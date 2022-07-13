شيف شهير يكشف عن سر لياقة الثلاثي رونالدو وميسي وبنزيما (صور)

وطن – كشف الشيف الشهير ألبيرتو ماستروماتيو، عن السر وراء تألق الثلاثي كريستانو رونالدو وليونيل ميسي وكريم بنزيما داخل أرضية ملاعب كرة القدم.

وقال الشيف ماستروماتيو، في مقابلة مع صحيفة (إنفورماليا) الإسبانية، عن مكون غذائي يحرص على إضافته على الدوام إلى وجبات طعام نجوم كرة القدم العالمية، الذين يتعاونون معه مثل الفرنسي كريم بنزيما، والبرتغالي كريستيانو رونالدو. وكذلك الأرجنتيني ليونيل ميسي.

سر لياقة رونالدو وميسي وبنزيما

وأردف الشيف ماستروماتيو، ” أحرص على إضافة الطحالب البحرية لوجبات الطعام للاعبي كرة القدم، كما أنها توفر تلك الأعشاب البروتين الطبيعي أعلى ب7 مرات. من الموجود داخل اللحوم والأسماك والبقوليات”.

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كما وبين ماستروماتيو في مقابلة آخرى مع صحيفة (آس) الإسبانية، ” تلك الطحالب التي أقوم بإضافتها غنية بأوميغا 3 والفيتامينات ومضادات الأكسدة والكاروتينات، حيث أنني أضع طحالب السبيرولينا. والكلوريلا داخل جميع أطباقي التي أقوم بتجهيزها للاعبي كرة القدم”.

طحالب السبيرولينا

كما واستكمل، ” طحالب السبيرولينا غينة جداً بالبروتين بنسبة تصل إلى 70%، إلى جانب احتوائها على الفيتامينات والمعادن والحديد والبوتاسيوم والمغنسيوم، فهذه الطحالب تساعد على تأخير سن الشيخوخة وتنقي الدم. كما أنها تحمي الجسم من مختلف أنواع الالتهابات”.

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وقدم الفرنسي بنزيما المستوى الملفت للأنظار لعشاق وجماهير ريال مدريد الموسم الماضي، حيث ساهم في تتويج الفريق الملكي ب3 ألقاب وهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني. كما وكأس السوبر الإسباني تحت قيادة الإيطالي المخضرم ماركو أنشيلوتي.

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كما وتألق البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد عودته إلى نادي مانشستر يونايتد، فقد 24 هدفاً في جميع المسابقات التي شارك فيها الموسم الماضي، مع تراجع الحس التهديفي للجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي بعد انضمامه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن الجدير الذكر، بأن موسم الدوريات الأوروبية الكبرى (القارة العجوز) 2022-2023، ستنطلق في شهر أغسطس/ آب المقبل.

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