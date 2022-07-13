3 علامات تشير إلى أن شخصًا ما يقرأ رسائلك الخاصة على ماسنجر

وطن– يستخدم أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم تطبيق ماسنجر من فيسبوك، مما يجعله هدفًا مثيرًا للقراصنة، إذ دائمًا ما يبحث هؤلاء عن طرق وأساليب جديدة للخداع، لمنحهم حق الوصول إلى حسابك.

ولهذا السبب من المهم أن يكون لديك كلمة مرور قوية لحماية حسابك.

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة ذا صن البريطانية بعض العلامات التي يجب البحث عنها لمعرفة ما إذا كنت مُعرضًا للاختراق عبر تطبيق ماسنجر. خاصة عندما يكون المهاجمون الإلكترونيون متخفيين جيدًا والتي من أبزرها:

المحادثات المؤرشفة

أول ما يفكر به المتسلل بمجرد الوصول إلى حسابك الشخصي، أن يجري محادثات مباشرة مع قائمة أصدقائك وعائلتك للحصول على المال منهم، لأنهم الآن يعتقدون أن المتصل بهم أنت.

وإحدى الطرق التي يمكن المتسللين من خلالها إبقاء عملية احتيالهم مخفية. هي مراسلة شخص ما وأرشفة المحادثة حتى لا تتمكن من رؤيتها على الصفحة الرئيسية.

ويمكنك التأكد من ذلك من خلال التحقق من أرشيف تطبيق ماسنجر الخاص بك من خلال الضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليسرى العليا. وتحديد المحادثات المؤرشفة من القائمة لتتمكن من رؤية الرسائل القديمة مخفية.

جهات اتصال جديدة

دائما ما تحاول حسابات البريد العشوائي إضافتك طول الوقت، وطالما أنك لا تقبلها، فلا يجب أن تظهر على صفحة مسنجر الرئيسية الخاصة بك.

وإذا رأيت شخصا لا تعرفه في القائمة، فقد يشير هذا أيضاً إلى أن متسللا يستخدم حسابك.

رقم الهاتف

يسمح لك تطبيق ماسنجر بإضافة رقم هاتفك المحمول، لتتمكن من إرسال رسائل نصية عبر التطبيق.

إلا أنه يسمح لك بتسجيل الدخول وإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

وهي طريقة سهلة للهاكرز للاحتفاظ بموطئ قدم في حسابك.

ويمكنك التحقق من أرقام الهواتف التي أضيفت في التطبيق على الهاتف المحمول من خلال: