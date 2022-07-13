كلمة محمد بن زايد لشعب الإمارات وهذا ما قاله عن الشيخ خليفة (فيديو)

وطن- بثت وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية كلمة مصورة بالفيديو وجهها رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، لأبناء شعبه والمقيمين على أرض الدولة الخليجية.

محمد بن زايد ينعي الشيخ خليفة مجددا

ووجه محمد بن زايد في كلمته التي بثتها وكالة الأنباء الإماراتية، عدة رسائل للإماراتيين، كاشفا عن خططه وأهدافه المستقبلية التي قال إنها تسعى إلى الارتقاء بالمواطن الإماراتي على كافة الأصعدة.

#رئيس_الدولة: أخي الشيخ خليفة "رحمه الله" رافق المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في كل مراحل دولة الإمارات .. وحمل أمانة الوطن بعد رحيله بإخلاص وحكمة .. وأدى رسالته تجاه شعبه.. وترك إرثاً خالداً من العطاء لشعوب المنطقة والعالم.#وام pic.twitter.com/Syp09ySG8g — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 13, 2022

وضمن كلمته تذكر “ابن زايد” شقيقه الراحل ورئيس الإمارات السابق الشيخ خليفة بن زايد.

وقال ما نصه:”فقدنا قبل أسابيع صاحب القلب الكبير.”، كما وصفه بـ “القائد والوالد والمعلم الحكيم.”

وتابع محمد بن زايد أن الشيخ خليفة كان “عزيزا على قلب الصغير قبل الكبير” حسب وصفه.

واستطرد:”تقبلنا رحيله بقلوب صابرة مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ونسأل الله الرحمة والمغفرة للشيخ خليفة.”

وأكمل الرئيس الإماراتي: “أخي الشيخ خليفة “رحمه الله” رافق المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في كل مراحل دولة الإمارات.”

لافتا إلى أن الشيخ خليفة “حمل أمانة الوطن بعد رحيل الشيخ زايد بإخلاص وحكمة، وأدى رسالته تجاه شعبه. وترك إرثاً خالداً من العطاء لشعوب المنطقة والعالم.”

محمد بن زايد: سعادة المواطن ورعايته هدفنا

وفي كلمته أكد الرئيس الإماراتي أنه “سيظل منهج “سعادة المواطن ورعايته” الأساس في كل خططنا نحو المستقبل واعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له.”

#رئيس_الدولة : سيظل منهج "سعادة المواطن ورعايته" الأساس في كل خططنا نحو المستقبل واعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له.

ونثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة #الإمارات #وام pic.twitter.com/onY6M2AjGM — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 13, 2022

كما ثمن “ابن زايد” ما وصفه بالدور الكبير الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات.

وأكد على أن تمكين شعب الإمارات، هو محور اهتمام القيادة وعلى قمة أولويات الدولة وخططها للمستقبل.

وأكمل:”مسؤوليتنا تأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل ..وتحقيق هذا الهدف يعتمد على العمل والجهد الذي نقدمه اليوم.”

ولفت محمد بن زايد، إلى أنه “ستظل سياسة دولة الإمارات داعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم.. وعوناً للشقيق والصديق وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها” حسب قوله.

#رئيس_الدولة: ستظل سياسة دولة #الإمارات داعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم .. وعوناً للشقيق والصديق وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها#وام pic.twitter.com/2Xk3qKs0M0 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 13, 2022

الإمارات والطاقة

كما أشار رئيس الدولة إلى أن الإمارات، مستمرة في ترسيخ مكانتها، كمزوداً موثوقاً للطاقة وداعماً لأمن الطاقة العالمي. كونه العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الاقتصادي العالمي.

وأكمل:”سنعمل على تعزيز دورنا ضمن الدول الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والعمل الخيري.. وسنستمر في مد يد العون إلى المجتمعات في جميع أنحاء العالم دون النظر إلى دين أو عرق أو لون.”

#رئيس_الدولة: اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوةً ونمواً وتمتلك ثروة متميزة من القوى العاملة الفتية والشابة .. وتشاركنا أكثر من 200 جنسية بفاعلية ونشاط في نمو اقتصادنا وتطوره. #وام pic.twitter.com/esoyjdFaqs — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 13, 2022

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، لفت كذلك إلى أن اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوةً ونمواً، حسب وصفه.

وأضاف أن الإمارات تمتلك ثروة متميزة من القوى العاملة الفتية والشابة “وتشاركنا أكثر من 200 جنسية بفاعلية ونشاط في نمو اقتصادنا وتطوره.”

وفاة الشيخ خليفة بن زايد

وكانت الإمارات أعلنت، يوم الجمعة 13 مايو 2022، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بشكل رسمي. بينما تقارير تحدثت عن وفاته قبل هذا التاريخ بأسبوعين وسط تكتم رسمي على الخبر.

وكانت (وطن) أول صحيفة تنشر خبر وفاة الشيخ زايد، قبل إعلان الخبر رسميا.

حيث أمدتنا مصادر داخلية مطلعة بالخبر وقتها، مشيرة إلى أنه تم التكتم عليه من قبل الشيخ محمد بن زايد، لحين ترتيب أمور بيت الحكم.