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صور ابنة بيل غيتس في أحضان عشيقها الأسود تثير ضجة واسعة! (شاهد)

تعرضت ابنة الملياردير لتعليقات عنصرية!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
فيبي ابنة بيل غيتس watanserb.com
فيبي ابنة بيل غيتس

وطن – فتحت فيبي ابنة الملياردير بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، والبالغة من العمر (19 عامًا)، النار على المتنمرين العنصريين، عليها وعلى عشيقها الأسود.

ونشرت “فيبي” من خلال “ستوري” حسابها على Instagram  صورة مع صديقها ذو البشرة السوداء، وهي تحتضنه برومانسية، بعد تعرضها لإساءات متعصبة بسبب التفريق بين الأعراق.

فيبي ابنة بيل غيتس وعشيقها الأسود
فيبي ابنة بيل غيتس وعشيقها الأسود

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يبدو أن الصورة التقطت في ليلة بالعاصمة لندن، حيث من المحتمل أن “فيبي” سافرت مع والدتها ميليندا (57 عامًا)، التي حضرت بطولة ويمبلدون للتنس الأسبوع الماضي.

وبدت “فيبي” في الصورة، مبتهجة مع حببيها، وكانت تبتسم بسعادة بينما تقف وذراعيها ملفوفين حول رقبته. والذي كانت يديه على خصرها وهو يطبع قبلة على خدها.

 

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يأتي نشر “فيبي” هذه الصورة مع حبيبها “الغامض”، بعد أيام قليلة من تعرضها لعدد كبير من الإساءات العنصرية. بسبب مشاركتها صورة سابقة جمعتها به .

عشيق ابنة بيل غيتس
عشيق ابنة بيل غيتس

وكان مغرّدو موقع تويتر الأسرع في التعليق على مواعدة “فيبي” رجلاً أسودًا. حيث اختار الكثيرون إلقاء نكات عنصرية، تشير إلى أن “العاشق” كان يستخدم “فيبي” من أجل أموال والدها.

وكان الملياردير بيل غيتس أعلن في مؤتمر TED في كندا في عام 2014 أنه سيترك معظم ثروته لمؤسسة عائلته.

 

المصدرديلي ميل - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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