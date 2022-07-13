صور ابنة بيل غيتس في أحضان عشيقها الأسود تثير ضجة واسعة! (شاهد)

وطن – فتحت فيبي ابنة الملياردير بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، والبالغة من العمر (19 عامًا)، النار على المتنمرين العنصريين، عليها وعلى عشيقها الأسود.

ونشرت “فيبي” من خلال “ستوري” حسابها على Instagram صورة مع صديقها ذو البشرة السوداء، وهي تحتضنه برومانسية، بعد تعرضها لإساءات متعصبة بسبب التفريق بين الأعراق.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يبدو أن الصورة التقطت في ليلة بالعاصمة لندن، حيث من المحتمل أن “فيبي” سافرت مع والدتها ميليندا (57 عامًا)، التي حضرت بطولة ويمبلدون للتنس الأسبوع الماضي.

وبدت “فيبي” في الصورة، مبتهجة مع حببيها، وكانت تبتسم بسعادة بينما تقف وذراعيها ملفوفين حول رقبته. والذي كانت يديه على خصرها وهو يطبع قبلة على خدها.

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يأتي نشر “فيبي” هذه الصورة مع حبيبها “الغامض”، بعد أيام قليلة من تعرضها لعدد كبير من الإساءات العنصرية. بسبب مشاركتها صورة سابقة جمعتها به .

وكان مغرّدو موقع تويتر الأسرع في التعليق على مواعدة “فيبي” رجلاً أسودًا. حيث اختار الكثيرون إلقاء نكات عنصرية، تشير إلى أن “العاشق” كان يستخدم “فيبي” من أجل أموال والدها.

وكان الملياردير بيل غيتس أعلن في مؤتمر TED في كندا في عام 2014 أنه سيترك معظم ثروته لمؤسسة عائلته.