مفاجأة .. الرئيس السريلانكي حاول الهروب إلى الإمارات لكنّه فشل لهذا السبب!

وطن – كشف تقرير إخباري عنّ أنّ الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا الذي هرب من بلاده كان يود التوجه إلى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان الرئيس السريلانكي وزوجته وحارسه الشخصي من بين أربعة ركاب على متن طائرة عسكرية من طراز “أنتونوف 32″، أقلعت من المطار الدولي الرئيسي متوجهة إلى جزر المالديف المجاورة. بحسب مصادر الهجرة

View this post on Instagram A post shared by العربية Al Arabiya (@alarabiya)

وقال مسؤول هجرة مشارك في العملية: “تم ختم جوازات سفرهم. واستقلوا رحلة القوات الجوية الخاصة”.

كان هروب الرئيس السريلانكي البالغ من العمر 73 عامًا، في وضع حرج لأكثر من 24 ساعة في “مواجهة مذلة” مع موظفي الهجرة في المطار.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” فإن الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا كان يريد السفر إلى دبي على متن رحلة تجارية، لكن الموظفين في مطار باندارانيك الدولي، انسحبوا من خدمات VIP وأصروا على أن جميع الركاب يجب أن يمروا من خلال القنوات العامة.

قال مسؤول أمني إن الحزب الرئاسي كان مترددًا في المرور عبر القنوات العادية خوفًا من ردود الفعل العامة. ونتيجة لذلك غاب عن أربع رحلات يوم الاثنين كان من الممكن أن تنقلهم إلى الإمارات العربية المتحدة.

وذكر المسؤول أن السماح برحلة عسكرية للهبوط في أقرب جيران الهند لم يتم تأمينه على الفور.

في وقت ما يوم الثلاثاء توجهت المجموعة إلى قاعدة بحرية بهدف الفرار عن طريق البحر.

شقيق الرئيس السريلانكي

وغاب باسل، شقيق راجاباكسا الأصغر، الذي استقال في أبريل / نيسان من منصب وزير المالية، عن رحلته الخاصة بطيران الإمارات إلى دبي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد مواجهة متوترة من جانبه مع موظفي المطار.

حاول باسل – الذي يحمل الجنسية الأمريكية بالإضافة إلى الجنسية السريلانكية – استخدام خدمة “كونسيرج” مدفوعة الأجر للمسافرين من رجال الأعمال. لكن موظفي المطار والهجرة قالوا إنهم انسحبوا من خدمة المسار السريع.

قال مصدر دبلوماسي إن شقيق الرئيس السريلانكي اضطر إلى الحصول على جواز سفر أميركي جديد بعد أن تركه خلفه في القصر الرئاسي عندما تراجع “راجاباكسا” على عجل لتجنب الضجة يوم السبت.

وقالت مصادر رسمية إن حقيبة مليئة بالوثائق تُركت في القصر الفخم إلى جانب 17.85 مليون روبية (حوالي 50 ألف دولار) نقدًا. وهي الآن في عهدة محكمة في كولومبو.

ولم ترد أي كلمة رسمية من مكتب الرئيس حول مكان وجوده.

مقطع يبيّن العدد المهول للمحتجين خارج القصر الرئاسي في سريلانكا حيث تمكن البعض منهم اقتحام القصر مع تزايد الأزمة الاقتصادية في البلاد.pic.twitter.com/JVzbxduzwb — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 9, 2022

راجاباكسا متهم بسوء إدارة الاقتصاد إلى درجة نفد فيها النقد الأجنبي في البلاد لتمويل حتى أهم الواردات. مما أدى إلى صعوبات شديدة لـ 22 مليون نسمة.

إذا تنحى عن منصبه كما وعد، فسيصبح رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ تلقائيًا رئيسًا بالنيابة حتى ينتخب البرلمان نائبًا لقضاء فترة الرئاسة التي تنتهي في نوفمبر 2024.

لكن ويكرمسنغ أعلن بنفسه عن استعداده للتنحي إذا تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.