل هانتر صورًا إلى موريفا تظهر أنه أرسل شيكات بالبريد إلى البغايا مقابل آلاف الدولارات من حسابه المشترك مع زوجته السابقة كاثلين ، التي طلقته في عام 2017.

وتُظهر المستندات الموجودة على الكمبيوتر المحمول هانتر وهو يسأل موريفا عن الفتيات اللائي كن متاحات “للمتعة” في 11 ديسمبر 2018 عندما أقام في جناح بقيمة 700 دولار في الليلة في فندق روكسي في منطقة تريبيكا بنيويورك.

ثم حجز تذاكر قطار امتراك لنقل ثلاث عاهرات من بوسطن إلى نيويورك.